|Ермек Маржикпаев возглавил Министерство туризма и спорта Казахстана
20:23 02.09.2023
Указом Президента К.Токаева от 2 сентября 2023 года.
Маржикпаев Ермек Боранбаевич родился в 1969 году. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина (учитель истории), Университет "Туран" (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).
Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 г. Астана.
1992-1993 годы – учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.
1993-1994 годы – директор МЧП "Шонай".
1994-2008 годы – директор ТОО "Береке-Бурабай".
2008-2012 годы – аким Аршалынского района Акмолинской области.
2012-2013 годы – аким Зерендинского района Акмолинской области.
2013-2014 годы – заместитель акима Акмолинской области.
2014-2015 годы – государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.
2015-2019 годы – аким Кокшетау Акмолинской области.
С марта 2019 - аким Акмолинской области.
Министерство туризма и спорта образовано после реорганизации Министерства культуры и спорта.
1 сентября 2023 года Асхата Оралова освободили от должности министра культуры и спорта.