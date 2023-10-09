Выставка молодых художников регионов России открылась в здании Новой Третьяковки

14:09 09.10.2023

В залах Союза художников России в здании Новой Третьяковки можно увидеть более 240 работ молодых художников из всех 8 Федеральных округов России.



Пресс-релиз

9 октября 2023 г.



На одной из главных выставочных площадок страны, в выставочных залах Союза художников России, расположенных в Новой Третьяковке (Крымский вал, 10), в пятницу открылась выставка "Молодые художники регионов России", объединяющая работы 145 молодых и перспективных художников со всей России, а также образовательную программу. На выставке, занимающей более 1100 квадратных метров, можно увидеть более 240 работ из всех 8 Федеральных округов России, выполненные в разных стилях, техниках и жанрах: живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. Выставка организована ВТОО "Союз художников России" при поддержке Министерства культуры РФ.



Выставка продлится до 22 октября. Вход на выставку свободный для всех.



Андрей Ковальчук, председатель ВТОО "Союз художников России", скульптор, народный художник России, академик и член Президиума Российской академии художеств, Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству считает, что организация подобных сборных молодежных выставок очень важна для нашей страны и общества в целом. Именно в таких выставках видно поступательность и развитие молодого искусства России. "Это, по-настоящему, интересное и важное событие, как для самих участников выставки, так и для тех, кто любит искусство, профессиональное молодежное искусство. Я уверен, что многие из тех, кто сегодня представлен здесь, станут известными мастерами нашего будущего российского искусства", - сказал он.



Выставка представила уникальную возможность молодым, начинающим художникам из различных регионов РФ под руководством признанных мастеров изобразительного искусства показать свои лучшие достижения в процессе обучения и профессионального становления – свой современный взгляд на российское историческое и культурное наследие страны. Проект позволил продемонстрировать преемственность поколений и множественность творческих методов, сравнить и проанализировать творческие особенности художников различных школ.



"Я всегда вспоминаю слова композитора Густава Малера: "…Сохранение традиций – это не поклонение пеплу, а передача огня". Российские молодые художники идут вперед. Форма времени меняется, меняется наша жизнь, меняется пластическая форма. Именно это чувствуют молодые художники, работы которых мы сегодня можем увидеть в этом прекрасном выставочном зале", – сказал на открытии ректор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Анатолий Любавин.



До 22 октября гости выставки смогут увидеть работы 145 молодых художника в возрасте от 18 до 35 лет из Алтайского края, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской областей, Краснодарского края, Липецкой, Магаданской областей, Москвы, Московской, Орловской, Пензенской области, Пермского края, Республики Коми, республик Башкортостан, Дагестан, Татарстан, Санкт-Петербурга, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской областей, Хабаровского края и Чувашской республики, всего из 30 российских регионов.



Для участия в выставке была подана 621 заявка из разных районов России. Экспертная комиссия просмотрела около 2500 произведений различных видов изобразительного, декоративного и театрального искусств.



Выставку дополнит масштабная программа, включающая уроки акварели и анималистической скульптуры, открытые уроки от преподавателей Московского государственного Академического художественного института им В.И. Сурикова, мастер-классы, творческие встречи с признанными мастерами изобразительного искусства, творческий диспут (батл) между художниками старшего и младшего поколений.



Часы работы:

• вторник, среда, воскресенье – 10:00 – 18:00

• четверг, пятница, суббота – 10:00 – 21:00