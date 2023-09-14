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|Очередной "болашакер" Шаймарданов возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам Казахстана
08:32 16.09.2023
Указом Президента К.Токаева от 16.09 назначен
ШАЙМАРДАНОВ Жандос Нурланович
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[24.02.1987 - ..]
родился в Восточно-Казахстанской обл. Казах
В 2009 году окончил Йоркский университет, Великобритания, по программе "Болашак".
главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования (2009-2010);
менеджер АО ФНБ "Самрук-Казына" (2010-2013);
советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);
директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики (2014-2016);
директор департамента, управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" (10.2016-2019);
председатель правления АО "QazTech Ventures" (2019-2020);
директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК (с 2020-02.2022).
с 02.2022 - руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
с 16.09.2023 - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК