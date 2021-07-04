Главой новосозданного министерства водного хозяйства Казахстана стал бывший облаким Нуржан Нуржигитов

09:48 04.09.2023

Новообразованное мин-во водного хоз-ва Казахстана сегодня, согласно указу президента, возглавил:



НУРЖИГИТОВ Нуржан Молдиярович

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[31.03.1967 - ..]

в 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик", в 2008 году окончил Жамбылский гуманитарный технический университет по специальности "экономист", кандидат технических наук.



Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком колхоза им.М.Горького Жуалынского района Жамбылской области.

В 1992-1996 г.г. – главный инженер агрообъединения имени Толе би Жуалынского района, 1996-1997 г.г. -специалист, главный специалист отдела сельского хозяйства аппарата акима Жуалынского района, 1997-2003 г.г. – главный специалист отдела экономики аппарата акима Жуалынского района, 2003-2006 г.г. – заведующий общим отделом аппарата акима Жуалынского района, 2006-2008 г.г. – начальник отдела предпринимательства акимата Жуалынского района, 2008 г. – главный инспектор акима области в отделе организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области, 2008-2011 г.г. – заведующий отделом развития мониторинга качества оказания государственных услуг аппарата акима Жамбылской области, 2011-2014г.г. – заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области.

С ноября 2014 года работал руководителем управления государственной службы и профилактики коррупции департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области.

С 08.2015 - 02.2018 - нач-к управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области (23.02.2018-08.2019);

Аким Байзакского района Жамбылской области (с 08.2019-2021);

Заместитель акима Жамбылской области (04.2021-07.04.2022);

с 7 апр. 2022 - 4 сент. 2023 - аким Жамбылской обл.



с 4.09.2023 - министр водных ресурсов и ирригации РК



Женат, воспитывает 6 детей.