 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Москве 6/10 открывается выставка "Молодые художники регионов России" (анонс, программа)
01:03 04.10.2023

В выставочных залах Союза художников России в Западном крыле Новой Третьяковки покажут работы молодых художников регионов России

Пресс-релиз 3 октября 2023 г.

С 6 по 22 октября 2023 года в выставочных залах Союза художников России, расположенных в Западном крыле Новой Третьяковки (Крымский вал. д.10) пройдет выставка "Молодые художники регионов России", организованная ВТОО "Союз художников России" при поддержке Министерства культуры РФ. На выставке, занимающей более 1100 квадратных метров, будут представлены более 240 работ из всех 8 Федеральных округов России, выполненные в разных стилях, техниках и жанрах: живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство.

Союз художников России при поддержке Министерства культуры РФ продолжает работу над новым выставочным проектом, целью которого является выявление талантливой молодежи в регионах страны, поддержка и развитие их творческого потенциала.

Свое творчество, на одной из главных выставочных площадок страны, представят 145 молодых художника в возрасте от 18 до 35 лет из Алтайского края, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской областей, Краснодарского края, Липецкой, Магаданской областей, Москвы, Московской, Орловской, Пензенской области, Пермского края, Республики Коми, республик Башкортостан, Дагестан, Татарстан, Санкт-Петербурга, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской областей, Хабаровского края и Чувашской республики, всего из 30 российских регионов.

Для участия в выставке была подана 621 заявка из разных районов России. Экспертная комиссия просмотрела около 2500 произведений различных видов изобразительного, декоративного и театрального искусств.

Выставка представит уникальную возможность молодым, начинающим художникам из различных регионов РФ под руководством признанных мастеров изобразительного искусства показать свои лучшие достижения в процессе обучения и профессионального становления – свой современный взгляд на российское историческое и культурное наследие страны. Проект позволит продемонстрировать преемственность поколений и множественность творческих методов, сравнить и проанализировать творческие особенности художников различных школ.

В рамках выставки состоятся встречи с авторами работ, пробные уроки акварели и анималистической скульптуры для учащихся и посетителей выставки, открытые уроки от преподавателей Московского государственного Академического художественного института им В.И. Сурикова, мастер-классы, творческие встречи с признанными мастерами изобразительного искусства, творческий диспут (батл) между художниками старшего и младшего поколений, и осмотр экспозиции участниками профессионального сообщества – галеристами и искусствоведами.

Торжественная церемония открытия выставки состоится 6 октября в 17:00.

К участию в торжественной церемонии открытия приглашены:

• Андрей Николаевич Ковальчук, председатель ВТОО "Союз художников России", скульптор, народный художник России, академик и член Президиума Российской академии художеств, лауреат Государственной премии РФ, Премии Правительства РФ и Премии Москвы, Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству

• Анатолий Александрович Любавин, ректор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств, член президиума Российской академии художеств, профессор

• Косарева Оксана Валентиновна, директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации.

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Источник - ЦентрАзия
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