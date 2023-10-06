Итоги Азиады в Ханчжоу: Узбекистан - 5 место, Казахстан - 11, Кыргызстан - 18, Таджикистан - 24, Туркменистан - 29, Афганистан - 30...

15:21 08.10.2023 Узбекистан показал лучший результат в своей истории на Азиатских играх

https://www.gazeta.uz/



Сборная Узбекистана завершила участие в Азиатских играх, показав лучший результат в своей истории по количеству и качеству медалей. В этом турнире национальная команда завоевала 71 медаль.



Сборная Узбекистана завершила участие в 19-х летних Азиатских играх, прошедших с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу-2022.



Национальная команда завоевала 71 медаль - 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую. В общекомандном зачете узбекистанские спортсмены вошли в топ-5 лучших команд среди 45 стран-участниц. Это лучший результат делегации Узбекистана по качеству и количеству наград в истории Азиатских игр, сообщает Национальный олимпийский комитет.



На прошлой Азиаде в 2018 году Узбекистан также занял пятое место с 70 медалями (21 золотая, 24 серебряные и 25 бронзовых), в 2014 году - 11-е место (45 медалей: 9−14−22), в 2010 году - 8-е место (56 медалей: 11−22−23), 2006 году - 7-е место (40: 11−14−15).



Выступления на этом турнире позволило Узбекистану войти в топ-10 лучших команд по качеству медалей за всю историю проведения Азиатских игр с 1951 года - 10-е место (414: 105−138−171).



*****



Казахстан завершил Азиатские игры с 80 медалями

https://www.zakon.kz/

Родион Снегирев



Сборная Казахстана завершила свое выступление на летних Азиатских играх-2022 в китайском городе Ханчжоу, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.



Национальный Олимпийский комитет РК поздравляет всех победителей и призеров Азиады с завершением выступления на играх континента. Спасибо нашим спортсменам за их усилия и преданность, вы - настоящие герои, которые смогли добиться результатов в упорной бескомпромиссной борьбе.



Выражаем особую благодарность тренерам, спортивному сообществу, преданным болельщикам сборной и всем казахстанцам за мощную поддержку, верность и терпение, оказанные на каждом этапе спортивных соревнований.



За время своего участия в Азиатских играх-2022 сборная Казахстана завоевала в общей сложности 80 медалей. В активе наших спортсменов 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых наград. В итоговом медальном зачете казахстанская сборная расположилась на 11 месте.



Сборная Казахстана на Азиаде была представлена 525 спортсменами в 30 видах спорта. Четверым атлетам удалось завоевать лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. С квотами завершили соревнования пятиборцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин, а также боксеры Камшыбек Кункабаев и Карина Ибрагимова.



Последними видами, в которых приняли участие наши спортсмены, стали каратэ и артистическое плавание. В заключительный день казахстанские атлеты завоевали серебряную и бронзовую медали.



Напомним, Азиатские игры проходили с 23 сентября по 8 октября. В рамках Игр были разыграны 481 медаль в 61 дисциплинах.



*****



Это рекорд - Кыргызстанцы выиграли 4 золота на Азиатских играх в Китае

http://sport.akipress.org/



"Sport АКИpress" - Айпери Медет кызы 6 октября выиграла золотую медаль на Азиатских играх в Китае.



Это золото стало для Кыргызстана четвертым на Играх в Ханчжоу. Ранее на высшую ступень пьедестала поднялись дзюдоист Эрлан Шеров и борцы Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов.



4 золота на одной Азиаде - это рекорд для сборной Кыргызстана.



На данный момент в активе кыргызстанцев 8 наград высшей пробы. Первая была выиграла в 2002 году в Корее прыгуньей в высоту Татьяной Ефименко. В 2010 году борец Данияр Кобонов взял еще одно золото.



В 2018 году золотой фонд сборной Кыргызстана пополнился сразу тремя наградами высшей пробы - Торохан Багынбай уулу (джиу-джитсу), Дарья Маслова (легкая атлетика) и Айсулуу Тыныбекова (борьба).



*****



Спортсмены сборной Таджикистана принимают участие в XIX летних Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (КНР)

https://sports.tj/



ДУШАНБЕ, октябрь – SPORTS.tj. В делегацию Таджикистана на Азиаде-2023 в общей сложности вошло 138 человек, включая тренеров, представителей, спортсмены представляют Таджикистан в 18 видах спорта из 40.



В Ханчжоу поехали представители таких видов спорта, как бокс, дзюдо, борьба, плавание, легкая атлетика, стрельба из лука, гребля на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, таэквон-до WT, каратэ-до, ушу, кураш, пулевая стрельба, пляжный волейбол, теннис и настольный теннис. Впервые на международной арене были представлены сборные команды Таджикистана по киберспорту и спортивным танцам.



