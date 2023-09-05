|10:53 США вложили в Украину $77 млрд. Где отдача? - Джед Беббин
10:52 Силовики Таджикистана ликвидировали проникших из Афганистана в ГБАО террористов
10:51 Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии
10:49 Газовый антракт: в РФ заявили о неспособности ЕС отказаться от российского СПГ
10:46 Гарбузов&Ведута. О величии Америки и мизерабельности России (полемика)
09:41 Кадровая и остальная политика Токаева: полное ощущение дежавю... - Д.Ашимбаев
09:31 Еще с десяток лет дремы, и нас бы разобрали на части, - Иван Охлобыстин
09:28 За пять минут до катастрофы. Как умирают западные "демократии", - Чарльз Мангер
09:24 Суд отобрал у Анипы Назарбаевой (сестренка) колледж в Алматинской области
09:02 В Узбекистане будут наказывать за многоженство и ношение одежды, закрывающей лицо
08:57 Общие интересы России и Турции глубже их разногласий, - Дм.Минин
08:49 США спросят с глав стран Центральной Азии за поддержку России. В Нью-Йорке пройдет заседание в формате "С5+1"
08:45 В Киеве не услышали аргументы Эрдогана, - НГ
02:18 От лозы до пиалы. Как в Туркестане научились производить любимый напиток Омара Хайяма
02:14 Кыргызстан начал сам печатать свои паспорта
02:08 Дедушка тленен: как стареет американская политическая элита
01:13 Президенту Токаеву показали военную технику, собранную в Казахстане
01:09 Болтовни о "новом Казахстане" хватило на полтора года, - Максим Казначеев
01:06 Ковид-вакцинация: новое оружие массового поражения, которое убивает каждый день
01:03 Китай адаптирует Шелковый путь к новым реалиям, - Сергей Цыплаков
00:44 Валерий Гарбузов. Продолжение. Внезапный шторм на пустом месте
00:38 Эскалация в Сирии: гражданская война по кругу. Более пяти акторов вступили в конфликт
00:22 Турция поможет Украине вооружаться. Милые друзи, - В.Мухин
00:19 Си Цзиньпин и Байден на форуме АСЕАН блеснули своим отсутствием, - В.Скосырев
00:17 КазКадры пошли в разнос.., - Данияр Ашимбаев
00:12 Экспертная группа бездельников сочинила проект договора "О создании организации по русскому языку" в рамках СНГ
00:02 В Грузии отказались переносить Дня Победы с 9 на 8 мая
00:01 Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ
00:00 "Черный рынок" воды и вододеление с Узбекистаном: бэби-герл Сулейменова об итогах "работы" на посту министра Казэкологии
|Гарбузов&Ведута. О величии Америки и мизерабельности России (полемика)
10:46 06.09.2023
ОТВЕТ ПРОФЕССОРА ЕЛЕНЫ ВЕДУТА ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА США И КАНАДЫ ВАЛЕРИЮ ГАРБУЗОВУ
Школа Здравого Смысла
208 тыс. подписчиков