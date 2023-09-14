Очередной "болашакер" Шаймарданов возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам Казахстана

08:32 16.09.2023

Указом Президента К.Токаева от 16.09 назначен



ШАЙМАРДАНОВ Жандос Нурланович

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[24.02.1987 - ..]

родился в Восточно-Казахстанской обл. Казах



В 2009 году окончил Йоркский университет, Великобритания, по программе "Болашак".



главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования (2009-2010);

менеджер АО ФНБ "Самрук-Казына" (2010-2013);

советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);

директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики (2014-2016);

директор департамента, управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" (10.2016-2019);

председатель правления АО "QazTech Ventures" (2019-2020);

директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК (с 2020-02.2022).

с 02.2022 - руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан



с 16.09.2023 - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК