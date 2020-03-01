|Чемпион мира по самбо Асхат Шазаров возглавил Актюбинскую область Казахстана
12:09 05.09.2023
Сегодня, указом президента К.Токаева, назначен:
ШАХАРОВ Асхат Берлешевич
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казах
В 1999 году окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма, в 2002 году - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальностям: "Преподаватель физической культуры - тренер по спорту", "Экономист-международник". Кандидат экономич. наук.
В 2013 году окончил аспирантуру Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Имеет ученую степень кандидата эконмических наук, звание заслуженного мастера спорта РК.
Трудовой путь начал в 2000 году - преподавателем кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова.
В период 2004-2013 годов работал преподавателем Актюбинского государственного педагогического института, директором Центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области.
С июня 2013 - июль 2017 - аким Каратобинского района Западно-Казахстанской обл.
С июля 2017 - аким Зеленовского района Западно-Казахстанской обл.
аким гор. Актобе (03.2020-12.2022)
государственного инспектора Администрации президента РК (2022-23)
c 5 сент. 2023 - аким Актюбинской области РК
Заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, обладатель ряда престижных спортивных наград, трижды чемпион мира по самбо, участвовал в ОИ в Сиднее.