Программа и участники ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь. Дальний Восток"

15:03 04.10.2023 6 - 8 октября 2023 г., Владивосток, Набережная ул., 3



Пресс-релиз

29 сентября 2023 г.



Крупнейшее книжное событие в Дальневосточном Федеральном округе будет проходить с 6 по 8 октября 2023 года во Владивостоке.



Два исключительно важных проекта - ярмарка-фестиваль книжной и городской культуры "Красная площадь. Дальний Восток", созданная московской командой международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ и Книжного фестиваля "Красная площадь", и международная ярмарка-фестиваль "Литература Тихоокеанской России" ("ЛиТР"-2023), посвященная литературному наследию страны и Дальнего Востока, - объединят свои возможности и компетенции, и это станет главным Дальневосточным книжным событием 2023 года.



Проект состоится в рамках федеральной программы "Читающая Россия", направленной на популяризацию чтения и книжной культуры во всей стране.



Проведение ярмарки-фестиваля в столице Приморского края имеет важнейшее стратегическое значение для укрепления и расширения международных связей в области культуры. Цель проекта - создание "точки притяжения", центра стабильного культурного взаимодействия стран АТЭС, что предоставит России возможность занять лидирующее положение среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона в области культурного обмена, а Владивостоку - претендовать на звание литературной и книжной столицы региона.



Ярмарка-фестиваль "Красная площадь. Дальний Восток" разрабатывается как ежегодный проект, и в октябре этого года состоится его первый этап. Фестиваль имеет потенциал стать очень востребованной площадкой для разноплановых встреч с участием писателей, издателей, литературоведов, книжных обозревателей и литературных агентов, а также содействовать развитию культурного и бизнес-туризма.



Мероприятия пройдут при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительства Приморского края, Министерства культуры и архивного дела Приморского края, администрации города Владивостока, при участии НКО "Фонда развития социальных инициатив", Дальневосточного филиала фонда "Русский мир", регионального оператора Исторического парка "Россия - Моя История" в городе Владивостоке АНО "Приморский культурно-исторический центр", событийного фестиваля "Приморские муссоны", туристического портала Приморского края Visit Primorye.



Стратегическим партнером фестиваля стала федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город". На своих стендах сеть представит широкий ассортимент книг разных жанров от 70 издательств.



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На ярмарку-фестиваль, которая будет проходить в кинотеатре "Океан" (Владивосток, Набережная ул., 3), свои книги привезут 110 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других городов России. Как правило, цены на фестивале заметно ниже, чем в розничной сети. Контейнер, в котором находится более десяти тонн книг, уже выехал из Москвы и прибудет во Владивосток в конце сентября.



Среди участников фестиваля - Ad Marginem, "Азбука", издательская группа "Альпина", "Б.С.Г.-Пресс", "ВладКнига", "Городец", "МИФ", "Наука", "Новое литературное обозрение", Редакция Елены Шубиной, "РИПОЛ Классик", "Рубеж", "Синдбад", Студия Артемия Лебедева, "Эксмо-АСТ" и многие другие популярные издательства, книготорговые компании и культурные институции.



Раздел детских книг сформируют издательства "Добрые сказки", "КомпасГид", "Лютература", "Мозаичный парк", "Нигма", "Поляндрия", "Розовый жираф", "Самокат". На их стендах юные читатели и их родители найдут широкий выбор художественных и познавательных книг для детей и подростков, а также развивающих игр.



Поклонникам комиксов и графических романов, популярность которых неизменно растет, рекомендуется посетить шатер "Комиксы", в котором разместится комикс-центр Российской государственной библиотеки для молодежи, а также стенды издательств и книжных магазинов Alpaca, Wizart Comics, "Книжки с картинками", "Русские комиксы "МОЛОТ" и владивостокский магазин комиксов "Убежище 14". Комиксы и графические романы будут представлены и на стендах "Читай-города".



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За три дня работы фестиваля состоится более 60 мероприятий. Спикерами программы станут известные прозаики, поэты, драматурги, издатели, ученые, публицисты, путешественники, литературные критики и книжные блогеры.



Программу мероприятий откроет пленарная дискуссия на тему "На рубеже культур: возвращение к истокам", ключевыми вопросами которой станут межнациональные культурные связи в современных реалиях, влияние русской культуры и литературы на международные процессы в странах АТР и новый вектор сотрудничества держав с многовековой историей.



Организаторы разработали ряд тематических форматов в рамках программы - линейка нон-фикшн, линейка детских мероприятий, "цифровая" линейка, образовательная линейка и линейка комиксов.



