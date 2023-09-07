Нурия Кутнаева - врио Министра цифрового развития Кыргызстана, Гулнара Баатырова - врио министра труда

20:04 07.09.2023

Указом Президента С.Жапарова назначена



КУТНАЕВА Нурия Асылбековна



[09.10.1977 - ..]

директор Государственного предприятия "Центр электронного взаимодействия" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики (16.04.2018 -



директор государственного агентства по защите персональных данных при Кабинете министров КР (? - 7.09.2023);



врио Министра цифрового развития КР (7.09.2023-



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БААТЫРОВА Гулнара Маришовна

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[29.10.1963 - ..]

В 1986 году окончила Кыргызский государственный медицинский институт, врач- лечебник.



1986 -1988 гг. - Врач – ординатор Городской клинической больницы №2, г. Бишкек.

1988 - 1993 гг. - Участковый терапевт Карасуйской центральной районной поликлиники.

1993 - 1997 гг. - Заведующая терапевтическим отделением Карасуйской центральной районной поликлиники.

1997 - 2001 гг. - Заведующая поликлиникой Карасуйской центральной районной поликлиники.

2001 - 2013 гг. - Директор Карасуйского районного Центра семейной медицины.

2013 - по н. в. - Председатель Медицинской Аккредитационной Комиссии Минздрава КР.



С 2011 - Член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.



с 23 авг. 2022 - врио Министра здравоохранения КР

с 9 сент. 2022 - Министр здравоохранения КР

с 7.09.2023 - и.о. министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республик



Участие в выборных органах:

2004 г. - Депутат Карасуйского городского Кенеша;

2008 г. - Депутат Карасуйского городского Кенеша;

2009 - 2011 гг.- Председатель Карасуйского городского Кенеша.



Награды:



Почетная грамота Ошской облгосадминистрации, 2001 г. - "Отличник здравоохранения" Кыргызской Республики, Почетная грамота Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Почетная грамота Кыргызской Республики, Почетный Гражданин Карасуйского района, Почетная Грамота Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Почетная Грамота ЦИК КР.