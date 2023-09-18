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Призрак Бенито Муссолини бродит по Кыргызстану, - Айдар Алтынбеков
17:27 19.09.2023

Призрак Бенито Муссолини бродит по Кыргызстану

Психологический портрет первого маршала империи, оккупированной северной Италии, принесшего популистскими выступлениями и однобокими действиями, много горя народам Европы, удивительнейшим образом соприкасается с персоной вновь появившегося ползучего захватчика чужих территорий - дуче Ташиева К.К.

С одной только лишь разницей, что это происходит не в матушке Старом свете - Европы, а в Центральной Азии ХХI века.

Чрезмерная тяга властвовать, волюнтаризм, стремление оправдать любые средства ради достижения цели, неограниченная ненависть к соседям (в первом случае к албанцам, грекам, французам, во втором к казахам, узбекам, таджикам), пользование антуражам верхушки власти для узкокорыстных интересов - вот далеко не полный перечень сходство двух исторических персонажей.

Опираясь на авторитаризм и корпоративизм в качестве основных приоритетов правления, Ташиев ювелирно и практически незаметно для обывателей отодвинул Жапарова на безопасное расстояние, определив ему номинальное место в иерархии власти: терпимо быть, но на ничего не влиять.

Во второй половине 2023, де-факто власть плавно перешла в руки главы ЧК Киргизии. Киргизская поговорка к месту пригодилась "Головы двух кочкаров в одном котле на варятся".

Муссируются слухи о том, что с августа с.г. киргизская делегация по неизвестным причинам отказалась вести переговоры по делимитации и демаркации, выбрав путь конфронтации с соседями. Отрабатывают версию очередного пограничного конфликта, маленькой войны. Поэтому, призывы к постоянным переговорам не услышаны в Бишкеке. Так как глава чекистов занят перераспределением властных полномочий. Осуществил маленький переворот, всю реальную власть подстегнул под себя. Он швец, и жнец, и на дуде игрец. Судите сами - вся правоохранительная составляющая, органы милиции, ГКНБ, прокуратуры, агентство по борьбе с наркотиками, парламент, и все правительство сконцентрированы в руках одного человека. Этого среднего кардинала зовут - Ташиев.

По его вине пограничный вопрос между РТ и КР приобрел сложный характер. Изучение позиций сторон, оценка политических процессов, сопровождающих проблему, показывает, что он находится не на стадии урегулирования, как хотелось бы в отношениях между соседями, а в процессе эскалации напряженности.

Полностью нейтрализована здравомыслящая оппозиция. В частности, Адахан Мадумаров, политик-прагматик, бывший депутат Жогорку Кенеша, истинный патриот Кыргызстана, знаток пограничных дел, по надуманным обвинениям арестован. Ему вменяется вина - измена Родине, якобы за передачу 275 м земли Таджикистану.

Объектами произвола ГКНБ выбраны граждане, имеющие солидный багаж патриотичности, внесшие огромную лепту в преобразовании нынешнего Кыргызстана. Это представители золотой интеллигенции, которые во всех странах считаются генофондом нации. В других странах, только не в Кыргызстане времен правления Ташиева, эту когорту лелеют, уважают и превозносят. Их считают светочами общества, без которых не возможны передовые перемены.

Но нужно ли это народу Кыргызстана - ответ остается открытым!? Значить это нужно кому-то для того, чтобы удовлетворить свои политические амбиции.

Словом, усилиями Камчи, совершеннейшая идиллия окутана в политическом истеблишменте Кыргызстана: бери власть - не хочу!

В рамках этой логики следует умещать и очередную уловку Ташиева. Президент 14 сентября в Душанбе заверяет о "дружбе и стратегическом партнерстве", а в это же время осуществляется переброска войск в Баткен без ведомы главнокомандующего. Задается пропагандистская кампания невиданной силы по захвату территорий соседа. Возникает закономерный вопрос: кто в доме хозяин?

На Востоке, особенно в Центральной Азии шутки плохи с властью. Если кто-то думает, что Таджикистан молчит, никак не реагирует. Это неправда. Реакция МИД не в счет, потому что эта обычная дипломатическая процедура - по тем или иным вопросам вызвать посла, вручить ему ноту.

Чтобы понят, что происходит в Таджикистане, нужно знать природу и менталитет таджиков. Да, Таджикистан не вооружается беспилотниками "Байрактар" - "Акинджи", не перебрасывает войска на границу. Таджики долго запрягают, быстро едят. Умудренный опытом ведения долгосрочной войны - они сосредотачиваются!

Подытоживая написанное, следует подчеркнуть, что события последних дней наглядно показали, что глава ГКНБ КР, воодушевленный национально-патриотической риторикой и пришедший к власти на волне погромов, утратил связь с реальной действительностью. Продолжает, как и при захвате силовым методом власти в Бишкеке, решать внешнеполитические вопросы. Эскалация напряженности и нежелание идти на разумные компромиссы и принимать во внимание мнения народа в таких деликатных вопросах, усугубляет внутреннюю обстановку, добавит военно-дипломатические проблемы новоиспеченной власти, которая потеряла чувства меры.

Преставляется, что глава чекистов КР намерен и впредь зарабатывать очки перед внешними донорами и внутренним электоратом накануне президентских выборов. Таким неблаговидным способом утвердить "легитимность" непомерной личной власти, без которого претерпевает серьезную агонию.

Воинствующая, бездумная политика Ташиева, жаждущего власти провоцирует трагедию всемирного масштаба в очень непростом и уязвимом регионе, называемом Ферганской долиной. Подчинив себе парламент, средства массовой информации, организованную преступность, часть неконтролируемой толпы, внутреннюю и внешнюю политику, вооружившийся крайне ненавистной фашиствующей идеологией, он спекулирует над реальными проблемами, которых надо решать, а не жестикулировать над ними, подобно Муссолини. Уверен кого не научит жизнь, к сожалению, того будет сопровождать бесконечное и всеобщее горе.

Панацея и спасение будущего региона от надвигающейся чумы обосновывает настоятельную необходимость провести международную медицинскую комиссию претендента, серьезно готовящегося на пост кандидата в президенты. В особенности на предмет определения психической и ментальной дееспособности. Такая практика должна стать международным правилом, одним из требований его признания, после гипотетического прихода к власти. Другого выхода просто нет.

В противном случае "легитимное" право на всеобъемлющую трагедию регионального масштаба из потенциального сценария превратится в осязаемую действительность.

Если подождем, то обязательно увидим!

Айдар Алтынбеков,
исследователь этногенеза
народов Центральной Азии

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695133620


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