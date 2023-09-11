Кто убил Программу туризма Шелкового пути ЮНВТО? - Олжас Шинтаев

11:17 12.09.2023 Кто убил Программу туризма Шелкового пути ЮНВТО?



Падение доверия: почему ЮНВТО теряет поддержку мирового сообщества?



ЮНВТО (Всемирная туристская организация ООН) является важным органом, отвечающим за развитие и содействие развитию туризма во всем мире. Однако, за последние годы, работа ЮНВТО оставляет желать лучшего.



В период с 2020 по 2023 год, ЮНВТО совершила ряд просчетов и неудачных решений, которые серьезно повлияли на сферу туризма. Одной из главных ошибок является неадекватная реакция на глобальную пандемию COVID-19. Вместо того, чтобы активно включиться в борьбу с вирусом и разработать эффективные меры по защите туристов и их здоровья, ЮНВТО ограничила свою деятельность лишь информационными кампаниями. Без конкретных действий и мер, ЮНВТО не смогла справиться с вызовами, с которыми столкнулись туристические отрасли в разных странах.



Еще одним негативным аспектом работы ЮНВТО было недостаточное внимание к экологической устойчивости туризма. Несмотря на всеобщую осознанность проблем глобального потепления и изменения климата, ЮНВТО не предприняла достаточных действий в направлении содействия развитию экотуризма и снижению негативного влияния туристической индустрии на природную среду. Отсутствие конкретных программ и мер для поддержки и развития экотуризма - это огромное упущение ЮНВТО.



Кроме того, ЮНВТО также не уделила достаточного внимания проблемам социального и экономического развития туристических регионов. Многие страны, особенно те, которые являются развивающимися, испытывают серьезные проблемы с развитием туризма и использованием его потенциала для развития своих экономик и улучшения качества жизни местных жителей. Однако, ЮНВТО не предоставила необходимую поддержку и ресурсы для реализации проектов по развитию туризма в таких регионах.



Кризис руководства: почему Пололикашвили не справляется с ролью



Генерального секретаря ЮНВТО?



В течение последних нескольких лет работы Зураба Пололикашвили в качестве Генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН стало очевидно, что он является крайне слабым и неэффективным лидером для такой престижной и важной организации. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие значимых достижений в его работе на протяжении всего его срока. Несмотря на то, что ЮНВТО играет ключевую роль в развитии туризма по всему миру, Пололикашвили не представил никаких значимых имен и проектов, которые могли бы внести реальную пользу в развитие туристической индустрии. Его официальные заявления и действия больше напоминают пустые обещания, нежели ориентированные на практический результат и внесение реальных изменений.



Кроме того, офис Пололикашвили страдает от строгого отсутствия прозрачности и управленческого кризиса. Несколько сотрудников ЮНВТО были вынуждены покинуть организацию из-за его негибкого подхода и некомпетентности. Это является серьезным показателем неспособности Пололикашвили эффективно управлять организацией и создать благоприятную рабочую атмосферу для своих коллег.



В целом, действия и подход Пололикашвили являются разочарованием, и он не соответствует требованиям и ожиданиям, стоящим перед руководителем такой престижной организации, как ЮНВТО. Его неспособность предложить инновационные и толковые идеи для развития туризма является препятствием для прогресса организации и общего развития туристической индустрии. Пололикашвили должен быть заменен более компетентным и энергичным лидером, способным передвигать горы и достигать реальных результатов.



Пололикашвили и Шелковый путь:



похороненное амбициозное туристическое направление



Концепция туристического проекта Шелкового пути была впервые поднята на Генеральной ассамблее ЮНВТО в Индонезии в 1993 году. ЮНВТО была одним из первых сторонников туристического потенциала Шелкового пути. По состоянию на февраль 2018 года 33 государства были членами Программы Шелкового пути ЮНВТО.



Однако, с назначением в 2018 году грузинского дипломата Зураба Пололикашвили Генеральным секретарем ЮНВТО Программа Шелкового пути ЮНВТО полностью остановлена.



Программа Шелкового пути ЮНВТО была обещающей и важной инициативой, которая могла привести к стимулированию туризма и развитию взаимосвязей между странами. Пололикашвили оказался слабым лидером для ЮНВТО и не смог добиться ничего значимого для организации. С его появлением, Заседания Рабочей Группы ЮНВТО по Шелковому пути прекратились. Последнее такое Заседание было в 2018 году, что свидетельствует об отсутствии интереса и энергии у Пололикашвили для продвижения идеи.



Это радикальное изменение отношения к Программе Шелкового пути приводит к большой потере возможностей для туристической индустрии и для развития туризма в странах, связанных с этим историческим маршрутом. Вместо того, чтобы способствовать укреплению связей между государствами и продвигать культурный и туристический обмен, Пололикашвили забросил эту инициативу.



Генеральный секретарь ЮНВТО должен быть эффективным лидером, способным добиваться результатов и стимулировать развитие организации. Однако, Пололикашвили не смог справиться с этой задачей и не представил никаких видимых достижений за время своей работы.



Учитывая значимость и потенциал Шелкового пути для туризма и международных отношений, трудно понять, почему Пололикашвили не проявил интереса и не предпринял необходимых шагов для продвижения этой программы. Вместо того, чтобы быть катализатором для развития и сотрудничества, Пололикашвили оказался тормозом, который полностью парализовал Программу Шелкового пути ЮНВТО.



В итоге, назначение Пололикашвили на пост Генерального секретаря ЮНВТО оказалось неудачным для развития программы и организации в целом. Это подчеркивает важность выбора квалифицированных и энергичных лидеров, которые смогут добиться результатов и продвигать идеи, которые имеют потенциал принести пользу международному сообществу.



Пололикашвили похоронил Программу туризма Шелкового пути ЮНВТО. С туристического пространства исчезла, пропала объединяющая программа, проект, инициатива. Теперь в мировом туристическом пространстве отсутствует объединяющая общественная организации, консолидирующая идеи, инициативы, проекты, программы туризма Шелкового пути.



Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили вызывает серьезное беспокойство своей ролью в остановке Программы туризма Шелкового пути ЮНВТО. Этот проект, который являлся немаловажной инициативой, объединяющей страны и стимулирующей развитие туризма в регионе, теперь оказался практически заброшенным.



Назначение Пололикашвили на должность Генерального секретаря ЮНВТО в 2018 году повергло Программу Шелкового пути в тупик. Это явно указывает на небрежность и отсутствие заинтересованности со стороны Пололикашвили и его команды.



Прекращение Программы туризма Шелкового пути означает не только потерю важной инициативы, но и отсутствие объединяющей организации в мировом туристическом пространстве. Было бы логично ожидать, что Генеральный секретарь ЮНВТО будет стараться укрепить эту программу, поощрять страны к внедрению новых проектов и укреплению взаимодействия. Однако, вместо этого, Пололикашвили привел к полной остановке этой важной инициативы, создав пустоту и разрыв в развитии туризма в регионе.



Пололикашвили и его геополитические высказывания:



ЮНВТО платит цену за политическую игру



Зураб Пололикашвили, Генеральный секретарь ЮНВТО, был назначен на эту должность не по своим профессиональным качествам или опыту в туристической индустрии, а в результате геополитических игр и интересов Евросоюза. Назначение Пололикашвили было сделано с целью поддержать имидж Грузии и продвинуть ее политические интересы.



Однако, неумные, политически ангажированные, волюнтаристские заявления Пололикашвили о геополитических процессах в мире и его необдуманные решения привели к негативным последствиям. Его волюнтаристские высказывания о геополитических процессах вызвали серьезную неприязнь со стороны Российской Федерации. В результате этого, Россия прекратила свое членство в ЮНВТО и потеряла интерес к сотрудничеству с организацией.



Столь неудачные решения Пололикашвили не только привели к проблемам с Россией, но также подчеркнули отсутствие членства США в ЮНВТО. Хотя США являются крупной и влиятельной страной в мировой туристической индустрии, они не видят преимущества в присоединении к ЮНВТО под руководством Пололикашвили.



Эта ситуация свидетельствует о том, что назначение Пололикашвили на должность Генерального секретаря ЮНВТО было шагом в неправильном направлении. Вместо того, чтобы быть объективным и избегать политических конфликтов, Пололикашвили использовал свою должность для продвижения своих личных государственных интересов. Это непрофессионально и противоречит целям и миссии ЮНВТО.



