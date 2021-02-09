Развитие туризма города Шымкент: актуальные проблемы и решения, - Олжас Шинтаев

12:17 20.09.2023 Развитие туризма города Шымкент:

актуальные проблемы и решения



Шымкент, расположенный на юге Казахстана, является одним из крупнейших городов страны с богатым историческим наследием и культурой. В течение последних нескольких лет развитие туризма в этом регионе стало одной из приоритетных задач для местных властей. Однако, несмотря на все усилия, существуют ряд актуальных проблем, которые нуждаются в решении для полноценного развития туристического потенциала города.



Согласно сведениям Единой системы учета туристов eQonaQ, за 7 месяцев 2023 года в средствах размещения Казахстана прожили 577 462 иностранных туристов. Из них в гостиницах города-мегаполиса Шымкент останавливались всего на всего 16291 интуриста, что составляет менее 3 процентов от общего числа интуристов. В гостиницах Туркестанской области прожили 6852 интуриста, что составляет менее 1 (одного) процентов от общего числа интуристов.



Развитие туризма в городе Шымкент и его окрестностях вызывает серьезные опасения. Статистические данные, предоставленные Единой системой учета туристов eQonaQ, свидетельствуют о том, что Шымкент значительно отстает от других регионов Казахстана в привлечении иностранных туристов. Эти цифры поднимают важные вопросы о неэффективности туристической индустрии в городе и необходимости принятия решительных мер, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.



Узбекистан с населением более 36,5 миллионов человек представляет огромный потенциал для привлечения туристов в город Шымкент и в Туркестанскую область. Ежегодно сотни тысяч узбекских туристов могли бы посещать этот регион, что способствовало бы загрузке инфраструктуры туризма.



Согласно сведениям Единой системы учета туристов eQonaQ, за 7 месяцев 2023 года в средствах размещения Казахстана прожили 151 671 туриста из соседнего Узбекистана. Однако, из них в гостиницах города-мегаполиса Шымкент останавливались всего на всего 9414 туриста, что составляет менее 6 процентов от общего числа интуристов. В гостиницах Туркестанской области прожили 4003 туристов из Узбекистана, что составляет менее 3 процентов от общего числа туристов из Узбекистана.



Данные о развитии туризма в городе Шымкент вызывают серьезную обеспокоенность и требуют незамедлительного вмешательства. Несмотря на то, что Казахстан в целом привлекает значительное число иностранных туристов, Шымкент остается далеко позади в этой отрасли. Поэтому необходимо исследовать причины такой ситуации и предложить решения проблем, чтобы развитие туризма в этом городе получило новый импульс.



Неравноправие и высокомерие: отношение Узбекистана к автобусным перевозчикам Казахстана. Министерство транспорта Узбекистана блокирует автобусные перевозки в туристические города Казахстана



Согласно статистическим данным, Узбекистан является ключевым генерирующим туристским рынком для Казахстана в регионе. Однако, несмотря на близость и значимость города Шымкент и его культурного наследия, неразвитость транспортной инфраструктуры делает его неудобным для посещения туристов из Узбекистана.



Узбекистан и Казахстан соседствуют уже много лет, и между этими двумя странами существует оживленный транспортный поток. Однако, несмотря на это, в последнее время наблюдается явное неравноправие в отношении автобусных перевозчиков Казахстана, которым не разрешается осуществлять регулярные автобусные перевозки пассажиров и туристов по маршруту Ташкент-Шымкент.



Узбекистанские автобусы регулярными автобусными маршрутами ездят из Ташкента, Самарканда, Бухары, Нукуса - в города Казахстана: Алматы, Астана, Кызылорда, Иргели. Узбекистанские автобусные перевозчики по этим маршрутам привозят легальных и нелегальных трудовых мигрантов из Узбекистана - в города и регионы Казахстана.



Кроме того, узбекистанские автобусы регулярными автобусными маршрутами из Ташкента ездят через территорию Казахстана - в Кыргызстан: в Бишкек и Чолпон-Ата.



В добавок к этому, узбекистанские автобусные перевозчики регулярными автобусными маршрутами через большую территорию Казахстана ездят в такие российские города, как Москва, С.-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Омск, Томск, Новосибирск, Екатеринбург.



Поразительно, что при всем этом, Министерство транспорта Узбекистана не дает автобусным перевозчикам Казахстана разрешения осуществлять регулярные автобусные перевозки пассажиров и туристов по маршрутам из городов Узбекистана - в Туркестан и Шымкент.



Подобное отношение со стороны Министерства транспорта Узбекистана вызывает определенные вопросы. Каким образом допускается такая дискриминация между двумя соседними странами? Почему узбекским перевозчикам разрешено осуществлять перевозки через огромную территорию Казахстана во множество российских городов, тогда как казахстанские перевозчики лишены такой возможности на самом коротком автобусном маршруте Ташкент-Шымкент?



