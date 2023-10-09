|16:58 Кто стоит за ударом по Израилю? - Михаил Хазин
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15:33 За "палестинский договорняк" Запад хочет строго спросить с Ирана, - Александр Широкорад
14:31 Реальность хоррора. Человечеству не стоит надеяться на хеппи-энд, - Д.Тараторин
14:30 Армагеддон все ближе. Маховик войны в Израиле раскручивается с каждым часом, - А.Ревнивцев
14:27 Израиль все: два варианта палестинской победы, - С.Латышев
14:24 Мигранты, добро пожаловать: почему этническая преступность в россии растет как на дрожжах?
14:14 Атабек Абылгазиев - новый замминистра энергетики Киргизии
14:03 Впервые хокимом района Ташкента назначена женщина - красавица Нилуфар Аллабергенова
11:47 В чем реальная вина Израиля в нынешних событиях, - Ирина Алкснис
11:31 Казпремьер Смаилов предложил всем желающим вернуть государству незаконно полученные активы. Наивный чудак?
11:14 Бирманская армия начала зачистку лагерей беженцев в штате Качин - десятки трупов
10:40 ХАМАС приготовился к долгой войне с Израилем: растет беспокойство за заложников
10:35 Израиль объявил тотальную блокаду сектора Газа: что это значит, - МК
09:28 Риск большой войны на Ближнем Востоке с вовлечением Ирана нарастает, - Дм.Минин
08:58 За что задержан владелец одного из крупнейших рынков Кыргызстана "Мадина" - Турсунтай Салимов
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07:13 Украинское оружие у ХАМАС высветило огромный нелегальный рынок, - MK
07:07 Bloomberg: ХАМАС положил конец эпохе Pax Americana
07:04 Шалом алейхем vs Салам алейкум, - Михаил Синельников-Оришак
06:57 Нефть по 200: конфликт в Израиле может ударить по Западу, - СП
06:46 "Железные мечи" Израиля ударили по Ливану и сектору Газа, - Геннадий Петров
06:39 Прикаспийские страны хотят укрепить позиции на рынке нефти и газа, - Сергей Жильцов
01:26 Война на Ближнем Востоке: "судный день" или террористическая атака? - Г.Симаков
01:15 Турция включилась в борьбу против русского атома, - Дмитрий Скворцов
00:53 Духовенство начало продвигать свое представление... О ситуации в религиозной сфере KZ, - Данияр Ашимбаев
00:50 Американская поддержка Израиля оказалась лимитирована, - И.Субботин
00:40 ГКНБ Кыргызстана оценил активы убитого кримавторитета Камчибека Кольбаева в $1 млрд
00:27 МИДы стран Центральной Азии выступили с заявлениями по ситуации в Израиле
00:23 Впереди крах мировой финансовой системы, основанной на долларе США, - В.Прохватилов
00:15 Сонная причина: почему атака ХАМАС на Израиль была столь успешной
|Кто стоит за ударом по Израилю? - Михаил Хазин
16:58 10.10.2023
Экономика
609 тыс. подписчиков
338 554 просмотра 9 окт. 2023 г.
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00:00 Вступление
00:19 Опрос о проблеме Израиля
04:30 Кто стоит за ударом по Израилю
06:20 Зачем раскручивают тему причастности Ирана
07:30 Корень проблем либеральных государств
24:15 Как мировые державы договорятся по сферам влияния на Ближнем Востоке и Закавказье
34:09 Почему президент не вписался в легенду о Пригожине
38:33 Что первично люди или задачи
42:00 Может ли Израиль быть только поводом
45:00 Факторы от которых зависит движение цены на недвижимость