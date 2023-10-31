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Наследие Ушинского стало темой конференции в СамаркандеНаследие Ушинского стало темой конференции в Самарканде
00:14 04.11.2023

Наследие Ушинского стало темой конференции в Самарканде

Агентство социальных технологий и коммуникаций при поддержке Минпросвещения России с 31 октября организовали на базе Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова в Республике Узбекистан научно-практическую конференцию "УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ", посвященную 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского.

Мероприятие состоялось для 200 педагогов, ведущих образовательную деятельность на русском языке за рубежом с целью популяризации педагогического наследия К.Д. Ушинского, методик и технологий педагогической работы, направленных на историко-патриотическое просвещение, популяризацию русского языка, российского образования и культуры.

"Сохранение русского языка это вопрос сохранения нашей общей культуры, истории и роли наших братских народов в развитии мирового сообщества. Значимость российской культуры и истории все чаще пытаются принизить, Русский мир - дискредитировать, его традиции - подменять псевдоценностями, а использование русского языка свести к минимуму. Русский педагога-новатор Константин Ушинский выступал за сохранение русских народных ценностей, широко использовал элементы народного творчества для передачи обучающимся особенностей русского языка и речи, культуры русского народа и ее национальных традиций. Сегодня необходимо активно использовать научное наследие этого удивительного педагога для более глубокого знакомства с традициями русской культуры, изучения русского языка и русской литературы", - отмечает Елена Родионова, первый заместитель председателя Комиссии ОПРФ по добровольчеству и молодежной политике, директор АНО АСТИК

Открыл работу Конференции заместитель директора АНО АСТИК Борис Головин: "Педагогическое наследие Ушинского не только не утратило своей актуальности, но стало еще более ценным. Акцент в его работах на сохранении русского языка, нравственных ценностей. Русский язык для стран пост-советского пространства - важная основа для сохранения общей истории, общих ценностей. Воспитание это не госпропаганда, это необходимое условие для сохранения нации. Сегодня под видом исторической правды подается ложная информация, таким образом, правда вытирается из памяти целых поколений. Разъединиться и нарисовать между нами границы было просто, но пришло время объединиться, чтобы сохранить общие историю, ценности и будущее для граждан наших государств"

Выступления спикеров носили не только научный, но и практический характер.

Екатерина Федосенко, проректор по воспитательной и научно-организационной работе ЧОУ ВО "Балтийский Гуманитарный Институт", профессор СамГУ, методист РГПУ имени Герцена, кандидат психологических наук, доцент подчеркнула, что: "Язык характеризует особенности народа. Послушайте какой певучий узбекский язык, такой же, как ваши песни. Верный путь проникнуть в характер народа - послушать его язык"

Раъно Абдуллаева, заведующий кафедрой русского языка СамГУ им. Ш. Рашидова, доктор философии (PhD) по филологическим наукам, научно показала близость узбекской и русской культуры через семантику пословиц и поговорок на обоих языках. Наши нравственные приоритеты, отношение к людям, к дружбе очень похожи, что позволяет нам хорошо понимать друг друга и взаимодействовать на духовном уровне.

В рамках проекта "Удивительный педагог" запланирован целый цикл мероприятий в странах – партнерах. Аналогичная конференция состоялась в Республике Беларусь и 6-8 ноября пройдет в Республике Казахстан.

Организаторы также планируют издание электронного сборника успешных международных практик исторического просвещения и патриотического воспитания, а также сохранения значимости русского языка, как средства межнационального общения.

До 20 ноября можно подгрузить свою работу объемом не более 4 печатных листов и заполнить короткую анкету по ССЫЛКЕ https://forms.yandex.ru/u/653a52863e9d081768dafe5a/.

Авторов лучших практик пригласят в Общественную палату РФ в декабре 2023 года для презентации в очно-заочном формате.

НЬЮСМЕЙКЕРЫ:
Родионова Елена Геннадьевна – директор Автономной некоммерческой организации "Агентство социальных технологий и коммуникаций", первый заместитель председателя Комиссии ОПРФ по добровольчеству и молодежной политике;

ДАТА, ВРЕМЯ. МЕСТО:
31.10.2023, 14.00 – 18.00

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:
Титова Елена Сергеевна, проектный менеджер АНО АСТИК
+7(917)635-60-21, anoastik@mail.ru

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699046040


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