Среди участников линейки нон-фикшн - писатель и драматург Лев Наумов, который выступит перед гостями ярмарки-фестиваля с лекцией "Почему Тарковский - великий режиссер", подробно расскажет о жизни и творчестве Тарковского и ответит на вопросы слушателей. Писатель Василий Авченко и общественный деятель, путешественник и режиссер-документалист Максим Привезенцев примут участие в дискуссии на тему "Россия. Литературная традиция. Общность и различия в пространстве территории". Директор издательства "Канон-плюс" Юрий Божко представит первые 20 томов полного собрания сочинений русского философа, писателя и социолога Александра Зиновьева, приуроченного к столетию мыслителя и снабженного уникальными авторскими рисунками. А книжный обозреватель, переводчик, шеф-редактор портала "Год литературы" Михаил Визель, автор двух книг о Пушкине, поразмышляет с гостями фестиваля о жизни и творчестве великого русского поэта и о том, стало ли наше современное общество "коллективным Пушкиным", как еще при жизни поэта предполагал другой великий русский писатель - Николай Васильевич Гоголь.



Анжелика Беляева, сотрудник филиала АО "Марка" в г. Владивосток - издателя государственных знаков почтовой оплаты, в ходе лекции "165 лет первой почтовой марке" расскажет об истории марок - от самой первой, появившейся еще в Российской Империи, до современных выпусков с применением технологии дополненной реальности.



Директор Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир" Александр Зубрицкий организует дискуссию "Чему нас учат сказки: мудрость народная как первоначальный культурный код". Поэт и журналист Анна Долгарева и писатель Александр Пелевин примут участие в дискуссии "Герои, пишущие историю: военкоры как титульные авторы сегодняшней реальности". А в рамках блока мероприятий, посвященных презентации книг дальневосточных авторов, с читателями встретятся писатель, лауреат премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева (12+) в номинации "Короткая проза" Анатолий Бударин, издатель, журналист, финалист премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева Даниил Литвиненко и психолог, поэт, прозаик, член союза писателей России Елена Шевич.



Писатель, ректор Литературсного института им. А. М. Горького Алексей Варламов выступит с лекцией на тему "Русская классика: как русскому человеку понять себя и заглянуть в глубь своей ментальности?", IP-юрист, советник директора Пермской художественной галереи по правовым вопросам, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края Владимир Куранов прочтет лекцию "Авторское право для издателей", а писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко, музыкант, сценарист и один из основателей российского издательства комиксов Molot Hardcorp Владислав Погадаев, комиксист в издательстве Bubble Алекс Хатчетт станут участниками дискуссии "Азиатское безумие: феномен популярности художественной литературы стран АТР в России" (модератор - сооснователь группировки Hero4Hero Роман Иванищев).



Проект "Литературные резиденции" от АСПИР на фестивале во Владивостоке представят писатель, депутат Государственной думы, лауреат национальной литературной премии "Большая книга" Сергей Шаргунов, автор романов в жанре остросюжетной прозы, выпускник проекта "Литературные Резиденции" от АСПИР Антон Мамон, а в качестве модератора выступит медиаменеджер, руководитель Издательства Красного квадрата, член экспертного совета Всероссийского конкурса "Ревизор" Владек Дарман. А директор Амурской областной научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского Оксана Праскова ознакомит слушателей с проектом международного сотрудничества с библиотеками и культурными учреждениями КНР "Под небом единым", успешно реализующимся с 2012 года и нацеленным на углубление взаимопонимания между народами.



Два события в рамках программы фестиваля организуют специалисты филиала Государственной Третьяковской галереи в городе Владивосток. Заведующий редакционно-издательским отделом Ирина Лазебникова в ходе лекции "Искусство изданий об искусстве" расскажет об издательской деятельности галереи, и в частности - о каталогах, которыми сопровождаются выставки. А на мероприятии "Энергия цвета. Архетипы авангарда" речь пойдет о презентации каталога выставки произведений из коллекции Третьяковки, которая проходит в Приморской государственной картинной галерее до 22 октября. Участниками презентации станут Ирина Лазебникова, директор Приморской картинной галереи Алена Даценко и куратор выставки, научный сотрудник Ирина Кочергина.



Издательская группа "Эксмо-АСТ" подготовила целый блок событий для линейки нон-фикшн. Документалист и телеведущий Игорь Прокопенко проведет творческую встречу "Англия - Россия. Коварство без любви. Российско-британские отношения со времен Ивана Грозного до наших дней", а сценарист Андрей Захарьев и журналист Михаил Володин примут участие в открытом разговоре о книге "Брат. Незабытый герой. Культурный феномен, изменивший историю" о том, в чем заключается феномен Данилы Багрова, и какое влияние он оказал на культуру. В качестве модератора в обоих этих мероприятиях примет участие Михаил Визель. Старший бренд-менеджер по маркетингу в редакции художественной литературы издательства "Эксмо" Валерия Ламзутова ознакомит слушателей с тем, что популярно среди читателей, как современные произведения становятся все более глубокими, и какие книжные тренды можно ожидать в будущем, а актриса, телеведущая и автор книг о кулинарии Мария Сурова расскажет детям и родителям о том, как привить любовь к кулинарии маленькому ребенку, подростку или взрослому, который никогда не варил ничего сложнее кофе.



