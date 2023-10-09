Кто стоит за ударом по Израилю? - Михаил Хазин

16:58 10.10.2023

Экономика

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338 554 просмотра 9 окт. 2023 г.

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00:00 Вступление

00:19 Опрос о проблеме Израиля

04:30 Кто стоит за ударом по Израилю

06:20 Зачем раскручивают тему причастности Ирана

07:30 Корень проблем либеральных государств

24:15 Как мировые державы договорятся по сферам влияния на Ближнем Востоке и Закавказье

34:09 Почему президент не вписался в легенду о Пригожине

38:33 Что первично люди или задачи

42:00 Может ли Израиль быть только поводом

45:00 Факторы от которых зависит движение цены на недвижимость