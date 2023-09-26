Чудовищный взрыв и страшный пожар в Ташкенте

02:31 28.09.2023

По предварительной информации, взрыв прогремел около трех часов ночи на территории таможенного склада аэропорта столицы Узбекистана.



Люди ощутили толчки на расстоянии в 30 км.



Во многих домах выбиты стекла.



Пожаром охвачена большая территория.