Серию мероприятий разработало и издательство "Альпина Паблишер". В программе издательства - паблик-ток "Почему мы любим true crime?"* с участием пишущих на криминальные темы журналисток Евы Меркачевой и Саши Сулим (мероприятие будет проходить онлайн), презентация книги "Доказательство по телу" и рассказ о работе с потерпевшими и подозреваемыми судебно-медицинского эксперта Алексея Решетуна и лекция детского нейропсихолога Натальи Керре "Как начинаются психические болезни?" о распознавании симптомов заболеваний у подростков.



* true crime (англ.) - настоящие преступления, подлинные криминальные истории



Линейка детских мероприятий включает в себя выступление директора издательства "Розовый жираф" Софьи Пантюлиной о научно-популярных книгах для детей и о том, как издательства помогают развивать в детях интерес к наукам; презентацию вышедшей в издательстве "Лютература" книги психолога и блогера Ярославы Рындиной "Не секрет: откуда берутся дети и в чем главное различие мальчиков и девочек"; беседу о детских книгах о путешествиях и городах на основе книг "Транссиб. Поезд отправляется" Александры Литвиной (издательство "Самокат"), "Это Владивосток, детка" Дианы Лютер (издательство "Лютература") и "Привет, Петербург!" Тани Борисовой (издательство Ad Marginem). А еще юных гостей фестиваля ожидает театральная читка Приморского театра молодежи во Владивостоке по книге Дарьи Варденбург "Никита ищет море", вышедшей в издательстве "Самокат".



Писательница Елена Велена расскажет о своей новой книге, вышедшей в издательстве "Добрые сказки", и о том, как ей пришла в голову идея создания сказок об окружающих нас простых вещах, а также проведет небольшой интерактив с детьми. Издательство "Поляндрия" пригласит гостей фестиваля на дискуссию "Как учителям и ученикам понимать друг друга и находить пути решения" с обсуждением отрывков из новой книги издательства - "Синяя птица" Киеси Сигэмацу. А издательство "АСТ" организует презентацию книги "Наследник куриного короля" и серии #Школьноприкольно Натальи Корсаковой, а также встречу с Натальей Третьяковой и презентацию ее книги "Смешинки и грустинки: согревающие истории о счастье, любви и немного волшебном коте".



В состав "цифровой" линейки войдут несколько мероприятий в формате онлайн, объединенных темой "Будущее книги". В качестве организатора выступит Денис Давыдов - digital-продюсер, руководитель проекта "КНИГАБАЙТ".



В программе - круглый стол "Цифровые форматы распространения знаний", лекции "Эволюция библиотеки университета: издательская деятельность и тиражирование знаний" и "Спроектировать и реализовать: как по книге запустить образовательный онлайн-курс", паблик-ток "Что нужно знать современному автору и издателю об электронных книгах" и мастер-класс на тему "Книги и литература в эпоху искусственного интеллекта".



Тему цифровых мероприятий продолжит паблик-ток "Книжный рынок первого полугодия на Ozon: цифры и тренды" с участием Ирины Лихонкиной, руководителя категории "Книги" на маркетплейсе Ozon.



Образовательную линейку сформируют выступления авторов Большой Российской Энциклопедии (БРЭ).



Кандидат исторических наук, старшй научный редактор этнологии и этнографии БРЭ Андрей Туторский выступит с лекцией "Этнология в Большой Российской Энциклопедии: подходы, народы, ритуалы". Доктор философских наук, профессор факультета гуманитарных наук НИУ "Высшая школа экономики" Александр Павлов в ходе лекции "Искусственный интеллект: вчера и сегодня" побеседует со слушателями о том, как нам относиться к стремительным изменениям, связанным с активным распространением искусственного интеллекта. А доцент, кандидат исторических наук, шеф-редактор блока "История" Мария Рыбина и редактор службы "От цитаты к источнику" Анна Корнеева расскажут о методах работы с научными данными - какие современные инструменты и технологии используются в науке, как сориентироваться в плотном информационном потоке и отделить фейки от реальных фактов, и как можно применять энциклопедические форматы в современном образовательном процессе.



Мероприятия линейки комиксов состоятся 8-го октября, в завершающий день работы ярмарки-фестиваля. Куратор раздела - педагог, комикс-продюсер, руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи Александр Кунин.



