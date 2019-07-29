Старшежузовец Ерлан Нысанбаев - новый министр экологии и природных ресурсов КZ

10:40 05.09.2023

НЫСАНБАЕВ Ерлан Нуралиевич

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[11.08.1961 - ..]

Родился 11 августа 1961г. в с. Подгорное Алма-Атинской области. Казах



Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1983), специальность: Инженер лесного хозяйства;

Казахский национальный педагогический университет им. Абая (2008).

Кандидат сельскохозяйственных наук (2010).



Трудовой стаж:

- Мастер уйгурского лесхоза (1983-1984);

- Инструктор, заместитель заведующего организационным отделом Уйгурского райкома комсомола (1984-1989);

- Инструктор организационного отдела, заместитель заведующего сектором сельскохозяйственного отдела Алма-Атинского обкома комсомола (1989-1991);

- Главный специалист научно-производственной фирмы "КРАМДС-Агро" (1991-1992);

- Директор внешнеторговой фирмы "Акжол-ИМПЭКС" (1992-1994);

- Председатель крестьянского хозяйства "Нысана" (1994-1996);

- Начальник РПО "Сельхозэнерго" (1996-2000);

- Начальник департамента административно-хозяйственной деятельности КГКП "Хозу" аппарата акима Атырауской области (2000-2002);

- Директор ТОО "Лейер" (2002-2003);

- Первый заместитель директора РГП "Зеленстрой" (2004-2005);

- Директор ГКП "Зеленстрой" (2005-2006);

- Генеральный директор АО "АстанаЗеленстрой" (2006-2009);

- Аким сельского округа Тузды Бухар-Жырауского района Карагандинской области (07.2009-08.2009);

- Председатель Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (08.2009-01.2013);

- Вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан (02.2013-08.2014);

- Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (с 08.2014);

с 29.07.2019 - 20.05.2021 - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК



с 5.09.2023 - Министр экологии и природных ресурсов РК



Выборные должности, депутатство:

Депутат маслихата города Астаны (2007-2009);



Государственные и международные награды:

Медали: "Ерен еңбегі үшін" (2007), "Астананың 10 жылдығы" (2008);