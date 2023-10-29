 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Духовенство Карагандинской епархии поддерживает семьи погибших шахтеровДуховенство Карагандинской епархии поддерживает семьи погибших шахтеров
17:11 30.10.2023

АПН, 30 октября

Духовенство Карагандинской епархии поддерживает семьи погибших шахтеров

Об этом сообщил секретарь Карагандинского епархиального управления протоиерей Димитрий Патрикеев.

"По благословению нашего владыки со вчерашнего дня во всех храмах нашей епархии ежедневно совершаются панихиды и оказывается всякая поддержка семьям погибших шахтеров".

При этом, по его словам, все отпевания и поминовения в храмах совершаются безвозмездно.

"На сегодняшний день в наших храмах было уже совершено отпевание восьми шахтеров и три выезда к семьям погибших", - отметил Димитрий Патрикеев.

Кроме того, представители карагандинского духовенства навещают семьи погибших горняков совместно с руководством города.

Напомним, утром 28 октября на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошел взрыв, в результате которого погибли 46 горняков. Тела всех найдены. В этот день архиепископ Карагандинский и Шахтинский Севастиан обратился к родным и близким погибших и пострадавших на шахте.

"Разделяя с вами скорбь постигшей вас тяжелейшей утраты близких вашему сердцу людей, возношу молитвы Богу о упокоении их душ, прошу Создателя и о исцелении всех пострадавших.

Молитвы о шахтерах сегодня звучат во всех храмах Карагандинской епархии Православной Церкви Казахстана, пусть Всемилостивый Господь упокоит души всех погибших, утешит скорбящие сердца всех родных и дарует силы и крепость перенести это тяжелое испытание", - говорится в обращении священника на сайте Карагандинской епархии.

Источник - ЦентрАзия
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