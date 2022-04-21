Улан Саркулов - новый 1-й зампред Казахстанского Антикора

08:06 15.10.2023

"Ак Орда" сообщает, что 12 октября произошли назначения в руководстве Антикора РК



Распоряжениями Главы государства:

Саркулов Улан Серикович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от ранее занимаемой должности;

Жебегенов Максат Мырзаханович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).



САРКУЛОВ Улан Серикович

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[27.07.1980 - ..]

родился в Актюбинской области. Казах



Окончил Академию ФСБ РФ, Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ.



Трудовую деятельность начал в 2002 году в департаменте КНБ по Актюбинской области.

С 2004 по 2006 гг. - атташе, третий секретарь - заведующий общим отделом Посольства РК в РФ.

В разные годы трудился в аппаратах акима Мангистауской и Кызылординской областей, работал помощником заместителя Премьер-Министра РК и заведующим отделом организационно-контрольной и кадровой работы Управления делами Президента РК. С 2015 года работал заместителем руководителя Хозяйственного управления Парламента РК.

С 16 ноября 2015 - работал руководителем управления по госзакупкам Актюбинской области.



государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК (? - 21.04.2022);



заместитель председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) (с 21.04.2022 -10.2023);



1-й заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (12.10.2023-



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ЖЕБЕГЕНОВ Максат Мырзаханович

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казах



окончил Академию Комитета национальной безопасности РК.



В 2002-2022 годах проходил службу в органах национальной безопасности, в том числе на различных руководящих должностях Департамента КНБ по Алматинской области.



заместитель начальника Департамента КНБ по Алматинской области (? - 05.2022);



нач-к Департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области (24 мая 2022 - июль 2022);



Руководитель департамента Антикоррупционной службы по области Жетису (с июля 2022-окт. 2023);



заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (12.10.2023-