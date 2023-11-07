Президент Ш.Мирзиеев проводит 16-й саммит ОЭС в Ташкенте

17:46 08.11.2023

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева 8-9 ноября в городе Ташкенте проходит шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).



В мероприятии ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.



Повестка дня мероприятия включает вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также совершенствования деятельности ОЭС.



В рамках программы саммита лидер Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч. Следует отметить, что Организация Экономического сотрудничества основана в 1985 году с постоянно действующим секретариатом в городе Тегеране. Узбекистан является членом ОЭС с 1992 года. Членами ОЭС являются 10 государств – Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Турция и Узбекистан.



Объем взаимной между странами-членами организации, по итогам 2022 г. достиг более $1 трлн. Страны ОЭС являются крупнейшими торговыми партнерами Узбекистана. По итогам 2022 г. товарооборот между Узбекистаном и странами ОЭС составил $12,3млрд. (экспорт –$5,7 млрд., импорт – $6,5 млрд.). Объем товарооборота за январь-июль 2023 года достиг $5,8млрд. (экспорт – $2,5 млрд., импорт – $3,1млрд.).



Предыдущий саммит ОЭС проходил в туркменской столице 28 ноября 2021 года. По его итогам был принят Ашхабадский консенсус действий, который посвящен вопросам повышения энергетической безопасности в регионе. В рамках ОЭС прорабатываются следующие документы, направленные на углубление экономического сотрудничества:



● Соглашение о свободной торговле (ЭКОТА);

● Соглашение о транзитной торговле;

● Рамочное соглашение о транспорте и транзите (ТТФА).



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