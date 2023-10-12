Вятка. Древнерусские шахматы и чайное застолье - любителей русского языка и культуры приглашают на праздник "В сердце русского мира"

01:32 14.10.2023

Древнерусские шахматы и чайное застолье - любителей русского языка и культуры приглашают на праздник "В сердце русского мира"



Россия - страна с богатой и самобытной культурой. Тех, кто хочет познакомиться с ней поближе, приглашают на праздничную русскую народную вечерку "В сердце русского мира". Мероприятие, организованное Вятским государственным университетом, состоится онлайн 31 октября.



В прежние времена жители Руси собирались на вечерки для проведения досуга и общения. В нынешние дни Вятский государственный университет устраивает вечерку для того, чтобы познакомить как россиян, так и иностранцев с духовно-нравственным идеалом русского народа и историко-культурным кодом русских людей, любящих свое Отечество, стремящихся к истине, добру, справедливости, красоте, миру.



Участников мероприятия ждет насыщенная программа: открытая публичная лекция "Просветительская деятельность в образовательной политике: новые горизонты". Также пройдут русские интеллектуальные игры, где участники научатся играть в древнерусские шахматы и прослушают отрывки из былин. Гости узнают о традициях русского гостеприимства и культуры чаепития, смогут не только прикоснуться к многовековым традициям русского мира, сердечному общению, душевному спокойствию, но и стать сопричастными к русскому миру.



К участию приглашаются педагоги, обучающие на русском языке за рубежом, работники Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, студенты гуманитарных и педагогических направлений, изучающие русский язык как иностранный.



Мероприятие пройдет онлайн, однако участники из Республики Узбекистан смогут присоединиться очно (в городах Ташкент и Гулистан). Все присутствующие получат сертификаты участников, а очные участники - памятные и полезные подарки.



Участие бесплатное, регистрация до 15 октября 2023 года по ссылке: https://new.vyatsu.ru/events_registration/new/details/?id=5224629



Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения педагога и писателя К. Д. Ушинского, пройдет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и российского общества "Знание".