На сегодняшний день в копилке сборной Таджикистана 7 медалей – их выиграли дзюдоисты Сомон Махмадбеков (81 кг) – золото, Темур Рахимов (+100 кг) – серебро, Бехрузи Ходжазода (73 кг) – бронза, Хайрандеш Муродзода (66 кг) и Хакназар Назаров (90 кг) в кураше стали третьими, Давлат Болтаев (92 кг) в боксе выиграл золото, Миджгона Самадова (57 кг) в боксе взяла бронзу.



По информации республиканского портала Sports.tj, в 11 видах спорта на Азиаде-2023 разыграны путевки на Олимпийские игры-2024. Правда, не во всех из них принимает участие сборная Таджикистана. Из 11 лицензионных соревнований она выступает в пяти.



Мэр Душанбе Рустам Эмомали пообещал спортсменам, что обеспечит их жильем за значительное достижение на Азиатских играх. Спортсменам, завоевавшим золотые медали в Ханчжоу, в Душанбе будут предоставлены трехкомнатные дома.



Спортсменам, завоевавшим серебряные медали, дадут двухкомнатные квартиры, а за бронзовые медали – однокомнатные.



Напомним, таджикские спортсмены, занявшие призовые места, получат денежное поощрение в рамках премии президента Таджикистана. Призеры Азиатских игр получат следующие призы: за первое место – 150 тысяч сомони, второе – 100 тысяч, третье – 50 тысяч. Также премиальные получат и наставники отличившихся спортсменов.



Азиатские игры проводятся каждые четыре года с 1952 года под эгидой Олимпийского совета Азии. Таджикистан участвует в этих играх с 1994 года.



*****



Боксеру из Туркменистана вручили бронзовую медаль Азиады в Ханчжоу

https://turkmenistan.gov.tm/

Александр Вершинин



На боксерском турнире в программе ХIХ летних Азиатских играх в китайском Ханчжоу определились медалисты в семи весовых категориях. Перед заключительным днем соревнований состоялась церемония награждения в пяти. И в одной из них – до 71 кг – на пьедестал почета поднялся студент Туркменского государственного института физкультуры и спорта Байрамдурды Нурмухаммедов.



21-летний уроженец города Махтумкули, воспитанник тренера Школы высшего спортивного мастерства Госкомспорта Туркменистана Язмухаммета Паззыева дошел до полуфинала, где уступил по решению судей четвертьфиналисту в весе до 75 кг предыдущих Азиатских игр-2018 в Индонезии Кан Чиа Вейю (Тайвань) и удостоился бронзовой медали. В честь этого успеха нашего соотечественника под сводами Дворца спорта Гимназии Ханчжоу, где проходили поединки боксеров, был поднят Государственный флаг Туркменистана.



Церемонии награждения медалистов всегда проходят после финалов. На Азиаде в боксерском турнире в весовой категории до 71 кг финальный поединок, однако, не состоялся. Из-за рассечения брови, полученного в полуфинальном бою с туркменским боксером Байрамдурды Нурмухаммедовым, на ринг не вышел представитель Тайваня Кан Чиа Вей, в результате чего золотая медаль ХIХ летних Азиатских игр досталась японцу Севону Оказаве.



Необходимо отметить, что тема необъективного судейства на боксерском турнире Азиады, из-за которого туркменский спортсмен Байрамдурды Нурмухаммедов и действующий чемпион мира и Азии Асланбек Шымбергенов из Казахстана не вышли в финал и лишились заслуженных путевок на Олимпийские игры-2024 в Париже, все еще обсуждается на Играх в Ханчжоу. В знак протеста против несправедливого решения судей казахстанский боксер даже снял с себя бронзовую медаль после вручения на церемонии награждения.



Тема судейства на боксерском турнире поднималась и на состоявшейся после награждения пресс-конференции, которую проигнорировали Асланбек Шымбергенов и серебряный медалист Кан Чиа Вей из Тайваня.



Чемпион ХIХ летних Азиатских игр Севон Оказава уклонился от вопросов на тему судейства, отметив стойкий характер туркменского спортсмена.



"Он – сильный боксер", – сказал С.Оказава, показав пальцем на Байрамдурды Нурмухаммедова.



Байрамдурды также ни слова не сказал о судействе, лишь поблагодарил организаторов Азиады за гостеприимство и великолепную организацию Игр.



Необходимо отметить, что из-за своего скромного поведения Байрамдурды Нурмухаммедов пользуется большим уважением среди участников боксерского турнира на Азиаде.



"Такой скромный, а по тому, как он боксирует на ринге, не скажешь, что это тихий парень", – заявил восторженно о Б.Нурмухаммедове один из тренеров в команде Таджикистана.



В 1994 году на первых для туркменских спортсменов Азиатских играх в Хиросиме (Япония) бронзовую медаль в боксерском турнире завоевал Бекмурад Дурдыев (весовая категория до 63,5 кг) из Туркменабата. В 2014 году на ХVII летних Азиатских игр в Инчхоне (Республика Корея) Азиз Бебитов (до 64 кг) и Сердар Худайбердыев (до 69 кг) также удостоились бронзовых наград. И вот теперь спустя 9 лет в активе туркменских боксеров появилась еще одна бронзовая медаль на столь крупных континентальных комплексных соревнованиях.



