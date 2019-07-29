Старшежузовец Ерлан Нысанбаев - новый министр экологии и природных ресурсов КZ

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10:40 05.09.2023
НЫСАНБАЕВ Ерлан Нуралиевич
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[11.08.1961 - ..]
Родился 11 августа 1961г. в с. Подгорное Алма-Атинской области. Казах
Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1983), специальность: Инженер лесного хозяйства;
Казахский национальный педагогический университет им. Абая (2008).
Кандидат сельскохозяйственных наук (2010).
Трудовой стаж:
- Мастер уйгурского лесхоза (1983-1984);
- Инструктор, заместитель заведующего организационным отделом Уйгурского райкома комсомола (1984-1989);
- Инструктор организационного отдела, заместитель заведующего сектором сельскохозяйственного отдела Алма-Атинского обкома комсомола (1989-1991);
- Главный специалист научно-производственной фирмы "КРАМДС-Агро" (1991-1992);
- Директор внешнеторговой фирмы "Акжол-ИМПЭКС" (1992-1994);
- Председатель крестьянского хозяйства "Нысана" (1994-1996);
- Начальник РПО "Сельхозэнерго" (1996-2000);
- Начальник департамента административно-хозяйственной деятельности КГКП "Хозу" аппарата акима Атырауской области (2000-2002);
- Директор ТОО "Лейер" (2002-2003);
- Первый заместитель директора РГП "Зеленстрой" (2004-2005);
- Директор ГКП "Зеленстрой" (2005-2006);
- Генеральный директор АО "АстанаЗеленстрой" (2006-2009);
- Аким сельского округа Тузды Бухар-Жырауского района Карагандинской области (07.2009-08.2009);
- Председатель Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (08.2009-01.2013);
- Вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан (02.2013-08.2014);
- Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (с 08.2014);
с 29.07.2019 - 20.05.2021 - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК
с 5.09.2023 - Министр экологии и природных ресурсов РК
Выборные должности, депутатство:
Депутат маслихата города Астаны (2007-2009);
Государственные и международные награды:
Медали: "Ерен еңбегі үшін" (2007), "Астананың 10 жылдығы" (2008);