Более того, когда узбекские чиновники и узбекистанские автобусные перевозчики хвастаются тем, что министр транспорта Казахстана получил свое высшее образование в Автодорожном Институте Узбекистана, и они могут получить разрешения на автобусные перевозки через территорию Казахстана - в любой российский город, это только усиливает ощущение высокомерия узбекских транспортных властей и неравноправия. Вместо того, чтобы строить партнерские отношения и развивать сотрудничество, они используют такие негативные факты в риторике. В этом примере безобразного, высокомерного, не равноправного отношения транспортных властей Узбекистана к транспортным властям Казахстана, автобусным перевозчикам Казахстана "видится коррупционная составляющая".



Очевидно, что такое неравноправие и высокомерие в отношении транспортных властей Казахстана является недопустимым. Это создает неприятные последствия не только для казахстанских автобусных перевозчиков, их потенциальных пассажиров и туристов, но и для всей транспортной системы региона. Казахстанские перевозчики просят принять зеркальные меры в отношении перевозчиков Узбекистана.



Министерству транспорта Узбекистана следует серьезно пересмотреть свою политику и стремиться к равноправию и справедливости в отношениях с автобусными перевозчиками Казахстана. Необходимо принять меры для установления партнерских связей и способствовать развитию транспортного потока между двумя странами.



В то же время, Казахстанским транспортным властям следует активно обращаться к узбекским властям и добиваться равных возможностей и условий для своих автобусных перевозчиков на международных маршрутах. Это в интересах развития и укрепления транспортного сотрудничества с Узбекистаном.



Таким образом, неравноправие и высокомерие со стороны Министерства транспорта Узбекистана в отношении транспортных властей и автобусных перевозчиков Казахстана представляют собой неприемлемую ситуацию, которая требует немедленных действий для установления справедливости и равноправия между двумя странами.



Как безвизовый режим в Узбекистане

ограничивает поездки китайских туристов в регионе



Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан № 464 от 07.07.2022г был введен безвизовый режим въезда для граждан Китайской Народной Республики, который позволяет гражданам этой страны находиться на территории Казахстана до 14 дней. В мае 2023 года страны подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований. Граждане двух стран теперь могут без визы пересекать границу на 30 дней за одну поездку и суммарно на 90 дней в течение 180 суток.



Указом Президента Республики Узбекистан от 09.02.2021г № УП-6165 установлен с 1 марта 2021 года безвизовый режим сроком на 10 дней со дня въезда на территорию Республики Узбекистан для граждан Китайской Народной Республики, при условии представления авиабилетов по вылету в свою или в третью страну.



Теперь китайские туристы, прилетев на самолете в Шымкент, имеют право въезжать из Шымкента наземным транспортом через КПП "Жибек Жолы" - КПП "Гишт Куприк" без визы в Узбекистан.



Однако, китайские туристы, прилетев на самолете в Ташкент, не имеют право выезжать из Узбекистана - в Шымкент наземным транспортом через КПП "Гишт Куприк" - КПП "Жибек Жолы", без визы в Узбекистан.



По указанному безвизовому режиму в Узбекистане китайские туристы должны путешествовать только по Узбекистану и вылетать из Узбекистана самолетом.



Такое не справедливое "безвизовое" положение приводит к тому, что потоки китайских туристов едут из Шымкента наземным транспортом в Ташкент, однако из Ташкента не могут приехать наземным транспортом в Шымкент, не разрешено.



Получается, что все туристы, которые приезжают в страны Центральной Азии, как по воронке стекаются только в Узбекистан. В этом видятся несправедливые отношения между соседними странами в сфере организации туризма в регионе.



Такое положение дел приводит к неравномерному распределению туристического потока и создает несправедливые условия для туристов, желающих посетить обе страны. Это ограничивает развитие туристического сектора Шымкента и Туркестанской области и препятствует полному использованию потенциала Казахстана в туристическом направлении.



Безвизовый режим между двумя странами должен предполагать свободное перемещение туристов и развитие туристической инфраструктуры. Однако, возникшие ограничения приводят к тому, что большинство китайских туристов останавливаются только в Узбекистане, упуская возможность посетить Казахстан и насладиться его уникальными достопримечательностями. Это не только препятствует развитию туристического сектора в Казахстане, но и сужает выбор туристам, которые хотят исследовать оба региона.



Справедливо было бы внести изменения в безвизовый режим, позволяя китайским туристам путешествовать между Узбекистаном и Казахстаном на туристических автобусах. Это стимулировало бы развитие туристического сектора в обоих странах и создало бы удобные условия для посещения различных достопримечательностей.



Туризм играет важную роль в экономике стран, поскольку он способствует созданию новых рабочих мест, увеличению доходов и развитию инфраструктуры. Поэтому, разрешение китайским туристам свободно перемещаться между Узбекистаном и Казахстаном способствовало бы росту обоих стран.



