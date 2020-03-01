Чемпион мира по самбо Асхат Шазаров возглавил Актюбинскую область Казахстана

12:09 05.09.2023

Сегодня, указом президента К.Токаева, назначен:



ШАХАРОВ Асхат Берлешевич

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казах



В 1999 году окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма, в 2002 году - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальностям: "Преподаватель физической культуры - тренер по спорту", "Экономист-международник". Кандидат экономич. наук.



В 2013 году окончил аспирантуру Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.



Имеет ученую степень кандидата эконмических наук, звание заслуженного мастера спорта РК.



Трудовой путь начал в 2000 году - преподавателем кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова.



В период 2004-2013 годов работал преподавателем Актюбинского государственного педагогического института, директором Центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области.



С июня 2013 - июль 2017 - аким Каратобинского района Западно-Казахстанской обл.



С июля 2017 - аким Зеленовского района Западно-Казахстанской обл.



аким гор. Актобе (03.2020-12.2022)



государственного инспектора Администрации президента РК (2022-23)



c 5 сент. 2023 - аким Актюбинской области РК



Заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, обладатель ряда престижных спортивных наград, трижды чемпион мира по самбо, участвовал в ОИ в Сиднее.