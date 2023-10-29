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Назначен новый генконсул России в Алматы - Дмитрий Тураев
01:33 31.10.2023

ТУРАЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Алма-Ате, Республика Казахстан
https://www.mid.ru/

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации ТУРАЕВ Дмитрий Александрович назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Алма-Ате, Республика Казахстан.

Тураев Д.А., 1968 г.р.

Образование высшее: в 1993 году окончил МГИМО МИД России. Владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса, присвоенный в июне 2017 г. и классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса, присвоенный в ноябре 2006 г.

На дипломатической службе с 1993 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства и за рубежом: в 1994 - 1998 гг. - дежурный референт, старший референт-секретарь, старший референт, атташе Посольства России во Франции, в 2001 - 2005 гг. - второй секретарь Постоянного Представительства России при ЮНЕСКО в Париже, Франция, в 2008-2014 гг. - первый секретарь, советник Посольства России на Маврикии. С 2018 г. по 2023 г. - начальник отдела в Консульском департаменте МИД России.



Приказом Министерства иностранных дел России назначен генеральный консул в Алматы. Им стал Дмитрий Тураев.

Ранее должность генерального консула России в Казахстане занимал Евгений Бобров. 23 августа 2023 года в интервью одному изданию он заявил, что в Казахстане есть "спад в уровне использования и изучения русского языка". 28 августа официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал это высказывание. Смадияров предположил, что бывший дипломат не в курсе актуальной ситуации и привел данные Министерства просвещения. Кроме того, официальный спикер МИД РК подчеркнул, что бывший генконсул РФ уже завершил свою дипломатическую миссию и больше не находится в стране, комментирует Zakon.kz.

Источник - ЦентрАзия
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