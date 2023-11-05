Чью сторону занимает Россия в арабо-палестинском конфликте, - П.Густерин

00:15 07.11.2023

П.В. Густерин



Чью сторону занимает Россия в арабо-палестинском конфликте



Часто слышу в СМИ и от своих оппонентов, что Россия в арабо-израильском конфликте заняла "мудрую равноудаленную позицию". Мудрая она, конечно, мудрая, но какая же она равноудаленная, если президент Путин призвал создать Арабское государство? Кстати, на основании Резолюции № A/RES/181 (II) Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. "Будущее правительство Палестины". Именно на основании этой Резолюции был создан Израиль.



Думаю, в Кремле понимают, что Арабское государство в Палестине не будет создано никогда, но говорить об этом возможном государстве российской стороне выгодно. Кстати, в Москве функционирует Посольство Государства Палестина (Кропоткинский пер., 26).



Кроме того, председатель политического бюро ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию России и Китая по арабо-израильскому конфликту после того, как обе страны заблокировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по ситуации на Ближнем Востоке.



Кроме того, в конце октября в Москве приняли делегацию ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком.



Позиция России стала результатом и того, что Израиль поставлял нацистскому движению на Украине оружие и наемников.



И еще. В Москве никогда не забудут, как 17 сентября над акваторией Средиземного моря ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, был сбит самолет российских ВКС Ил-20. По сведениям Министерства обороны РФ, ракета попала в российский борт, поскольку им прикрывались истребители F-16 ВВС Израиля. "В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - пояснил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Конашенков. "Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - отметил представитель Минобороны…