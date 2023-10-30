Работники аэропорта Махачкалы описали штурм. Кто ответит за беспорядки?

00:00 31.10.2023 "Страшнее, чем в фильме "Экипаж": работники аэропорта Махачкалы описали штурм

"У наших небольшие раны"

https://www.mk.ru/incident/2023/10/30/strashnee-chem-v-filme-ekipazh-rabotniki-aeroporta-makhachkaly-opisali-shturm.html



Обстановка в аэропорту Махачкалы, куда в воскресенье вечером ворвалась большая группа местных жителей, сегодня достаточно спокойная. Сотни вооруженных мужчин заблокировали в воскресенье вечером на летном поле самолет, прибывший из Тель-Авива. "МК" выяснил неизвестные подробности случившегося.



- Наш аэропорт полностью откроется, скорее всего, по московскому времени около трех часов 31 октября, - рассказал нам заместитель генерального директора аэропорта Махачкалы по транспортной (авиационной) безопасности Закир Кадымов. - Сейчас решается вопрос об этом с Росавиацией. В целом в аэропорту все уже спокойно, все в штатном режиме, все сотрудники аэропорта работают на своих местах. Никаких силовых мероприятий здесь уже не проводится. Других попыток атаковать аэропорт нет.



О том, как происходили события накануне вечером и как сотрудники аэропорта спасали пассажиров, прилетевших из Тель-Авива, "МК" рассказала заместитель генерального директора аэропорта Мадина Пирмагомедова.



- На борту самолета, прибывшего из Тель-Авива, действительно, было много детей, женщин, были пассажиры, которые дальше должны были лететь в другие регионы России. – говорит Мадина. - Сейчас этот самолет стоит у нас в аэропорту. Когда он подлетал, пилоты, узнав о ситуации в аэропорту, ушли на дополнительный круг, но покружили и сели. Ну а далее пассажиров эвакуировали, часть из них забрали на вертолетах.



По словам Мадины Пирмагомедовой, когда самолет приземлился, пассажиров пришлось эвакуировать тайными путями.



- К этому времени в аэропорту уже собралась огромная толпа народа. Лайнер летел именно к нам, а дальше должна была быть смена экипажа.



Когда все это началось, наши сотрудники стали помогать. Первыми на месте оказались сотрудники службы безопасности аэропорта - один на один, грубо говоря. Они не пускали разъяренных людей, пытались разговаривать с ними, потом подтянулись уже службы правопорядка – линейный отдел полиции и ФСБ.



Наши ребята, даже те, кто уже был вне смены, сразу вернулись сюда на помощь! Все встали на защиту пассажиров и членов экипажа. А тех (нападавших. - "МК") было гораздо больше… Разве такое количество бешеных людей возможно было так сразу остановить?!



Слава Богу, никто из пассажиров не пострадал. Из сотрудников аэропорта тоже - ну кроме небольших ранений во время стычки, когда держали оборону. А потом, когда приехала полиция, весь удар пошел на оперативников.



- Кто был среди митингующих?



- Да в основном все наши, дагестанцы. Понятно, что у них настроение было такое. В течение нескольких недель они смотрели все, что творится, по интернету, телевидению, и их просто-напросто подначили на этот бунт. Люди были возбуждены, и вот так все вылилось.



Они думали, что в самолете какие-то беженцы, скорее всего. Но ведь пассажиры были почти все жителями страны нашей страны! Что касается ребенка-колясочника – он тоже дагестанец, может, из дагестанских евреев. Я так понимаю, что он был в Израиле на операции и возвращался домой.



- Было страшно?



- Конечно. Это похуже, чем кадры из фильма "Экипаж". Паника была среди пассажиров. Им было непонятно, что за толпа бежит по полю и встречает самолет. Слава Богу, их успели вывести быстро до этой толпы, тут же к самолету подъехали автобусы, и все прошло нормально. Люди даже успели свои вещи, багаж забрать.



А вот как описала случившееся свидетель этих событий Ксения. Она улетела из Махачкалы как раз в тот момент, когда начался штурм аэропорта.



- Мы ждали регистрацию, я вышла ненадолго на улицу перед входом в здание. И тут обратила внимание на странное скопление полицейских машин – спецназовцы подъезжали один за другим. Кроме того, подъехали два больших пустых автобуса.



Я еще подумала, что встречают футболистов, и удивилась: вроде в Махачкале нет футбольной команды. А потом, когда мы уже вышли из автобуса и поднимались по трапу самолета, раздались выстрелы. Они были не на поле, но явно где-то неподалеку. Народ толком не понял, что происходит, поэтому реагировал с юмором: "Что вы хотите, это же Дагестан". И сразу после этого мы улетели.







Горячие головы: кто ответит за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Что известно о массовой акции в Дагестане

https://iz.ru/1597254/maiia-trepova/goriachie-golovy-kto-otvetit-za-besporiadki-v-aeroportu-makhachkaly



Майя Трепова



Вечером 29 октября группа людей попыталась прорваться на территорию аэропорта Махачкалы. Поводом для беспорядков стала фейковая информация о том, что в Дагестан якобы прибывает рейс с израильскими беженцами. Аэропорт был временно закрыт, но днем в понедельник, 30 октября, вернулся к полноценной работе. Попытки Запада расколоть российское общество обсудят на спецсовещании с президентом РФ вечером в понедельник. Подробности - в материале "Известий".



