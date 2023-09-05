Экс-минсельхоз Карашукеев стал акимом Жамбылской области, экс-МВД Ахметжанов - акимом Акмолинской области Казахстана

10:36 05.09.2023

Сегодня, указом Президента К.Токаева



КАРАШУКЕЕВ Ербол Шыракпаевич

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[26.11.1976 - ..]

Род. в Алма-Атинской области. Казах.



Окончил КазГНУ им. Аль-Фараби (1997), Бакалавр юриспруденции

окончил Институт экономики и права КазГНУ им. Аль-Фараби (1999), Магистр экономики



Главный специалист Управления анализа и конъюнктурных обследований, Агентство РК по статистике (1998-1999);

Консультант Отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК (1999-2001);

Финансовый директор, Директор филиала в г. Актобе, Директор по западному региону СП ТОО "Медикус Центр" (2002-2003);

Директор финансового департамента - Член Правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (2003-2006);

Директор Сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК (2006-2007);

Управляющий директор АО Национального управляющего холдинга "КазАгро" (2007);

Председатель Правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (2007-2009);

Генеральный директор РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2010-2012);

Генеральный директор ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологии КБТУ", ФНБ "Самрук Казына" (2012-2013);

заместитель Председателя Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (2013-01.2016);

заместитель заведующего Отделом Социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (01.2016-01.2019);

председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (с 01.-04.2019)

С 5 апр. 2019 - март 2021 - председатель правления АО "Холдинг "КазАгро"



В марте-апреле 2021 - и.о. заместителя заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

с 11 апр. 2021 - 10 июля 2021 - вице-министр финансов РК



с 10 июля 2021 - вице-министр - врид министра сельского хоз-ва РК



с 1 сент. 2021 - 4 сент. 2023 - Министр сельского хоз-ва РК



c 5.09.2023 - аким Жамбылской области



Женат. Двое детей



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АХМЕТЖАНОВ Марат Муратович

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[22.12.1964 - ..]

Род. в пос. Акчатау Агадырскоо района Джезказганской обл. Казах.



Окончил Карагандинский государственный университет (1991), юрист.



Служил на флоте (1983-1986);



Трудовую деятельность начал после окончания КарГУ следователем прокуратуры города Темиртау. После этого работал следователем по особо важным делам прокуратуры Карагандинской области, старшим следователем по особо важным делам в Генеральной прокуратуре. В дальнейшем - начальник отдела Генеральной прокуратуры.



После создания органов Государственного следственного комитета (ГСК) работал начальником управления по расследованию особо опасных преступлений ГСК. Работал на руководящих должностях в системе Министерства внутренних дел, Министерства юстиции РК.



В конце 2000 года назначен начальником департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК.

С 2003 года по апрель 2006 года - прокурор Павлодарской области, с 20 апреля 2006 г. по сентябрь 2009 г. - прокурор Южно-Казахстанской области.



С сент. 2009 - февр. 2012 - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.



С 16.02.2012 - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).



С 12.01.2016 - руководитель территориального Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Атырауской обл.

С 2.06.2016 - 16.04.2021 - зам. Генерального прокурора РК.



С 16.04.2021 - 09.2021 - председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) РК



с 09.2021 - пред. Межгоссовета по противодействию коррупции СНГ



с 25.02.2022 - 2.09.2023 - Министр внутренних дел РК



с 5.09.2023 - аким Акмолинской области (По результатам открытого голосования 177 депутатов поддержали кандидатуру Марата Ахметжанова, 73 депутата – районного акима Мурата Балпана. Всего в собрании приняло участие 250 депутатов)



Государственный советник юстиции 3 класса (12.2004).

государственный советник юстиции 2 класса (06.05.2019)



Награжден орденом "Құрмет", юбилейными медалями "Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл", "Қазақстан Конституциясына 10 жыл", "10 жыл Астана". Кроме того, Указом Президента Российской Федерации награжден памятной медалью "300 лет Российскому флоту", а также медалью "Адмирал Кузнецов".



мастер спорта по дзюдо



Жена: Ахметжанова Гулнара

Дети: дочь - Гальдана; сын - Алкей