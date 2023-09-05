|КазМИДовец Габит Сыздыкбеков отныне - аким города Шымкент
12:15 05.09.2023
Сегодня, указом президента К.Токаева, назначен
СЫЗДЫКБЕКОВ Габит Абдимажитович
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[08.07.1980 - ..]
В 2001 окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "Юриспруденция". В 2003 году окончил Дипломатическую академию МИД РФ по специальности "Международные отношения".
С 2004 года работает в системе МИД РК. С 2007 по 2011 годы – работал на разных должностях в Аппарате Сената Парламента РК.
С 2011 по 2017 годы – Начальник управления Департамента Азии и Африки, советник Посольства РК во Французской Республике, и советник Департамента администрации и контроля МИД РК.
С 2017 по 2019 годы – заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности, советник Председателя Сената Парламента РК.
с мая по сентябрь 2019 - Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.
с 30.09.2019 - 2.07.2021 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сербия
с 15.07.2021 - первый заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Казахстана
с 5.09.23 - аким гор. Шымкент
Имеет дипломатический ранг Первого секретаря I класса.