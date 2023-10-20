Что написано на эмблеме отрядов мученика Иззу-д-дина аль-Кассама, - П.Густерин

13:54 21.10.2023

П.В. Густерин



Что написано на эмблеме отрядов мученика Иззу-д-дина аль-Кассама



Внизу красным шрифтом: Отряды мученика Иззу-д-дина аль-Кассама.

На книге в левой руке: Аль-Куран.

На флаге: Нет бога, кроме Аллаха.

Вверху зеленым шрифтом - часть аята 17 из суры 8. Привожу три наиболее авторитетные варианта перевода.

1) Перевод Д.Н. Богуславского: Не вы их убивали, а Бог убивал их...

2) Перевод Г.С. Саблукова: Не вы убивали их, но Бог убивал их...

3) Перевод И.Ю. Крачковского: Не вы их убивали, но Аллах убивал их...



Доп. инфа.

1) Отряды мученика Иззу-д-дина аль-Кассама - боевое крыло движения ХАМАС.

2) Иззу-д-дин аль-Кассам - мусульманский богослов, лидер национально-освободительного движения палестинцев в 1930-1935 гг.

3) Здание в центре - стилизованное изображение Купола Скалы, с которой пророк Мухаммад совершил путешествие по небесам. Одна из исламских святынь в Иерусалиме.

4) Дмитрий Николаевич Богуславский - генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.

5) Гордий Семенович Саблуков - преподаватель Казанской духовной академии.

6) Игнатий Юлианович Крачковский - академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.