Необходимо обратить внимание на это неравенство и принять меры для изменения положения. Вновь созданное Министерство туризма Республики Казахстан и новый Министр туризма Казахстана имеют отличную возможность повлиять на текущую ситуацию и добиться справедливых и равноправных отношений с туристическими властями Узбекистана.



Важно активно работать на уровне межгосударственных договоренностей и переговоров, чтобы изменить положение и разработать механизмы, позволяющие китайским туристам свободно перемещаться между Узбекистаном и Казахстаном на туристических автобусах. Это способствовало бы улучшению туристического потока, увеличению числа посетителей и развитию туристической инфраструктуры в обоих странах.



Справедливые и равноправные отношения между туристическими властями Узбекистана и Казахстана имеют важное значение для развития туризма в обоих странах. Эти усилия продемонстрируют гостеприимство и открытость наших народов и помогут привлечь больше туристов из разных стран, расширяя границы туристического потенциала региона.



Как удержать туристов в Шымкенте:

создание новых зачаровывающих магнитов для туристов



Исследования показывают, что сегодня потоки интуристов из Туркестана и Алматы - в Ташкент обходят стороной город Шымкент.



Одна из основных причин этой проблемы заключается в отсутствии достаточных магнитов для туристов, которые бы задерживали их в городе Шымкенте. Если интуристы на этом маршруте даже посещают город Шымкент, они не остаются на ночлег в гостиницах Шымкента.



Чтобы задерживать интуристов в Шымкенте, надо в городе создать ряд магнитов для туристов.



Один из способов преодоления этой проблемы, которую мы предлагаем, - создание в городе Шымкент "Театра истории одежды казахов". Этот уникальный театр позволит погрузиться в культуру и традиции казахского народа через историю и развитие одежды. В рамках представлений будут использоваться сцены и артисты государственных театров Шымкента, таких как, например, Шымкентский областной русский драматический театр.



Идея создания "Театра истории одежды казахов" выходит за рамки обычного театра и предлагает уникальное путешествие по времени и культуре. Посмотрев представление, посетители смогут не только насладиться красотой и элегантностью казахской одежды, но и узнать ее историю и особенности. Каждое представление будет иметь свою тематику, отражающую определенную эпоху и регион Казахстана.



Казахская одежда является важной частью культурного наследия и национального самосознания. Она отражает исторические и культурные особенности каждого региона. Создание "Театра истории одежды казахов" позволит сохранить и передать это наследие следующим поколениям, а также показать его миру.



Включение артистов и сцен государственных театров Шымкента в проект является важным аспектом его успешной реализации. Это даст возможность артистам проявить свой талант и представить культуру Казахстана на международном уровне.



Кроме того, "Театр истории одежды казахов" не только привлечет туристов, но и станет культурным центром для местных жителей. Он будет местом, где каждый сможет почерпнуть знания о своей истории и традициях, а также насладиться театральными постановками высокого качества.



Создание "Театра истории одежды казахов" в городе Шымкент сможет значительно увеличить привлекательность города для туристов. Он станет неотъемлемой частью их маршрута и позволит задерживать их на ночлег в гостиницах города Шымкент. Этот театр будет уникальным местом, где каждый сможет погрузиться в историю и культуру Казахстана через одежду, соприкоснуться с традициями и насладиться красотой и элегантностью казахской культуры.



Город-мегаполис Шымкент:

путь к туристическому прорыву через новый автовокзал



Современный автовокзал - ключевой фактор для привлечения туристов и развития регионального туризма. Город-мегаполис Шымкент, расположенный в южной части Казахстана, является одним из крупнейших городов страны и имеет множество достопримечательностей и туристических объектов. Однако, важно понимать, что удобная транспортная инфраструктура - важная составляющая успешного туристического направления.



Современный автовокзал является не просто местом для остановки и отправления автобусов, но и визитной карточкой города, позволяющей создать приятное впечатление у туристов. Он должен обладать не только удобствами и комфортом для путешественников, но и иметь привлекательный архитектурный дизайн, соответствующий современным требованиям.



Компактность автовокзала - еще один важный аспект обеспечения его эффективной работы. Он должен быть удобно расположен в городе, иметь удобный доступ для городских и пригородных автобусов, а также иметь удобную транспортную развязку, позволяющую легко добраться до других районов города.



Качество обслуживания - также важный фактор, определяющий привлекательность автовокзала для туристов. Он должен предлагать широкий выбор услуг, таких как кафе, магазины, банкоматы, информационные стойки, а также иметь чистые и комфортные зоны ожидания и санитарные условия. Еще одной важной составляющей современного автовокзала является наличие современных технологий, позволяющих легко и быстро приобрести билеты, получить информацию о расписании и маршрутах автобусов, а также о близлежащих туристических объектах и достопримечательностях.



