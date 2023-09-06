Талант Иманов возглавил Нацагентство по инвестициям при Президенте Кыргызстана

20:11 07.09.2023

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Иманов Талантбек Орускулович назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики.



Умбриэль Темиралиев освобожден от должности главы Нацагентства по инвестициям



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Темиралиев Умбриэль Темиралиевич освобожден от занимаемой должности директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.