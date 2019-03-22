 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.09.2023
07:04  Дамаск предъявил Вашингтону счет за украденную нефть - 115 миллиардов долларов
07:02  Новая красная угроза пришла в Европу из джунглей, где погиб Че Гевара. Десятки колоний муравьев-убийц обнаружены в Италии
06:47  Пресс-секретарем президента Токаева вновь стал Берик Уали
06:43  Турция и Казахстан выводят отношения на новый уровень, - Виктория Панфилова
00:43  Путин: Армения сама отдала Нагорный Карабах Азербайджану
00:36  Недооцененный шедевр - роман Александра Чудакова о жителях и нравах казахстанского провинциального Щучинска
00:31  К вопросу о послевоенном устройстве Украины, - Ростислав Ищенко

00:26  Казахстан отзывает из Киева посла Калетаева - за про-бандеровские симпатии и непрофессионализм
00:22  Путин: Нужно "разбюрократить" получение гражданства для обучающихся в России специалистов
00:18  Мирзиеев утвердил Стратегию "Узбекистан-2030"
00:12  Что ждет Зеленского? Пошли разговоры о свержении президента "незалежной"… - Игорь Веремеев
00:10  Скончался кыргызстанский архитектор Равиль Муксинов
00:09  Хроника энергетической войны: последние события
00:01  В Ливии из-за наводнения погибло более 3000 человек, 10 тысяч пропало без вести
Вторник, 12.09.2023
16:03  Война с историей в ЦентрАзии: тактика выжженной памяти, - С.Кожемякин
11:46  Ради освобождения своих шпионов США вывели из-под санкций замороженные миллиарды Ирана
11:43  Панда-дипломатия Китая. Медведи - проводники внешнеполитических интересов Пекина
11:41  Китай поможет России пережить санкции Запада
11:40  Китай рассказал о приговоренном к пожизненному сроку американском шпионе: устраивал "медовые ловушки"
11:36  Песнь о батырах из Джамбула, - Данияр Ашимбаев
11:35  От лозы до пиалы. Выставки достижений винного хозяйства Туркестана. Часть третья
11:32  Байден упорно добивается внимания и встречи с Си, - Юкихиро Сакагути
11:31  Встреча "двадцатки" в Индии: стрелка мирового барометра сдвинулась в сторону "ясно", - Д.Седов
11:30  В Узбекистане запланировали вдвое повысить тарифы на газ и электричество для предприятий
11:27  Миссия Добра: Россия начала строить новый миропорядок, - Иосиф Дискин
11:26  Восток - дело: на ВЭФ-2023 ожидается рекорд по сделкам со странами Азии
11:24  Кадровые перестановки в Таджикистане: Рахмон укрепляет границы и меняет пограничников
11:22  За что кыргызы умирают в Украине? - Канат Кожоев
11:17  Кто убил Программу туризма Шелкового пути ЮНВТО? - Олжас Шинтаев
10:50  Пресс-секретарь президента Казахстана Байгараев уволен через 6 дней после назначения. Затрясся в судорогах
08:53  Турция стучится в запертые двери Евросоюза, - Геннадий Петров
08:04  Казахстан и БРИКС. Оно нам надо? - Николай Кузьмин
06:53  Китайский толк: оборот между РФ и КНР подскочил на 40%, - Е.Перцев
06:49  Пустой коридор: США и Индия решили проложить пути в Европу, - Ксения Логинова
06:30  Запад осознал себя на грани разрыва с Глобальным Югом, - М.Макаров
06:21  Как не перепутать мечту с химерой. Русский ответ, - Дмитрий Выдрин
06:17  Итоги "Двадцатки": американский мир стал антиамериканским, - Ростислав Ищенко
06:12  Гражданам Киргизии сообщили, что зимой света не будет, - Виктория Панфилова
06:07  Куда идет Африка после серии военных переворотов? - Драган Бисенич
03:16  Мирзиеев одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента от британской Cross Works
02:13  Солнечные перспективы развития горных районов Таджикистана, - Камолидин Сирожидинов
01:29  Китайский народ недоволен попытками защитить его чувства, - "Къ"
00:56  КырПарламентарии прямым текстом обвиняют вице-премьера Байсалова в идиотизме. Как с гуся вода...
00:55  Китайские компании начали добывать уголь в Кыргызстане
00:51  Афганские иллюзии ослепляют США в отношении России и Украины, - Анатоль Ливен
00:25  Руководство Федерации профсоюзов Киргизии обвинено в системном воровстве
00:22  Жертва Альенде. К 50-летию военного переворота в Чили, - Николай Коньков
00:21  РосМИД пытается поссорить РФ с Ираном, - СП
00:19  Узбекистан не признает выборы в Нагорном Карабахе - УзМИД
00:12  Саммит G20 В Дели: Коллективный Запад проиграл несмотря на свои потуги, - katehon.com
00:07  Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение, - Ирина Алкснис
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Пресс-секретарем президента Токаева вновь стал Берик Уали
06:47 13.09.2023

Распоряжением Президента Токаева 12.09 назначен:

УАЛИ (КУРМАНГАЛИ) Берик Уалиевич
/ /
[04.01.1977 - ..]
Род. в с. Ойчили, Аксуатский район, Семипалатинский область; казах.

Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности "Киновед", а также магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности "Журналистика" и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "Правоведение".

Корреспондент информационной программы "Новости Алматы" телекомпания "Таң" (1997);
· Редактор информационной программы "Новости" на телеканале "НТК";
· Ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы "Информбюро" на "31-м канале" (2000-2007);
· Руководитель Антикоррупционного медиа-центра "Нұр Медиа" (2009-2012);
· Заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012-08.2015);
· Советник первого заместителя Председателя партии "Нур Отан" (08.2015);
· Советник министра, Директор Департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-06.2018);
· Руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (06.2018-03.2019);
· Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (с 22.03.2019-29.03.2022)
+ С 7 сент. 2019 - Председатель совета директоров НАО "Телерадиокомплекс Президента РК"
+ председатель совета директоров РТРК "Казахстан" (14.02.2022 -

с 29.03.2022 - пред. правления АО "Агентство "Хабар".

С марта 2019 года - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

с 12.09.2023 - советник Президента – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

В 06.2020 - перенес коронавирус в тяжелой форме - 5 дней был в реанимации с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония"

Прочие должности:
· Автор программы "Еркін сөз", ведущий общественно-политического ток-шоу "Дода", программы "Бетпе-бет" на телеканале "Хабар", руководитель интеллектуального клуба "Аманат", руководитель медиацентра против коррупции партии "Нұр Отан";

·

Лауреат государственной молодежной премии "Дарын"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694576820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Кадровые перестановки
- Глас свыше: история должности пресс-секретаря президента
- Жители трех районов Актюбинской области впервые сами выберут акимов
- Песнь о батырах из Джамбула
- Закон "Об общественном контроле" обсуждают в Сенате
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы обсудили обновленный План работы Сената с учетом задач Послания
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  