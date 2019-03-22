 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 03.09.2023
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Суббота, 02.09.2023
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Тимур Сулйменов - новый глава КазНацбанка
09:45 04.09.2023

Сегодня Парламент Казахстана утвердил Т.Сулейменова новым главой Нацбанка страны

СУЛЕЙМЕНОВ Тимур Муратович
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[05.04.1978 - ..]
В 2000 г. окончил экономический факультет Павлодарского государственного университета по специальности "Менеджмент". Продолжил обучение по президентской стипендии "Болашак" в Мерилендском университете в Школе бизнеса Р. Смита (США), получил степень магистра бизнеса со специализацией "Финансы".

Имеет второе высшее образование по специальности "Юриспруденция". Получил профессиональную сертификацию в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.

Свою трудовою деятельность Т. Сулейменов начал с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" города Алматы. В последнее время работал директором департамента налогового учета и налогового планирования АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (03.2009-03.2010); вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (19.03.2010-02.2012);
член Коллегии Евразийской экономической комиссии (министром) по экономике и финансовой политике (02.2012-12.2016).

С 28.12.2016 - 21.02.2019 - Министр национальной экономики РК
21.02-25.02.2019 - и.о. Министра национальной экономики РК

с 2.03. по 22.03.2019 - зам. пред. Национального банка РК

С 22.03.2019 - помощник Президента РК К.Токаева

С 22.07.2019 - зам. руководителя Администрации Президента РК

+ с 02.2020 - директор Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента Касым-Жомарта Токаева

+ с 14.09.2020 - член Высшего совета при Президенте РК по реформам

С 13.01.2022 - 1.09.2023 - 1-й зам. руководителя Администрации Президента РК

с 4.09.2023 - пред. Национального банка РК

награды:
орден "Курмет" (12.2018), Медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза" (29.05.2019)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693809900


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