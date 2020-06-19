Кемелбек Ойшыбаев возглавил главное КазГосинформагентство "Хабар"

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08:14 14.09.2023
Кемелбека Ойшыбаева сегодня назначили председателем правления АО "Агентство Хабар",
ОЙШЫБАЕВ Кемелбек Бактыгулович
Род. 13.07.1977 в Западно-Каз. области. Казах.
окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический университет, Geneva Business school.
Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве корреспондента республиканской газеты "Столичное обозрение". С 1999 года работал пресс-секретарем РГП "ГИТЦ" Комитета стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли РК.
Корреспондент ТОО "Информационное агентство "Интерфакс-Казахстан" (2000-2001);
Советник президента, исполнительный директор - директор департамента управления персоналом, первый заместитель генерального директора филиала "Дирекция корпоративных продаж", генеральный директор филиала "Дирекция корпоративных продаж" АО "Казахтелеком" (2001-2007);
С 2007 по 2009 гг. - генеральный директор ТОО "TNS Plus".
В 2009-2011 гг. осуществлял руководство ТОО "2 Day Telecom".
В 2011-2014 гг. - управляющий директор, член правления АО "Altyntau Resources".
В 2014-2015 гг. - заместитель главного редактора республиканской газеты "Zaman Қазақстан".
С февраля 2015 - 1-й заместитель генерального директора ТОО "УК "Қазмедиа орталығы".
С 07.2016 - и.о. директора Службы центральных коммуникаций
С 10.2016 - 2017 - пред. правления АО "Республиканская телерадиокорпорация "Қазақстан"
С июня 2019 - июнь 2020 - председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру".
с 19.06.2020 - 28.01.2022 - вице-министр информации и общественного развития РК,
с 14.09.2023 - председатель правления АО "Агентство Хабар",