Таджикистан и Кыргызстан: Кто нацелен на переговоры, а кто на войну? - Николай Ростов

20:01 16.09.2023 Таджикистан и Кыргызстан:

Кто нацелен на переговоры, а кто на войну?



Не высохли чернила от подписанных соглашений на консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, как в отдаленной Баткенской области вылупился словно из скорлупы известный своей неадекватностью Ташиев К. руководитель ГКНБ Кыргызстана - "собиратель исконных кыргызских земель", перевернув все вверх тормашками. Ни много ни мало он претендует на нарушение международных соглашений, предлагая отрезать у Таджикистана половину территорий.



Поучителен в этом контексте исторический пример. В конце тридцатых годов прошлого века, когда в огне коричневой чумы горела вся Европа, премьер-министр У. Черчилль долго и мрачно молчал, а потом вызволил слова, предрекшие печальный конец континенту: "Один ефрейтор, натворил ужас на весь мир!". Последствия известны.



Так происходит и с главой НКВД Киргизии. Жаль, очень жаль простого, трудолюбивого и мирного кыргызского народа. За время правления этого горе вояки, Ферганская долина дважды чуть не стало ареной войны "всех против всех". До прихода к власти незадачливого "ефрейтора", подобные бескомпромиссные конфликты между двумя братскими народами - таджиками и кыргызами в таком масштабе не происходили. Действия - продукт мысли. А мысли известно, что имеют свойство материализоваться.



15 сентября с.г. на церемонии вручения квартир военнослужащим Ташиев буквально сказал следующее: кыргызская сторона обнаружила документы, подтверждающие, что кыргызские земли отошли соседней стране. И в конце ложка дегтя, вызволил - если соседи не откажутся от своих требований, Кыргызстан может предъявить свои территориальные претензии. У нас для этого хватит сил и возможностей. Более того, он снова позволил себе обвинить таджиков в применении агрессии в ходе прошлогоднего вооруженного инцидента на границе.



Хотя еще в прошлом году все эксперты, аналитики, СМИ и даже оппозиционные партии самой Киргизии в один голос твердили, что именно КР начала ту самую кровопролитную и бессмысленную войну, Ташиеву все же удается провернуть аферу под названием "Агрессия Таджикистана против Кыргызстана" с тем, чтобы красиво оправдаться после содеянного, в очередной раз продолжать тратить деньги налогоплательщиков для закупки оружия и их применения против мирного населения Таджикистана.



Несмотря на вероломное нападение на населенные пункты соседней страны и нанесение колоссального материального ущерба гражданам, Ташиев вновь позволяет себе распространять ложную информацию среди населения, сея смуту и недоверие к соседу, преподнося киргизский народ мировому сообществу жертвой нападения.



Делает это он ради одной цели - привлечения огромных средств отдельных государств для наращивания военного потенциала и для демонстрации в своем лице истинного патриота и единственного защитника родины. Хотя по факту все что делает Ташиев не более чем дешевый пиар с целью дестабилизации обстановки в Центральной Азии. Такими темпами нагнетания обстановки, Ташиев претендует на то, чтобы сделать из региона ЦА - конфликтогенную зону.



Свидетельством коварных намерений данного лица является закупка большого количества военной техники, и его активная демонстрация посредством СМИ, что налицо свидетельствует о его неадекватности в плане поддержания мирного сосуществования с соседями.



Неоднократно в СМИ появлялась информация о том, что таджики не претендуют на земли киргизов, а лишь требуют легитимного решения данного вопроса. Если кыргызские власти нашли какие - то документы по границе, то почему бы не продемонстрировать цивилизованный подход и не дать их правительственным комиссиям на изучение и принятия правильного решения. Ведь от этого зависит судьба около 17 миллионов граждан по обеим сторонам границы.



Тем более, что распространяется информация о том, что рабочие группы двух стран активно проводят встречи и консультации для решения вопросов по границе. Можно представить, как тяжело экспертам двух стран находить какие-либо взаимоприемлемые решения, после подобных безответственных заявлений господина Ташиева - который будучи руководителем кыргызской делегации должен быть заинтересован не в нагнетании обстановки, а в здравом и уравновешенном урегулировании разногласий.



Все эти лжепатриотические лозунги т.н. кыргызского чекиста в совокупности не способствуют поиску путей стабильности и безопасности, создают негативный импульс новым начинаниям, ориентированным на разноплановое, многостороннее сотрудничество. Всякую войну легко начать, но крайне трудно кончить.



Кыргызская политическая элита способна удивить зарубежных исследователей. Свободолюбивый кыргызский народ, у которого на многие вещи есть собственное мнение и взгляд, оказался в плену у неадекватного главы чекистов Бишкека. Ташиев прибавляет к мукам собственных граждан, образ внешнего врага, в лице доброжелательно относящегося братского Таджикистана. Тем самим вносит брешь в сложившиеся веками связи. У него все перепуталось в душе. В глаза, на переговорах таджикам хвала, а за глаза хула. Заполнен неизмеримой ненавистью к соседям. Зол на судьбу, что ввиду антиправительственной деятельности и тюремного прошлого не может быть полноправным лидером. Проблемы на границе стали заложниками и удобным инструментом внутриполитической конкуренции политических сил.



