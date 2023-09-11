Солнечные перспективы развития горных районов Таджикистана, - Камолидин Сирожидинов

02:13 12.09.2023 Солнечные перспективы развития горных районов Таджикистана



В декабре месяце прошлого, 2022 года Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию 77/172 "Устойчивое горное развитие" и постановила провозгласить 2023-2027 годы "Пятилетием действий по развитию горных регионов". Решение относится к экономической, социальной и экологической области развития.



В резолюции рекомендуется государствам принять долгосрочную концепцию и комплексные подходы, в том числе путем включения в национальные стратегии устойчивого развития целевых программ для горных районов. Подчеркивается, что выгоды, получаемые от горных регионов, имеют большое значение для устойчивого развития и что горные экосистемы играют чрезвычайно важную роль в обеспечении водными ресурсами и другими существенно важными ресурсами.



Отмечается, что "при разработке политики, стратегий и программ развития в горных регионах должны полностью учитываться, уважаться и поощряться традиции и знания, проживающих в горных районах местного населения, в частности в области сельского хозяйства, медицины и пользования природными ресурсами".



Таджикистан - преимущественно горная страна. К горным районам Таджикистана относятся территория ГБАО, Гармская (включая Файзабадский административно-территориальный район) и Зеравшанская географические зоны, и некоторые другие отдельные административные горные районы. Здесь проживают более 1,7 млн. чел, что составляет 17,3% от общей численности населения РТ.



Горные районы Таджикистана играют пока весьма незначительную роль в производстве валового продукта и национального дохода республики. Но, горная часть Таджикистана (более 80% территории республики) - это область аккумуляции водных ресурсов и формирования речного стока - ключевого общего регионального ресурса стран Центральной Азии.



Таджикистан - страна больших рек. В горной ее части формируется основной сток таких рек как Пяндж, Вахш, Зеравшан, Кафирниган. Сравнительно высокое количество твердых и жидких осадков (сентябрь-май) служит основным источником питания указанных рек и подземных вод. Если учесть, что абсолютное большинство ледников и озер Таджикистана сосредоточено в указанных горных районах, то очень высокий водо-ресурсный потенциал горных территорий становится совершенно очевидным.



Водное же хозяйство горных районов охватывающий совокупность водных объектов, сооружений, предприятий направленных на изучение, учет, охрану и использование водных ресурсов, а также на борьбу с ущербом, причиняемым разрушительным действием воды, может быть охарактеризовано как средняя по величине производственная и природоохранная система, задачей которой является обеспечение населения и экономического хозяйства водой в нужном объеме, режиме, качестве и месте. Водное хозяйство осуществляет также охрану водных ресурсов от истощения, загрязнения и засорения, защиту окружающей среды от вредного воздействия вод. Развита широкая сеть гидрометеорологических наблюдений.



На долю горных районов приходится до 4% производства промышленной продукции и около 10% валовой продукции сельского хозяйства. Это свидетельствует о том, что подавляющая часть территории республики не вовлечена в хозяйственную деятельность. Горные районы по сравнению с долинными районами существенно отстают по уровню хозяйственного развития. Необходимость повышения производственного потенциала горных районов в свете выполнения рекомендаций резолюции ГА ООН - одна из важнейших проблем преодоления экономического разрыва и непрерывного устойчивого развития горных районов Таджикистана.



Поскольку основополагающей исходной отраслью экономики горных районов Таджикистана является сельское хозяйство, то дальнейшее реформирование, интенсификация и диверсификация аграрного сектора играет наиважнейшую роль. Переход к рыночной экономической системе аграрного сектора пока не сыграла ключевую роль в создании устойчивой экономической ситуации и в сохранении состояния земельных и водных ресурсов в горных районах. Ожидаемое дальнейшее развитие рыночных реформ, вероятно, в будущем значительно улучшать эффективность использования природных ресурсов и стимулирует развитие сельского хозяйства



Однако, экономические реформы в сельскохозяйственном секторе горных территорий необходимо поддерживать адекватными изменениями в комплексном использовании и управлении водными ресурсами по причине сильной зависимости аграрного сектора от ирригации (порядка 90% забранной из источников воды, подается ирригационными системами для использования аграрным сектором горных территорий).



Как сказано выше, сельскохозяйственный сектор является краеугольным камнем в экономике горных районов, а также основным потребителем воды. Поэтому уровень рационального использования воды оказывает непосредственное воздействие на состояние и продуктивность сельскохозяйственного сектора в горных районах.



Своеобразие природных и экономических условий ГБАО делает необходимым, чтобы на западном Памире был изучен каждый клочок земли с точки зрения возможностей его использования под земледелие с расчетом выращивания на каждом участке той сельскохозяйственной культуры, которая в соответствии с его почвенно-климатическими условиями может дать наибольший доход. На восточном Памире, где земледелие практически невозможно, основной задачей является повышение продуктивности пастбищ за счет орошения наиболее благоприятных массивов.



Более поздние данные о перспективных, возможных к орошению землях свидетельствуют о том, что в сельском хозяйстве ГБАО возможный прирост орошаемых земель под пашню в совокупности составляет 16 тыс. га, под многолетними насаждениями прирост может составит 2,7 тыс. га. Орошение пастбищ (в основном на восточном Памире) можно осуществить на площади в 21,0 тыс. га. В Гармской горной зоне имеется 6,3 тыс. га свободных земель, по природным условиям пригодных для использования их в орошаемом земледелии, из них 4,1 тыс. га можно освоить под пропашные культуры, 2,2 тыс. га - только под многолетние насаждения. В Зеравшане ожидаемый прирост новых орошаемых земель составляет 16,0 тыс. га



Следовательно, перспективы развития орошаемого земледелия в горных районах велики, районы обеспечены водными ресурсами. Однако использование воды затрудняется большими скоростями течения водных потоков в горных районах. Скорости течения часто достигают 3-5 м/сек. У водотоков крутые и обрывистые берега, глубокий врез и большие уклоны долин. Междуречные пространства обычно высоко приподняты над руслом реки. Освоение этих пространств потребует строительства насосных станций для подъема воды.



В горных районах густота гидрографической сети резко возрастает. Это создает дополнительные благоприятные условия для развития здесь орошаемого земледелия. На всей горной территории Таджикистана почти нет земель удаленных от рек на большие расстояния. Следует отметить, что реки здесь в основном небольшие, однако и участки пригодные для освоения земель невелики. Использование малых рек дает возможность обеспечить участок водой в достаточном количестве.



По использованию малых рек для нужд орошения, населением горных районов Таджикистана накоплен огромный опыт, многолетние традиции сохранены. Роль малых рек в горном орошении из года в год увеличивается, и в дальнейшем будет играть значительную роль в развитии здесь орошаемого земледелия. Чрезвычайно важно то-обстоятельство, что горные реки почти весь вегетационный период многоводны.



Локальное строительство гидротехнических и ирригационных сооружений на малых реках потребует минимального количества строительных материалов и техники и соответственно капитальных затрат, для освоения же относительно небольших участков пашни в этих районах как указано выше не требуется больших запасов водных ресурсов.



Указанные выше, возможные площади орошаемых земель в горных районах занимают межгорные впадины, ровные участки речных долин, высокогорные равнины. Они расположены мозаично по поймам рек, на пологих склонах гор. Следует, подчеркнут, что большинство подходящих для орошаемого земледелия горные территории уже освоены и используются. Сегодня необходимость поддержки и развития частного аграрного сектора, поддержание сельской занятости и обеспечение базовой продовольственной самодостаточности вынуждает осваивать все более неровные или менее удобные земли (соответственно возрастают затраты и уменьшается отдача).



Включение в производство всех остающихся потенциально пригодных для орошения сельскохозяйственных земель может обойтись слишком дорого. Большая часть этих земель находится на больших высотах, имеют большие уклоны, иногда не допускающие посев пропашных культур. Однако решающее значение приобретает не наличие ее потенциальных запасов, а скорейшее их освоение и закладка фруктовых садов. Этой задаче должна предшествовать первоначальное облесение территории, создание систем ветрозащитных лесных полос, размещение на склонах посева многолетних трав, увеличение устойчивости гор и их природной среды к антропогенным нагрузкам и экономико-экологическая охрана зоны формирования стока рек.



В любом случае, освоение новых земель под орошаемое земледелие в горных территориях не приведет к существенному росту объемов водопотребления, потому, что удельное эффективное водопотребление на орошение не высокое.



В рассматриваемых территориях эксплуатируются три крупных одноименных оросительных систем (Горно-Бадахшанская, Гармская и Зеравшанская) с общей площадью используемых орошаемых земель более 70 тыс. га



Оросительные системы - основной элемент водного хозяйства горных районов. Оросительные системы не переустроенные. По уровню технической оснащенности системы относятся к последней, четвертой категории (оросительные системы не инженерного типа, то есть имеют земляные русла).



Техническая модернизация "старых" оросительных систем другая основная проблема развития водного хозяйства горных районов, на разрешение которой потребуется значительные капитальные вложения. С каждым гектаром освоенных земель удельные затраты в водное хозяйство будут увеличиваться, что обусловливается вовлечением в народное хозяйство более неудобных земель. Капиталовложения в водное хозяйство в целом будут характеризованы большими объемами и явятся долгосрочными. В этой связи необходимо строго соизмерять капитальные вложения в водное хозяйство с общей будущей инвестиционной программой дальнейшего хозяйственного освоения горных территорий Таджикистана



В силу содействия устойчивому развитию в горных районах необходимо предусматривать возможности, вытекающие из резолюции ГА ООН и государственно-частного финансирования водного хозяйства с тем, чтобы оно могло успешно выполнить свою основную задачу - обеспечение водой населения и нового экономического хозяйства горных районов. С другой стороны с целью перенесения части издержек по водному хозяйству на непосредственных потребителей воды, углубления рыночных взаимоотношений в водном хозяйстве, аккумуляции средств на проведение последующих водохозяйственных мероприятий, в том числе профилактических возникает необходимость усиления платы за доставку ирригационной воды.



Известно, что горные районы, где экосистемы особенно легко уязвимы, подвержены рискам стихийных бедствий связанных с природными процессами (землетрясения, гидрологические нарушения и др.). Горы чутко реагируют на эти процессы.



Жители горных районов особо уязвимы и подвергаются особенно сильному риску из-за негативного воздействия экстремальных природных явлений. Также, особо уязвима система производства продовольствия.



К примеру, в горных районах Таджикистана, в населенных пунктах, вредное воздействие вод проявляется в развитии водной эрозии, внезапных селевых потоков, подтоплении сельских населенных пунктов и сельхозугодий, образовании оврагов, оползней, разрушении берегов, защитных дамб и других сооружений. Эти негативные воздействия усиливаются в последние годы и таким образом возрастают экономические, социальные и экологические издержки.



Проблема борьбы с указанными опасными процессами, их предотвращение или смягчение также важнейшая социальная, экономическая и экологическая задача. Следовательно, необходимо впредь в первоочередном порядке уделять горным районам особое и безотлагательное внимание.



В горных районах Таджикистана имеются ряд других комплексных водохозяйственных проблем: правильное гидроэнергетическое освоение горных рек, проблемы горных озер, повышения рыбопродуктивности водоемов, рекреационного использования горных водоемов и рек и др. Постепенное решение этих проблем создаст и закрепит условия для дальнейшего устойчивого развития горных районов Таджикистана.



В среднесрочной перспективе (3-5 лет), воспользовавшись данной резолюцией ГА ООН, при помощи и поддержке соответствующих структур ООН необходимо придать новый импульс усилиям Правительства РТ и общества в целом направленным на решение некоторых вышеизложенных задач и проблем горных районов Республики Таджикистан.



В конце 2025 года ГА ООН заслушает доклад (обобщенный, особенно по развивающимся странам) об осуществлении своей резолюции "Устойчивое горное развитие", в том числе о "Пятилетии действий по развитию горных регионов". Уверены в том, что к этой дате Таджикистан, в том числе при помощи международных партнеров по развитию и местного частного сектора достигнет определенных практических результатов в реализации целей и задач устойчивого развития горных районов страны.



инж. Сирожидинов Камолидин

г. Душанбе

11 сентября 2023 года. Источник - ЦентрАзия

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