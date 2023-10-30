"Договор Умара" как актуальный документ современности, - П.Густерин

14:47 31.10.2023

П.В. Густерин



"Договор Умара" как актуальный документ современности



Плита с текстом "Договора Умара" на стене мечети Умара в Иерусалиме



После смерти в 632 г. Мухаммада, последнего пророка мусульман, его преемники, праведные халифы, продолжили распространять ислам, организовав ряд военных походов в близлежащие к Аравийскому полуострову страны.



Вторым из них стал халиф Умар бен аль-Хаттаб (правил в 634–644 гг.). Ему в 637 г. выпала честь подойти со своим войском к стенам Иерусалима, священного города трех религий. Иерусалим уже являлся священным городом мусульман, поскольку пророк Мухаммад совершил со Скалы в этом городе путешествие по небесам (позднее над Скалой был возведен Купол, ставший самым узнаваемым зданием Иерусалима). Разумеется, у арабов к этому городу не могло не быть особого отношения. По преданию, халиф Умар заключил с жителями Иерусалима "Договор" (в оригинале – "Обязательство"), который в свете последних событий в Палестине вновь привлекает к себе внимание исследователей.



"Договор", определявший отношения мусульман с христианами, коснулся и иудеев.



Известно, что подлинность "Договора Умара" ставится под сомнение. Не имеет значение, какова подлинность переводимого текста. Приводимая иллюстрация – доска, прикрепленная на стене мечети Умара в Иерусалиме, куда вход позволен только мусульманам. Значит, текст в подлиннике доступен всем мусульманам, владеющим арабским языком. Поэтому он не может не рассматриваться в качестве документа, влияющего на умонастроения как мусульман-жителей Иерусалима в частности, так и палестинских арабов-мусульман в целом.



ПЕРЕВОД



Во имя Аллаха милостивого, милосердного!



Обязательство Умара



Это обещание безопасности от раба Аллаха, Умара, повелителя правоверных, жителям Элии.

Обещание безопасности их жизни, собственности, храмов и крестов, больным, вылечившимся и другим людям.

Их храмы не будут заняты или разрушены, и у них не будет отнято какое-либо имущество, кресты или собственность.

Христиан не будут презирать за их веру, и никому из них не будет причинен какой-либо вред.

Никому из иудеев не будет дозволено жить с ними в Элии.

Жителям Элии следует платить налог на веру подобно тому, как его платят жители других городов.

Им следует изгнать из города византийских чиновников и воров. Жизнь и имущество всех изгнанных будет охраняться до тех пор, пока они не окажутся в безопасности. Если же кто-нибудь из них решит остаться в Элии, то он должен будет платить налог на веру, как и остальные жители Элии.

Если же кто-нибудь из жителей Элии решит уйти со своим имуществом за византийскими чиновниками, оставив свои церкви и кресты, то его жизни, церкви и кресты будут охраняться до тех пор, пока он не окажется в безопасности.

Те же из них, кто останется в Элии, будут платить налог на веру, как и другие жители Элии.

Каждому будет позволено уйти вместе с византийскими чиновниками или вернуться к своим семьям. С него ничего не будет спрошено, пока он не соберет свой урожай.

В том, что содержится в этом договоре с теми, кто платит налог на веру, – обещание Аллаха, покровительство его Пророка, халифов и правоверных.

О том свидетельствуют Халид бен аль-Валид, Абд ар-Рахман бен Ауф, Амр бен аль-Ас и Муавия бен Абу Суфьян.

Записано и объявлено в 15-й год Хиджры.

Умар бен аль-Хаттаб.



ПРИМЕЧАНИЯ

1) Элия – римско-византийское название Иерусалима. В тексте приведена арабская транскрипция этого названия. Арабское название Иерусалима – Эль-Кудс.

2) 15-й год Хиджры соответствует 637 г. от Р.Х.

3) Хиджра – здесь: переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Ясриб (позднее – Медина). От даты начала переселения – 16 июля 622 г. – ведется мусульманское летосчисление по лунному календарю.



См. ст. по теме: О названии Иерусалима в "Договоре Умара". https://centrasia.org/newsA.php?st=1517057880