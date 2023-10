Прямая трансляция: Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" 2023 в Сочи

16:00 05.10.2023

Sevastopol Life

161 тыс. подписчиков



Прямая трансляция начнется в 16:00 мск



Российская Федерация, Сочи, 5 октября 2023 года. Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании 20-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".



В ежегодной конференции аналитического центра, проходящей 2-5 октября, принимают участие 140 экспертов, политиков и дипломатов из 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.







Russian President Vladimir Putin takes part in the plenary session of the 20th meeting of the Valdai International Discussion Club in Sochi on Thursday, October 5.



The think tank's annual conference, held on October 2-5, is attended by 140 experts, politicians and diplomats from 42 countries across Eurasia, Africa, and North and South America.