Морально-нравственные отклонения Ташиева К. отмечены везде и повсеместно. Только ленивый не говорит об этом. Мировая паутина пестрит заголовками о кыргызском "Троцком", целью своей жизни объявившим тотальную милитаризацию и войну с соседом. И все это наперекор проблем кыргызских обывателей, ждущие от него не селфи у турецкого "Байрактара-Акинджи", гонки за вооружением, а пресловутого хлеба и масло. И конечно же надежных условий мирного сосуществования.



В Кыргызстане, когда в результате захвата власти реанимировались криминальные законы, попытки Ташиева высвечивать себя в роли серого кардинала "южных революционеров" были провальными. Они спотыкаются с массовым непониманием кыргызского электората. От Ташиева ожидают надежной гарантии обеспечения безопасности страны, а непрерывную гонку за президентское кресло. Глава ВЧК КР свое верховенство власти, как "единственного выразителя чаяний народа" выставляет исключительно в негативном ключе.



Детальное изучение биографии Ташиева обнаруживает интересные моменты личностной деградации. Психологи эту категорию называют "темными лошадками", так как трудно отыскать мотивы их поведения в обществе. В 2020 году придя к власти много чуши плел, как и подобает зарвавшемуся во власть оппозиционеру. Высказывал сожаление о тюремном прошлом, отнекивался от бывших союзников. Вследствие чего потерял вотум доверия. Вопрос требующего ответа: Кто он? - Оппозиционер с лампасами генерала КГБ или кандидат в президенты?



Сведущие люди склоны думать об ухищрениях и махинациях диссидента в кулуарах ЧК на кануне президентских выборов. Непомерные властные амбиции порождают проблемы экзистенциального характера для кыргызской государственности. Ташиев подстег под себя СМИ, частные компании, иностранный капитал.



Кто в регионе кроме Ташиева осмелился так высказаться, выразиться - нагло, безответственно, играть на нервы миллионы людей? Но не беда, если мы внимательно изучим психологию не европейца, а в данном случае азиата с региональными особенностями, каковым является Ташиев. День и ночь, мечтающего заменить место смышленого, уравновешенного и ответственного за каждое слово Жапарова - нынешнего Президента. Не надо обладать "даром троянской Кассандры", чтобы предсказать негативный исход политического маневрирования Ташиева, который таким неблагоразумным способом намерен перевести стрелку на Президента. И самому при этом выглядит перед внутренним электоратом "белым и пушистым". Как и подобает "истинному борцу и собирателю исконных кыргызских земель", исподтишка готовящегося к выборам.



Глава кыргызских чекистов лишен элементарной логики. Особенность поведения главы ГКНБ КР в том, что он как изворотливый и методичный игрок, вооружил на 1 млрд. доллар квазиформирования, готовит очередную провокацию на границе с РТ. Возмутительно обнаружить рядом с собой коварного человека, действовавшего украдкой, как лиса, денно и нощно подкрадывающегося, чтобы вонзить нож в самый неподходящий момент. Суть предательства при этом не меняется, осуществлено ли оно в отношении государственных устоев своей страны или с целью колебания имиджа соседнего государства.



Я ни разу не встречал и не видел Ташиева. Но это не совсем важно. Достаточно неоднократно услышать речь любого, и станет ясно, что это за человек на самом деле. Не будет приятно сообщить для всего кыргызского народа, опираясь на современный контент-анализ - расшифровку психологического портрета и генетического кода Ташиева. В частности, в случае выдвижения его кандидатуры в президенты. Прогнозы, увы, не утешительны. Ташиев, эмоциональный, порывистый, крайне непредсказуемый, безответственный и недальновидный политикан.



Не боюсь высказать мнение, что продвигаясь по пути захвата власти в Киргизии, Ташиев может принести много горя не только своему народу, соседям, но и всему региону. Поживем, увидим. Но бесспорно на данный момент - это сигнал SOS мирового масштаба.



Невозможно над трупами людей и на чужом горе строит свое счастье. На штыках можно прийти к власти, но на них невозможно сидеть.



Исходя из этой логики следует подытожит, кто рассчитывает на войну в качестве силового метода решения, а кто надеется проложить мирный путь за столом переговоров!



Ведущий войну с другими не заключил мира с самим собой.



Николай Ростов,

ведущий сотрудник информационно-

аналитического центра "Сармат-Алания" Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694883660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законы о международной деятельности одобрили сенаторы

- Реализацию приоритетных инфраструктурных и социальных проектов Жамбылской области обсудили в Правительстве

- 14 сентября состоялось заседание ЦИК РК по вопросам организации и проведения выборов акимов районов и городов областного значения

- Фракция "AMANAT" инициирует новый законопроект по обеспечению безопасности детей

- Ход исполнения поручений Главы государства рассмотрен в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Внеочередная V сессия областного маслихата

- В Мажилисе обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности страны

- О противодействии незаконной миграции

