Что написано на флаге движения "Исламский джихад в Палестине", - П.Густерин

16:58 17.10.2023

П.В. Густерин



Что написано на флаге движения "Исламский джихад в Палестине"



Внизу: Движение Исламский джихад в Палестине.



Между стволами АК-47 - религиозная формула такбир: Аллаху Акбар.



Вверху в скобках - аят 69 из суры 29. Привожу три наиболее авторитетных варианта перевода.



1) Перевод Д.Н. Богуславского: Ведущие войну за веру будут направлены на путь Наш. Бог с теми, которые делают добро.

2) Перевод Г.С. Саблукова: Тех, которые ревностно подвизаются для Нас, Мы поведем по прямому пути нашему. Истинно, Бог с делающими благое.

3) Перевод И.Ю. Крачковского: А тех, которые усердствовали за Нас, Мы поведем их по Нашим путям. Поистине, Аллах, конечно, с добродеющими!



Доп. инфа.

1) Движение "Исламский джихад в Палестине" нельзя путать с организацией "Исламский джихад - Джамаат моджахедов", признанной террористической и запрещенной в РФ (Решение Верховного Суда РФ от 02.06.2006 № ГКПИ 06-531, вступило в силу 16.06.2006).

2) Дмитрий Николаевич Богуславский - генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.

3) Гордий Семенович Саблуков - преподаватель Казанской духовной академии.

4) Игнатий Юлианович Крачковский - академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.