Этот успех Байрамдурды Нурмухаммедова по праву разделяют его первый тренер Курбангельды Вельмурадов, нынешний наставник Язмухаммет Паззыев, у которого он тренируется уже несколько лет и готовится ко всем ответственным международным соревнованиям, а также главный тренер сборной Туркменистана Тенилбек Джумакулов.



Завоеванная Байрамдурды Нурмухаммедовым бронзовая медаль стала пятой в копилке Туркменистана на Азиатских играх в Ханчжоу. Ранее три медали в борьбе кураш команде принесли Теджен Тедженов, удостоившийся серебра в супертяжелой весовой категории свыше 90 кг, а также Ишанмырат Атаев (до 90 кг) и Айнур Аманова (до 52 кг), которым были вручены бронзовые награды. Еще одну бронзу в состязании дзюдоисток весовой категории до 57 кг выиграла Майса Пардаева.



*****



Сборная Афганистана по крикету завоевала серебро на Азиатских играх

https://www.ariananews.af/



Индия стала чемпионом Азиатских игр по крикету среди мужчин с первой попытки и без необходимости отбивать субботу в антиклиматическом финише, в результате чего Афганистан завоевал третье серебро подряд.



Индия была объявлена ​​победителем финала в соответствии с правилом, специфичным для Азиатских игр, согласно которому награду получает команда с более высоким рейтингом, если матч не может быть завершен, в данном случае из-за дождя, сообщает AFP.



Афганистан показал результат 112-5 под прожекторами в Ханчжоу до того, как наступила влажная погода после 18,2 оверов.







Поскольку условия не улучшились, финал был отменен.



Несмотря на влажный финал, Индия оформила золотой дубль после того, как на прошлой неделе они обыграли Шри-Ланку с разницей в 19 раундов и стали чемпионками среди женщин.



В крикет Twenty20 уже дважды играли на Азиатских играх: в Гуанчжоу в 2010 году и в Инчхоне в 2014 году, причем победителями среди мужчин стали Бангладеш, а затем Шри-Ланка.



Афганистан оба раза занимал второе место, но Индия не принимала участия.



Поскольку они входили в число команд с более высоким рейтингом, они обе вышли на турнир на стадии четвертьфинала в Ханчжоу.



Пока Индия шла на выбывание против Непала и Бангладеш, афганцам пришлось приложить немало усилий, чтобы обыграть обладателей титула Шри-Ланку, а затем Пакистан.



Афганистану снова пришлось сдаться после того, как Индия выиграла жеребьевку и решила выйти на поле: упорные непобежденные 49 очков Шахидуллы и 27 очков капитана Гульбадина Наиба не смогли гарантировать, что они превзойдут 100 очков.



Им предстояло пламенное введение: пейсмены Шивам Дубе и Аршдип Сингх удалили первых игроков Зубайда Акбари и Мохаммеда Шахзада в первых трех оверах.



Ненужный вылет Нура Али Задрана, который совершил трудный второй забег в следующем овере, усугубил их проблемы после точного броска Рави Бишного с канатов.



Границы подряд от Афсара Зазая, наконец, заставили табло двигаться, когда он и Шахидулла набрали 37 очков для следующей калитки.



Вращение Бишного разорвало партнерство с Зазаем, выигравшим 15 очков, прежде чем Шахидулла и Наиб разделили стойку с 60 раундами, прежде чем дождь остановил игру.



В матче за бронзу Бангладеш ошеломила Пакистан, когда Ракибул Хасан пробил границу последнего мяча и одержал победу с шестью калитками.



Пакистану удалось набрать только 48-1 после пяти оверов, прежде чем дождь остановил игру, а Бангладеш установил пересмотренную цель в 65 по методу DLS (Дакворт-Льюис-Стерн).



Они достигли этого с четырьмя калитками в драматической манере, а героизм Хасана вызвал дикие сцены со стороны команды Бангладеш. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696767660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон о создании Тюркского инвестиционного фонда одобрили сенаторы

- Алихан Смаилов обсудил со старшим вице-президентом "ЭксонМобил" дальнейшую разработку Тенгиза и Кашагана

- Крупный горно-металлургический комбинат планируется запустить в Жамбылской области

- Алихан Смаилов представил нового руководителя холдинга "Байтерек"

- Депутатский запрос Нурторе Жусипа

- Роман Скляр ознакомился с началом отопительного сезона в Степногорске

- В демпартии "Ак жол" обсудили поправки в Уголовный кодекс

- Казахстан и Катар расширяют торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи

- В Казахстане построено 77 школ в рамках предвыборной программы "AMANAT"