В программе - интерактивный мастер-класс с комиксами на языках народов России от переводчика Анны Воронковой, презентация комиксов и творческого пути издателя и автора рисованных историй Паши Гика, творческая встреча со сценаристом комиксов Владом Погадаевым.



Художник-комиксист, директор фестиваля "КомМиссия" Алим Велитов проведет два мероприятия - мастер-класс по созданию комиксов для подростков и молодежи, а также творческую встречу о соотношении фантазии и реальности в творчестве. Александр Кунин выступит с лекцией на актуальную тему "Почему комиксы захватили мир?", главный методист издательства "Самокат" Елена Титова расскажет о графических путеводителях по роману "Евгений Онегин" и пьесе "Горе от ума", а команда владивостокского магазина комиксов "Убежище 14" - об истории своего проекта, самых ярких новинках и планах на будущее.



Логическим завершением Дня Комиксов станет дискуссия "Мы против всех?, или Российские комиксы глобально" о современной комикс-индустрии в России и ее перспективах.



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Программа фестиваля также включает в себя множество мероприятий, не относящихся к тематическим блокам.



"Редакция Елены Шубиной" организует творческую встречу с писателем Василием Авченко и разговор о его новой книге "Красное небо". Издательство "Эксмо" приглашает на презентацию новой книги Аси Лавринович "Зимняя любовь", в ходе речь также пойдет о предстоящей экранизации другой книги автора - "Загадай любовь". Популярный автор и лауреат литературных премий проведет мероприятие с "говорящим" названием "Как стать писателем", в ходе которого поделится секретами мастерства и расскажет, как начать успешную писательскую карьеру в любом возрасте и без затрат. А издательство "Альпина. Проза" проведет онлайн два паблик-тока: "Механизмы памяти в современной прозе" с участием писателей Рагима Джафарова, Ромы Декабрева и Евгения Кремчукова (модератор - Михаил Визель) и "Романы воспитания и повести взросления", где спикерами будут писатели Екатерина Манойло, Ислам Ханипаев и Анна Лукиянова, а модератором - нейропсихолог Наталья Керре.



Дискуссия "Как книжные ярмарки влияют на книжную индустрию страны" превратится в телемост Владивосток - Санкт-Петербург: непосредственно на фестивале будут присутствовать главный редактор издательства Ad Marginem Михаил Котомин и директор ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ Федор Степаненко, а к ним подключится онлайн предприниматель, общественный деятель, основатель книжной сети "Буквоед" Денис Котов, который будет находиться на VII Всероссийском фестивале "Книжный маяк Петербурга". Модератором дискуссии станет медиаменеджер, руководитель Издательства Красного квадрата, член экспертного совета Всероссийского конкурса "Ревизор" Владек Дарман.



В программе также круглый стол "Места для уединения в общественных пространствах города" с участием Михаила Котомина, директора по управлению книжными категориями объединенной розничной сети "Читай-город" - "Буквоед" Марии Бахонкиной, сооснователя и директора книжного магазина "Игра слов" Валентина Матвеенко и директора магазина комиксов "Убежище 14" Александра Тумайкина; дискуссия "Как фестивали меняют городскую среду и книжный рынок", лекция Максима Привезенцева "Творческий путь писателя" и ряд других интересных событий.



Кроме того, в учебных корпусах Дальневосточного Федерального Университета, в библиотеках и книжных магазинах города будет проходить параллельная программа фестиваля. В ней примут участие, в частности, Денис Давыдов с лекцией об электронных книжных сообществах, астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин, который представит свою новую книгу "Темная сторона Вселенной". Также состоятся лекция о писателях Владивостока XIX - XX вв., панельная дискуссия "Новый взгляд на досуг и потребление культурных ценностей" и ряд других мероприятий.



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Программа осуществлена в рамках Государственного Контракта МИНЦИФРЫ на оказание услуг по организации и проведению мероприятий в рамках ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь. Дальний восток". Главной целью фестивалей "ЛиТР" и "Красная площадь. Дальний Восток" является создание единой коммуникационной площадки для проведения открытых дискуссий, посвященных российской литературе, ее влиянию на соседские страны и укреплению творческих связей между литературными сообществами России, СНГ и дружественных стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



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Ярмарка-фестиваль книжной и городской культуры "Красная площадь. Дальний Восток"

Международная ярмарка-фестиваль "Литература Тихоокеанской России"

6 - 8 октября 2023 г.

Владивосток, кинотеатр "Океан", Набережная ул., 3

Часы работы:

6 октября (пт): 11.00 - 21.00

7 октября (сб): 10.00 - 21.00

8 октября (вс): 10.00 - 20.00

Контакт для связи со СМИ:

Виталий Когтев, тел.: +7 (495) 369-47-00, доб. 212, e-mail: v.kogtev@expopark.ru Источник - ЦентрАзия

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