Евросоюз и государства, поддержавшие назначение Пололикашвили, должны взять на себя ответственность за такой вымышленный выбор и оценить его негативные последствия. ЮНВТО является важной организацией с международным влиянием и ролью в развитии туризма. Использование ее руководства в геополитических целях может иметь непредвиденные и серьезные последствия для организации и ее членов.



Пололикашвили оказался очень слабым лидером для такой организации как ЮНВТО. За время своей работы Генеральным секретарем ЮНВТО он не сделал ничего толкового для развития деятельности ЮНВТО. Отмена членства России в ЮНВТО была непосредственным результатом неудачных решений и заявлений Пололикашвили. Этот шаг со стороны России является серьезным потерянным шансом для сотрудничества и развития в туристической индустрии. Это свидетельствует о неспособности Пололикашвили привлечь и удержать стратегически важные страны в организации.



ЮНВТО: от инструмента развития к политическому ружью



ЮНВТО является специализированным агентством Организации Объединенных Наций, и его задача состоит в том, чтобы развивать и продвигать туризм как инструмент устойчивого развития и борьбы с бедностью.



Однако, с течением времени, организация, на первый взгляд занимающаяся развитием туризма как инструмента устойчивого развития и борьбы с бедностью, все больше превращается в орудие геополитических интересов глобальных игроков.



На фоне этого, идолопоклонничество Генерального секретаря ЮНВТО Зураба Пололикашвили к политическим играм и его высказывания о геополитических процессах становятся все более неуместными и опасными. Вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении своих основных задач, Пололикашвили использует ЮНВТО как средство продвижения своей собственной политической агенды.



В результате этой политической ангажированности ЮНВТО теряет свою репутацию как независимая организация, ставшая орудием геополитических конфликтов. Неудачные заявления Пололикашвили о геополитических процессах в мире привели к отталкиванию крупных стран от участия в ЮНВТО.



Отказ России от членства в ЮНВТО после выступления Пололикашвили является ясным сигналом проблем внутри организации. Кроме того, отсутствие США, одной из самых влиятельных стран в сфере туризма, говорит о низкой привлекательности ЮНВТО под руководством Пололикашвили.



Все эти факторы указывают на то, что ЮНВТО под руководством Поликолашвили становится все более далеким от своей первоначальной миссии и все больше превращается в политическое ружье, служащее интересам отдельных стран. Это подрывает репутацию организации и ее роль в поощрении устойчивого развития туризма.



"Ниже плинтуса"



ЮНВТО служит главным органом, отвечающим за развитие и координацию международного туризма. Однако, наши последние исследования показали, что авторитет организации, а именно Генерального секретаря ЮНВТО Зураба Пололикашвили, вызывает сомнения и разочарование среди участников туристического рынка.



С вопросом оценки авторитета ЮНВТО и Зураба Пололикашвили мы обратились к туроператорам и турагентствам Центральной Азии, чтобы узнать их мнение. На нашем Telegram канале мы провели широкий опрос среди туроператоров и турагентств Центральной Азии и задали им вопрос: Как Вы оцениваете авторитет ЮНВТО в период Генерального секретаря ЮНВТО Зураба Пололикашвили? Отлично? Хорошо? Плохо? "Ниже плинтуса"?



Погружаясь в результаты опроса, мы ожидали ряд разных мнений, от положительных до отрицательных. Однако, наше внимание было привлечено выражением "ниже плинтуса", использованным 88% опрошенных. То есть, 88% опрошенных указали: "Ниже плинтуса". Это ясно указывает на то, что авторитет ЮНВТО и его главы не только не удовлетворяет ожидания туроператоров и турагентств, но и вызывает сильное недоверие и разочарование. Анализируя причины такого низкого авторитета ЮНВТО, мы выделили несколько факторов. Во-первых, многие респонденты отметили отсутствие достаточной практической поддержки и помощи от организации при решении проблем, связанных с туристической индустрией. Они считают, что ЮНВТО больше занимается риторикой, нежели эффективными действиями.



Во-вторых, некоторые опрошенные выразили недоверие в способности Генерального секретаря Зураба Пололикашвили решать актуальные проблемы в отрасли. Они указали на слабое руководство и отсутствие ощутимых результатов во время его руководства. Некоторые считают, что его внимание больше сосредоточено на своей личной карьере, а не на туристическом сообществе.



