 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.11.2023
00:31  Юань сжимается в долг. Почему размещения облигаций в китайской валюте проходят все реже, - "Къ"
00:29  "Провал стратегии". Украинская фронда начала "копать" под Зеленского, - Г.Мирзаян
00:27  Во Франции готовят жесткий закон по борьбе с "понаехавшими"
00:22  Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и Залужным, - В.Титова
00:20  Компании из КНР входят в мировой топ-10 по числу патентов по кибербезопасности
00:16  Казахстан и НАТО: атлантизм в сердце Евразии
00:15  Чью сторону занимает Россия в арабо-палестинском конфликте, - П.Густерин

00:12  Примадонна из Грязи. Алла Пугачева как зеркало русской эмиграции, - Е.Мурзина
Понедельник, 06.11.2023
21:05  Ержан Еркинбаев назначен вице-министром туризма и спорта Казахстана
21:03  15-летний сын Кадырова Адам возглавил службу безопасности главы Чечни
21:01  В 2028-2029 годах Центральная Азия столкнется с дефицитом воды
21:00  Сердар Бердымухамедов заложил строительство электростанции на западе Туркменистана
18:19  Мэром Кишинева избран оппозиционный и антизападный Иван Чебан
18:17  Почему так ненавидят евреев? - Г.Бовт
18:14  Из книги Чаленко о Новороссии: Ориентация – Юг. Кто такие южнорусские люди?
18:10  Инициатива "Один пояс - один путь" продвигает науку и технологии по всему Глобальному Югу, - Алекс Ло
18:08  Остановите Адольфа Нетаньяху-Гитлера, - Орхан Угуроглу
18:07  В Казахстане разрешат любительскую охоту на сайгаков
18:05  Западный капитализм рушится.., - Хелена Морриси
16:57  Экс-замМинобороны Украины Шаповалов официально обвинен в растыре 1 млрд грн
14:24  Явка на первых выборах акимов составила 63% - ЦИК Казахстана подвел итоги
13:50  Путин не принял решения баллотироваться в 2024 году, - кривляется Песков
12:00  Потрошители недр. Что стало причиной массовых беспорядков в Панаме
11:59  В боях за Газу погиб ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса
11:58  "Взлом" стратегии Пекина. Зачем министр обороны США едет к соседям Китая, - Г.Полысалов
11:53  Судьба солдата. За что командир полка расстрелял в 44-м комбата Саура Сартова (история)
11:46  Юлиус Эвола - наш современник. О новой книге Александра Дугина
09:41  КазФемида. Конченый вор, сват Назарбаева - Боранбаев выкупился из тюрьмы спустя 5 месяцев
09:35  Хроники загнанного Зеленского, - Александр Маслов
09:27  Томас Фази: Выльется ли противостояние Израиля и ХАМАС в мировую войну?
09:19  Фашистский блеф молдавского режима Санду
03:21  Вашингтон пригласил Китай на откровенный ядерный разговор
03:19  Как Европа переживет остановку нефтепровода "Дружба"
03:18  В Турции открыли памятник Чынгызу Айтматову и библиотеку с его произведениями
03:14  Визит Блинкена в Палестину обернулся фиаско, - Малек Дудаков
03:09  Талибы роют гигантский канал и провоцируют соседей, - Игорь Кармазин
03:07  Еврозона в рецессии, - "Блумберг"
01:55  Анклав разделен на север и юг: ЦАХАЛ полностью окружил Газу и вышел к морю
00:54  В Германии намечается смена кабинета, - Олег Никифоров
00:44  Холодный душ по-пекински. Власти Китая оказали сдержанный прием Герою-Аркадагу, - НГ
00:36  В активном поиске. Богатая на события неделя в Китае, - Арсений Латов
00:31  Осень гегемона. США уступают экономическое доминирование странам БРИКС, - "Завтра"
00:09  Сценарий эсхатологической войны уже написан Израилем? - Владимир Можегов
00:07  Государство-цивилизация Сталина, - Вардан Багдасарян
Воскресенье, 05.11.2023
21:12  Путин опять собрался в Казахстан. Прикормили...
20:57  Глава правительства Румынии прямо вмешался в молдавские выборы в день голосования
20:34  В Турции протестующие попытались прорваться на американскую базу Инджирлик
18:20  О воздействии ИИ-технологий на экологию
18:09  Процентная гиря на шее русских: Зачем набиуллинский Центробанк топит экономику
18:04  Экспансия Китая в Узбекистан: экономический аспект, - А.Рогожин
15:31  Дочернюю компанию "КазМунайГаза" возглавил выпускник французского университета Рахим Утеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чью сторону занимает Россия в арабо-палестинском конфликте, - П.Густерин
00:15 07.11.2023

П.В. Густерин

Чью сторону занимает Россия в арабо-палестинском конфликте

Часто слышу в СМИ и от своих оппонентов, что Россия в арабо-израильском конфликте заняла "мудрую равноудаленную позицию". Мудрая она, конечно, мудрая, но какая же она равноудаленная, если президент Путин призвал создать Арабское государство? Кстати, на основании Резолюции № A/RES/181 (II) Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. "Будущее правительство Палестины". Именно на основании этой Резолюции был создан Израиль.

Думаю, в Кремле понимают, что Арабское государство в Палестине не будет создано никогда, но говорить об этом возможном государстве российской стороне выгодно. Кстати, в Москве функционирует Посольство Государства Палестина (Кропоткинский пер., 26).

Кроме того, председатель политического бюро ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию России и Китая по арабо-израильскому конфликту после того, как обе страны заблокировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, в конце октября в Москве приняли делегацию ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком.

Позиция России стала результатом и того, что Израиль поставлял нацистскому движению на Украине оружие и наемников.

И еще. В Москве никогда не забудут, как 17 сентября над акваторией Средиземного моря ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, был сбит самолет российских ВКС Ил-20. По сведениям Министерства обороны РФ, ракета попала в российский борт, поскольку им прикрывались истребители F-16 ВВС Израиля. "В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - пояснил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Конашенков. "Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - отметил представитель Минобороны…

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699305300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Безвизовый режим откроет новую главу в отношениях Казахстана и Китая - Алихан Смаилов встретился с Премьером Госсовета КНР
- Мажилис рассмотрит законопроект, направленный на улучшение условий для бизнеса
- К вопросу об ответственности за аварии на карагандинской шахте
- Новое назначение
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 октября 2023 года
- Т.Дуйсенова поручила усилить работу по информированию населения о важности вакцинации против кори
- Рейтинги АО "Батыс транзит" по международной и национальной шкале подтверждены на уровне "B/B" и "kzBBB-"; прогноз – "Стабильный"
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение со Всемирной организацией здравоохранения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  