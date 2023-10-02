Состоялось очередное совместное заседание правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы

23:18 02.10.2023

Октябрь 2, 2023 20:40



2 октября 2023 года в городе Баткен Кыргызской Республики состоялось очередное совместное заседание Правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан.



Делегацию Республики Таджикистан возглавил Председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов, делегацию Кыргызской Республики Заместитель председателя Кабинета министров, Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.



В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации таджикско-кыргызской государственной границы. Руководители делегаций Республики Таджикистан Саймумин Ятимов и Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев, выразив полное взаимопонимание о необходимости активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии таджикско-кыргызской государственной границы на оставшихся участках, дали соответствующие поручения рабочим группам.



Топографические рабочие группы и рабочие группы по правовым вопросам Правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы продолжат работу по описанию проектной линии таджикско-кыргызской государственной границы на оставшихся участках.



В ходе встречи была особо отмечена необходимость укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между приграничными районами, а также продолжение активной работы сотрудничеству между по приграничными областями и районами двух государств. По итогам Совместного заседания подписан протокол.



Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.