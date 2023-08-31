Ермек Маржикпаев возглавил Министерство туризма и спорта Казахстана

20:23 02.09.2023

Указом Президента К.Токаева от 2 сентября 2023 года.



Маржикпаев Ермек Боранбаевич родился в 1969 году. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина (учитель истории), Университет "Туран" (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).



Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 г. Астана.



1992-1993 годы – учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.



1993-1994 годы – директор МЧП "Шонай".



1994-2008 годы – директор ТОО "Береке-Бурабай".



2008-2012 годы – аким Аршалынского района Акмолинской области.



2012-2013 годы – аким Зерендинского района Акмолинской области.



2013-2014 годы – заместитель акима Акмолинской области.



2014-2015 годы – государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.



2015-2019 годы – аким Кокшетау Акмолинской области.



С марта 2019 - аким Акмолинской области.



Министерство туризма и спорта образовано после реорганизации Министерства культуры и спорта.



1 сентября 2023 года Асхата Оралова освободили от должности министра культуры и спорта.