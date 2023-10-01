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Скончался глава Компартии Таджикистана (1992-2016 гг.) Шоди ШабдоловСкончался глава Компартии Таджикистана (1992-2016 гг.) Шоди Шабдолов
15:24 20.10.2023

Шабдолов Шоди Давлятович
Shabdolov Shodi Davlatovich
(17.10.1943 - 19.10.2023)

Народ Таджикистана понес невосполнимую потерю : после тяжелой и продолжительной болезни 19 октября 2023 года на 81 году жизни скончался Шабдолов Шоди Давлятович - видный советский партийный деятель, секретарь ЦК Компартии Таджикистана,

Родился в г. Хороге Горно-Бадахшанской автономной области в семье учителя.
После окончания политехнического института в 1965 году работал преподавателем техникума. По завершению службы в армии -главным инженером сетевого района, зав. отделом обкома партии, инструктором ЦК Компартии Таджикистана, советником в правительстве Афганистана.
Стал кандидатом экономических наук в 1970 году.
С 1985 по 88 год - первый секретарь Хорогского горкома партии,
1988-89 - занимал ответственные должности, а аппарате ЦК Компартии Таджикистана,
1989-91 -секретарь ЦК Компартии Таджикистана, с 1992 по 2016 год председатель Компартии Таджикистана,
С 1995 -98 год КПТ входила в Конгресс народного единства Таджикистана.9 марта 1996г. от лица партии подписал Договор об общественном согласии в Таджикистане. С мая 1999г. - член Консультативного совета партий Таджикистана.
Депутат ВС Таджикистана 11-12 созывов.
1995-2000 год -народный депутат Маджлиси Оли.
С 1995 года входил в постоянную комиссию МПА СНГ по социальной политике и правам человека.
С 2000 по 2015 гг. - депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли.

За многолетний и плодотворный труд на благо своей Родины награжден орденами "Знак Почета" и "Нишони Фахри", медалями СССР, Таджикистана и Афганистана, юбилейной медалью "20 лет государственной независимости Республики Таджикистан "Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Шоди Давлятович был верным сыном таджикского народа, грамотным специалистом, опытным организатором, плоды дел которого будут еще долго служить благу его родной страны.

Он был Человеком с большой буквы, неординарной личностью, открытый для общения, внимательный к проблемам окружающих и всегда готовый прийти на помощь, умелый наставник .

Добрые дела на благо народа навсегда останутся в памяти людей, и будут служить ориентиром и поддержкой для подрастающих поколений.

Шоди Давлятович, из когорты людей, проживших честную и достойную жизнь, умеющих добиваться целей и оставаться верными своим принципам.

Светлая память о нем будет храниться в сердцах. Это тяжелая утрата и великая скорбь.

Друзья и коллеги. Скорбят вместе со всеми, то знал и ценил этого замечательного человека, и сохранят благодарность в своих сердцах.

Отправил Мухамедов С.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697804640


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