Город Шымкент, благодаря своему уникальному географическому положению, может стать важным транзитным пунктом для туристов, посещающих Казахстан, Центральную Азию и Россию. Современный автовокзал с удобной транспортной развязкой и качественными услугами поможет привлечь больший поток туристов и сделать Шымкент популярным туристическим направлением.



В этой связи, хотели бы обратить внимание властей мегаполиса на Центральный Автовокзал города Шымкент, известный всем туристам и указанный во всех туристических картах со времен Советского Союза - по сегодняшний день. Этот Центральный Автовокзал города Шымкент под названием ШКААВ "Саехат" не действует уже много лет.



Данный земельный участок площадью более 2 га, принадлежащий Автовокзалу ШКААВ "Саехат", не используется по своему назначению. В соответствии с официальными документами и правилами использования земельных участков, переданный под Автовокзал ШКААВ "Саехат" земельный участок должен использоваться для определенных целей, связанных с деятельностью автовокзала. Однако, на данный момент, земельный участок не используется по назначению и превращен в барахолку.



Акимат города должен рассмотреть данную ситуацию и принять соответствующие меры для обеспечения правильного использования этого земельного участка. С учетом его расположения и потенциальных возможностей, мы считаем, что этот участок должен быть передан новым инвесторам для строительства компактного и качественного современного автовокзала, который будет служить важной составляющей туристической инфраструктуры региона. Автовокзал должен предлагать удобство и комфорт для путешественников, а также иметь привлекательный дизайн и современные технологические решения. Это поможет привлечь больше туристов, создать позитивное впечатление о мегаполисе и стимулировать развитие туризма в Шымкенте.



Telegram: социальная сеть, завоевавшая Узбекистан



Еще одной проблемой, с которой сталкиваются туристы в Шымкенте, является отсутствие достаточного количества информации о достопримечательностях и туристических маршрутах города. Неразвитость туристической инфраструктуры и отсутствие современных информационных ресурсов ограничивают возможности туристов и мешают им полноценно оценить культурное и историческое наследие города. Для решения этой проблемы, местные власти могут организовать различные мероприятия и фестивали, а также создать информационные центры для туристов, где они смогут получить подробную информацию о городе и его достопримечательностях.



В последние годы особенно увеличился интерес к Шымкенту со стороны граждан Узбекистана, и чтобы сделать этот город более доступным для узбекских туристов, важно создать специализированный информационный канал в Telegram под названием "Туризм в городе Шымкент, Казахстан". Управление туризма города Шымкент и туристическо-информационный центр "VisitShymkent" могли бы взять на себя роль экспертов и операторов этого канала. Они имеют доступ к актуальным данным о местных туристических объектах и услугах, которые предлагаются в Шымкенте.



В рамках канала, команда экспертов будет ежедневно публиковать туристические новости, которые будут полезны для туристов, туроператоров и турагентов из Узбекистана и других стран региона, планирующих посетить Шымкент. Новости будут содержать информацию о различных мероприятиях, достопримечательностях, местах для проживания, ресторанах и других интересных местах в городе.



Такой информационный канал будет способствовать привлечению большего числа туристов из Узбекистана и других стран региона в Шымкент. Он поможет организовать туристические потоки и поддержит работу туроператоров и туристических агентств. Кроме того, канал будет регулярно обновляться новостями и интересными фактами о Шымкенте, чтобы поддерживать постоянный интерес к этому прекрасному городу. Формирование такого ресурса в Telegram будет прекрасным подспорьем развитию туристической индустрии мегаполиса.



В целом, развитие туризма в Шымкенте представляет большие возможности для экономики города и страны в целом. Однако для достижения полного потенциала туристической отрасли, необходимо решить указанные проблемы, принять немедленные и конкретные меры. Только путем совместных усилий центральных и местных властей, бизнес сообщества и туристических работников города можно достичь полноценного и устойчивого развития туризма в Шымкенте.



Новый Аким города Шымкент Габит Абдимажитович Сыздыкбеков имеет все необходимые качества и опыт, чтобы вести город к развитию туризма. Его дипломатические навыки и международный опыт, успешная работа в правительстве Казахстана помогут установить связи с другими странами и привлечь иностранные инвестиции в туристическую отрасль города. Благодаря его руководству, можно ожидать реализации конкретных мер и создания благоприятной среды для развития туризма в Шымкенте.



Олжас Маратович Шинтаев

Эксперт по вопросам развития регионального туризма,

Отличник туристской отрасли Республики Казахстан,

Лауреат Международной премии по туризму стран СНГ,

Председатель Совета сотрудничества туроператоров Центральной Азии

Телефон: +7 702 902 56 09 Источник - ЦентрАзия

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