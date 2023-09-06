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Алмамбет Касымбеков возглавил Госагентство по защите персональных данных Кыргызстана
20:00 07.09.2023

Распоряжением президента Кыргызстана Садыра Жапарова
Алмамбет Касымбеков назначен временно исполняющим обязанности директора Госагентства по защите персональных данных.

Кресло осталось вакантным после того, как его экс-главу Нурию Кутнаеву назначили исполняющей обязанности министра цифрового развития вместо Талантбека Иманова.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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