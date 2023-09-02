Арман Шаккалиев возглавил Министерство торговли и интеграции РК

12:47 02.09.2023

Указом Президента К.Токаева назначен



ШАККАЛИЕВ Арман Абаевич

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[01.12.1977 - ..]

Род. в г. Балхаш Карагандинской области. Казах.



Имеет три высших образования: закончил Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова, ЕНУ имени Гумилева и КарГУ имени Букетова.



Первое рабочее место - ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по городу Астана и Акмолинской области. Трудился здесь юридическим консультантом. Затем поступил на госслужбу. Занимал руководящие должности в структурных подразделениях министерства финансов, возглавлял департамент в министерстве экономики и бюджетного планирования. В 2004 году был назначен директором РГП "Казахстанский институт метрологии", начав карьеру в сфере техрегулирования. 8 лет (2008-2016) возглавлял РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации". В 2016 году занял пост главы технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.



пред. Комитета технического регулирования и метрологии Мин-ва торговли и интеграции РК (07.2018 -24.09.2020)



с 6.11.2020 - 10.2022 - министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК - член Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан



с 11.10.2022 - первый вице-министр торговли и интеграции РК



с 2.09.2023 - Министр торговли и интеграции РК,



Является экспертом-аудитором по подтверждению соответствия систем менеджмента качества, а также членом-корреспондентом Международной инженерной академии.



награжден медалью "За вклад в развитие Евразийского экономического союза" (решением ВЕЭС 29 мая 2019)