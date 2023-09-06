 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 07.09.2023
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20:15  Легендарный аконит Бейшеналиев - вновь глава КырМинздрава!!!
20:11  Талант Иманов возглавил Нацагентство по инвестициям при Президенте Кыргызстана
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Среда, 06.09.2023
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Талант Иманов возглавил Нацагентство по инвестициям при Президенте Кыргызстана
20:11 07.09.2023

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Иманов Талантбек Орускулович назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики.

Умбриэль Темиралиев освобожден от должности главы Нацагентства по инвестициям

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Темиралиев Умбриэль Темиралиевич освобожден от занимаемой должности директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694106660


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