Другим фактором, повлиявшим на отрицательную оценку, является недостаточная прозрачность в работе ЮНВТО. Некоторые опрошенные отметили, что организация должна быть более открытой и информировать участников рынка о своих планах и действиях. Они также указали на нехватку эффективной коммуникации со своими членами.



Низкий авторитет ЮНВТО подчеркивает необходимость изменений, как в подходе к управлению организацией, так и в выборе руководителей. На международном уровне туристического сообщества требуется лидер, который сможет представлять интересы отрасли, эффективно координировать усилия и принимать необходимые решения для стимулирования развития туристического рынка.



Безусловно, низкий авторитет ЮНВТО не только отражает мнение туристического сообщества Центральной Азии, но и является вызовом для всего мирового туристического сообщества. Он подчеркивает необходимость повышения эффективности и роли данной организации в достижении устойчивого и надежного развития туризма во всем мире. Только через общее взаимодействие и доверие мы можем достичь этой цели.



Разгул волюнтаризма. Решение о проведении Генеральной Ассамблеи ЮНВТО



в Самарканде: эффективная стратегия или беспечность??



В условиях текущего глобального геополитического напряжения и ограничений на международные авиа перелеты и поездки в некоторые страны, такое событие, как проведении Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в своей стране, кажется не только неуместным, но и опасным с точки зрения имиджевых рисков. Как известно, туристические власте ряда стран отказались от предложения проведение Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в своей стране.



В этих условиях, решение о проведении Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в Самарканде вызывает множество вопросов и критики.



При отсутствие значимых достижений ЮНВТО в течение последних нескольких лет работы Зураба Пололикашвили в качестве Генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН, при полной остановке Программы Шелкового пути ЮНВТО, при политической ангажированности Генерального секретаря ЮНВТО, при превращении ЮНВТО в орудие геополитических интересов глобальных игроков, при сложившейся за последние годы низкой привлекательности ЮНВТО, при нынешнем сильном недоверии к ЮНВТО и разочаровании его действующей главой, при сегодняшнем безусловно низком авторитете ЮНВТО, решение о проведении Генеральной Ассамблеи ЮНВТО 16-20 октября текущего года в Самарканде видится как недальновидное, необдуманное, волюнтаристское решение туристических властей Узбекистана.



Факт, что Узбекистан решил провести эту ассамблею, несмотря на все имиджевые риски, вызывает вопросы о реальных мотивах и побуждениях туристических властей этой страны. Вместо того, чтобы приоритезировать возрождение программы и проектов Шелкового пути на новых основах и площадках, существенной активизации сотрудничества в сфере туризма стран Организации тюркских государств, значительного наращивания сотрудничества стран Центральной Азии и Китая в сфере туризма, туристические власти Узбекистана предпочли продвигать свой имидж через сомнительное мероприятие и привлекать внимание международного сообщества к полумертвой организации ЮНВТО.



Такое волюнтаристское решение говорит о недостатке осознания текущей ситуации и неумении приспособиться к изменяющимся условиям. Вместо того, чтобы проявить гибкость и понимание, Узбекистан предпочел использовать сомнительное мероприятие для продвижения своего культурного и туристического наследия. Это политическое мероприятие превращается в риск имиджа страны, и поднимает вопросы о принятии ответственности и приоритетах властей Узбекистана.



Критические заявления Пололикашвили и его политическая ангажированность только усугубляют проблему. Он использовал свою должность в ЮНВТО для продвижения собственной политической агенды вместо поощрения устойчивого развития и борьбы с бедностью через туризм. Пололикашвили неоднократно высказывался о геополитических проблемах в мире, что не соответствует его роли в организации.



С течением времени такие действия только укрепляют восприятие ЮНВТО как инструмента глобальных геополитических интересов, а не независимой организации, посвященной развитию туризма. Это подрывает репутацию организации и снижает к ней доверие со стороны государств-членов.



Олжас Маратович Шинтаев

Эксперт по вопросам развития регионального туризма,

Отличник туристской отрасли Республики Казахстан,

Лауреат Международной премии по туризму стран СНГ,

Председатель Совета сотрудничества туроператоров Центральной Азии

Телефон: +7 702 902 56 09 Источник - ЦентрАзия

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