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|Что написано на эмблеме ХАМАС, - П.Густерин
13:47 13.10.2023
П.В. Густерин
Что написано на эмблеме ХАМАС
На зеленой ленте белыми буквами: Движение исламского сопротивления - ХАМАС.
Черными буквами внизу: Палестина.
На правом флаге Палестины: Нет бога, кроме Аллаха.
На левом флаге Палестины: Мухаммад - посланник Аллаха.
Доп. инфа:
1) Здание в центре - стилизованное изображение Купола Скалы, с которой пророк Мухаммад совершил путешествие по небесам. Одна из исламских святынь в Эль-Кудсе (Иерусалиме).
2) Вверху - контуры Палестины до ее разделения на Израиль и территории, предназначенные для создания Арабского государства.