Что произошло в аэропорту Махачкалы



Беспорядки в столице Дагестана начались после семи вечера 29 октября. По предварительным данным, несколько тысяч человек окружили здание аэропорта, некоторым удалось прорваться к взлетно-посадочной полосе. Они обступили самолеты, в которых находились пассажиры, залезли на крышу терминала и даже прорвались внутрь здания.



Собравшиеся скандировали пропалестинские лозунги и своими агрессивными действиями блокировали работу аэропорта, сообщил корреспондент "Известий" Мурад Магомедов. По его данным, участие в беспорядках принимали мужчины, женщины и дети не только из Махачкалы, но и из окрестных сел и городов.



Спустя два часа ситуацию удалось стабилизировать, силами ОМОНа аэропорт был зачищен от протестующих, а вход, через который толпа прорвалась к самолету из Тель-Авива, перекрыли. Однако летевшие в Махачкалу рейсы направили на посадку в Минеральные Воды, Владикавказ и другие города.



В результате ЧП пострадали 20 человек, из них девять полицейских. Более 10 пострадавших, в том числе двое полицейских, оказались в больнице, заявили в главке МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.



Как пояснили в СК России по Дагестану, в воскресенье различные аккаунты в соцсетях распространили призывы выйти на акции протеста в районе международного аэропорта Уйташ (Махачкала). Толпе удалось проникнуть на территорию аэропорта около 20 часов.



"Сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих", люди проникли на территорию аэропорта и на взлетно-посадочную полосу, учинив погромы в помещении аэропорта", - говорится в сообщении СК.



Совещание у президента по ЧП в Махачкале



Вечером 30 октября на спецсовещании с президентом РФ обсудят попытки Запада расколоть российское общество. Встреча начнется после 19:00 мск, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что президент России Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в республике Дагестан, в частности, от главы региона Сергея Меликова и от ФСБ.



Беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане являются вмешательством извне, подчеркнул официальный представитель Кремля.



"Вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является ситуацией извне. На фоне телевизионных кадров, которые показывают ужас в секторе Газа, легко провоцировать людей", - добавил Дмитрий Песков.



Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка призвал жителей СКФО и всех россиян не поддаваться на провокации западных спецслужб.



"Хочу обратиться ко всем, кто не может оставаться равнодушным к трагическим событиям, развернувшимся на Ближнем Востоке. Не поддавайтесь на откровенные провокации зарубежных спецслужб, пытающихся любыми способами дестабилизировать обстановку в стране, внести раскол в наше общество, посеять сомнения и агрессию в умы и сердца людей", - заявил Юрий Чайка.



По его словам, организаторов и участников беспорядков ждет неминуемое уголовное наказание.



Кто устроил беспорядки в Махачкале



В республике создан оперативный штаб, возбуждено уголовное дело по ст. "Организация и участие в массовых беспорядках" (ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ). Его расследование поставила на контроль прокуратура Дагестана. Силовики уже пообещали найти всех участников инцидента с помощью системы распознавания лиц. Сообщается, что минимум 150 протестующих уже удалось опознать, 60 из них задержаны и доставлены в отделения.



Организаторам массовых волнений грозит 8–15 лет лишения свободы, а участники будут отвечать по статьям о попытках применения насилия в отношении полиции и разжигании ненависти, сообщили в СК по Дагестану и в УМВД по СКФО.



Аэропорт Махачкалы работает или нет, когда откроют



Аэропорт Махачкалы открылся днем в понедельник, 30 октября. "Аэропорт Уйташ [...] возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября", - говорится в публикации Росавиации.



В результате беспорядков аэропорт Махачкалы был закрыт, всего с вечера воскресенья по день понедельника отменили или перенесли вылет и посадку более 40 рейсов. Согласно онлайн-табло аэропорта Махачкалы, в 19:17 воскресенья здесь совершил посадку рейс из Тель-Авива. После этого воздушная гавань смогла принять только один рейс, приземлившийся в 19:30 из Дубая. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.



В "Аэрофлоте" сообщили, что рейсы авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга на время закрытия махачкалинского аэропорта будут направляться в Грозный. В Red Wings, которая обслуживает рейсы из Тель-Авива, заявили, что компания временно переориентирует полеты, теперь рейсы в Тель-Авив и обратно будут выполняться через Сочи.



По данным портала Flightaware, рейс WZ 4728 Тель-Авив - Махачкала - регулярный, выполнялся на российском Sukhoi Superjet 100, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров. Аналогичные рейсы прилетали в аэропорт Махачкалы 23, 25, 27 октября и ранее.



Глава Дагестана Сергей Меликов призвал граждан не доверять слухам и заявил о попытках экстремистских ресурсов раскачать обстановку, распространяя фейки. По его словам, события субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте были ярким тому примером.



"Происходящим на Ближнем Востоке пытаются пользоваться для раскачивания обстановки в нашей стране. Случившееся не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Ребята оказались на грани нарушения закона", - прокомментировал глава Дагестана.



Меликов также призвал жителей Дагестана быть благоразумными и пресекать любые попытки расколоть общество. Он дал поручение провести тщательные действия по обнаружению и нейтрализации тех, кто толкает людей на нарушение общественного порядка.



По словам главы Дагестана, кураторами акций являются люди с Украины, а слухи и фейки распространяют проукраинские Telegram-каналы.



"Я бы хотел сказать о цинизме и о предательстве, потому что вчерашняя акция - это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне специальной военной операции. Получается, они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага", - сказал глава Дагестана. Источник - ЦентрАзия

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