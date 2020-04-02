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|Габит Садырбеков - новый зам. Генпрокурора Казахстана
05:22 04.10.2023
Правительственный сайт "Ак Орда" сообщает 3 октября, что
Распоряжением Главы государства Байжанов Улан Сапарович освобожден от должности заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан. На его место назначен Садырбеков Габит Амангельдиевич
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Распоряжением Главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
САДЫРБЕКОВ Габит Амангельдиевич
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[03.06.1978 - ..]
казах
В 1999 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности "Правоведение".
Заместитель начальника Управления прокуратуры города Астаны;
Начальник Отдела Генеральной прокуратуры;
Начальник Управления Генеральной прокуратуры;
Начальник Департамента Генеральной прокуратуры;
Директор Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре;
Прокурор Алатауского района города Алматы;
Работал в Администрации Президента РК - в Отделе правоохранительной и судебной системы;
Заместитель директора Департамента по работе с проблемными займами головного банка АО "Казкоммерцбанк";
Заместитель директора Алматинского филиала по управлению качеством портфеля АО "Казкоммерцбанк";
Директор Департамента по работе с проблемными займами АО "Банк РБК";
Управляющий директор АО "Цеснабанк";
Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО "Tengri Bank" (с 02.04.2020).
с 2.03.2021 - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
с 3 окт. 2023 - заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан