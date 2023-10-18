Что написано на эмблеме отрядов "Эль-Кудс", - П.Густерин

16:31 19.10.2023

П.В. Густерин



Что написано на эмблеме отрядов "Эль-Кудс"



Внизу крупным шрифтом: Отряды Эль-Кудс.

Между стволами АК-47 зеленым шрифтом - религиозная формула такбир: Аллаху Акбар.

Вверху в скобках - часть аята 191 из суры 2. Привожу три наиболее авторитетных варианта перевода.

1) Перевод Д.Н. Богуславского: Убивайте их всюду, где встретите, и выгоняйте отовсюду, откуда они вас выгнали.

2) Перевод Г.С. Саблукова (айят 190): Убивайте их, где ни застигните их; изгоняйте их, откуда вас они изгнали…

3) Перевод И.Ю. Крачковского (айят 187 (191)): И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас…



Доп. инфа.

1) Отряды "Эль-Кудс" - боевое крыло движения "Исламский джихад в Палестине".

2) Эль-Кудс - арабское название Иерусалима.

3) Здание в центре - стилизованное изображение Купола Скалы, с которой пророк Мухаммад совершил путешествие по небесам. Одна из исламских святынь в Иерусалиме.

4) Красное пятно посередине - профиль Палестины до ее разделения на Израиль и территории, предназначенные для создания Арабского государства.

5) Дмитрий Николаевич Богуславский - генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.

6) Гордий Семенович Саблуков - преподаватель Казанской духовной академии.

7) Игнатий Юлианович Крачковский - академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.