Назначен новый генконсул России в Алматы - Дмитрий Тураев

01:33 31.10.2023

ТУРАЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Алма-Ате, Республика Казахстан

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Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации ТУРАЕВ Дмитрий Александрович назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Алма-Ате, Республика Казахстан.



Тураев Д.А., 1968 г.р.



Образование высшее: в 1993 году окончил МГИМО МИД России. Владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса, присвоенный в июне 2017 г. и классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса, присвоенный в ноябре 2006 г.



На дипломатической службе с 1993 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства и за рубежом: в 1994 - 1998 гг. - дежурный референт, старший референт-секретарь, старший референт, атташе Посольства России во Франции, в 2001 - 2005 гг. - второй секретарь Постоянного Представительства России при ЮНЕСКО в Париже, Франция, в 2008-2014 гг. - первый секретарь, советник Посольства России на Маврикии. С 2018 г. по 2023 г. - начальник отдела в Консульском департаменте МИД России.



