Алмамбет Касымбеков возглавил Госагентство по защите персональных данных Кыргызстана

20:00 07.09.2023

Распоряжением президента Кыргызстана Садыра Жапарова

Алмамбет Касымбеков назначен временно исполняющим обязанности директора Госагентства по защите персональных данных.



Кресло осталось вакантным после того, как его экс-главу Нурию Кутнаеву назначили исполняющей обязанности министра цифрового развития вместо Талантбека Иманова.