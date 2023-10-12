Что написано на эмблеме ХАМАС, - П.Густерин

13:47 13.10.2023

П.В. Густерин



Что написано на эмблеме ХАМАС



На зеленой ленте белыми буквами: Движение исламского сопротивления - ХАМАС.

Черными буквами внизу: Палестина.

На правом флаге Палестины: Нет бога, кроме Аллаха.

На левом флаге Палестины: Мухаммад - посланник Аллаха.



Доп. инфа:



1) Здание в центре - стилизованное изображение Купола Скалы, с которой пророк Мухаммад совершил путешествие по небесам. Одна из исламских святынь в Эль-Кудсе (Иерусалиме).



2) Вверху - контуры Палестины до ее разделения на Израиль и территории, предназначенные для создания Арабского государства.