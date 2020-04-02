Габит Садырбеков - новый зам. Генпрокурора Казахстана

05:22 04.10.2023

Правительственный сайт "Ак Орда" сообщает 3 октября, что



Распоряжением Главы государства Байжанов Улан Сапарович освобожден от должности заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан. На его место назначен Садырбеков Габит Амангельдиевич



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Распоряжением Главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.



САДЫРБЕКОВ Габит Амангельдиевич

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[03.06.1978 - ..]

казах



В 1999 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности "Правоведение".



Заместитель начальника Управления прокуратуры города Астаны;

Начальник Отдела Генеральной прокуратуры;

Начальник Управления Генеральной прокуратуры;

Начальник Департамента Генеральной прокуратуры;

Директор Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре;

Прокурор Алатауского района города Алматы;

Работал в Администрации Президента РК - в Отделе правоохранительной и судебной системы;

Заместитель директора Департамента по работе с проблемными займами головного банка АО "Казкоммерцбанк";

Заместитель директора Алматинского филиала по управлению качеством портфеля АО "Казкоммерцбанк";

Директор Департамента по работе с проблемными займами АО "Банк РБК";

Управляющий директор АО "Цеснабанк";

Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО "Tengri Bank" (с 02.04.2020).



с 2.03.2021 - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу



с 3 окт. 2023 - заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан