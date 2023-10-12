 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что написано на эмблеме ХАМАС, - П.ГустеринЧто написано на эмблеме ХАМАС, - П.Густерин
13:47 13.10.2023

П.В. Густерин

Что написано на эмблеме ХАМАС

На зеленой ленте белыми буквами: Движение исламского сопротивления - ХАМАС.
Черными буквами внизу: Палестина.
На правом флаге Палестины: Нет бога, кроме Аллаха.
На левом флаге Палестины: Мухаммад - посланник Аллаха.

Доп. инфа:

1) Здание в центре - стилизованное изображение Купола Скалы, с которой пророк Мухаммад совершил путешествие по небесам. Одна из исламских святынь в Эль-Кудсе (Иерусалиме).

2) Вверху - контуры Палестины до ее разделения на Израиль и территории, предназначенные для создания Арабского государства.

Источник - ЦентрАзия
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