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К вопросу о терминах Палестина и палестинцы , - П.ГустеринК вопросу о терминах "Палестина" и "палестинцы", - П.Густерин
15:38 11.11.2023

П.В. Густерин

К вопросу о терминах "Палестина" и "палестинцы"

Территориальное развитие конфликта в Палестине

К настоящему времени в СМИ и, благодаря им, на обывательском уровне устоялось искаженное понимание термина "Палестина". Под ним, обычно, подразумеваются территории, предназначенные для создания Арабского государства, которые были определены Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/181 (II) "Будущее правительство Палестины" от 29 ноября 1947 г. Однако, согласно этой же Резолюции, на территории Палестины, которая с 1922 г. являлась британской подмандатной территорией, должны были быть созданы Арабское государство и Еврейское государство: "Независимые Арабское и Еврейское государства и специальный международный режим Города Иерусалима… должны быть созданы в Палестине через два месяца после окончания эвакуации вооруженных сил страны-мандатария…".

Следовательно, Израиль – Еврейское государство – тоже является частью Палестины.

Названная Резолюция ГА гласит: "Палестинские граждане, живущие в Палестине вне Города Иерусалима, а также те арабы и евреи, которые не являются палестинскими гражданами, но живут в Палестине вне пределов Города Иерусалима, должны после признания независимости стать гражданами того государства, в котором проживают, и пользоваться всеми гражданскими и политическими правами". Исходя из вышесказанного, неверно определять термином "палестинцы" только лишь палестинских арабов, поскольку палестинские евреи – тоже палестинцы.

Если принять во внимание, что Арабское государство в Палестине так и не было создано, а Израиль оккупировал большую часть территорий, предназначенных для создания Арабского государства, не будет ли правильным определять Израиль как Палестину?

Как в таком случае определять территории Палестины, на которых к настоящему времени проживают палестинские арабы? Термин "Палестинская Арабская автономия" будет наиболее точно, как нам видится, соответствовать сложившемуся в Палестине положению.

Если Израиль определять как Палестину, значит, нынешний разгоревшийся вооруженный конфликт между ХАМАС и Израилем будет правильно определить как "арабо-палестинский" ( https://centrasia.org/newsA.php?st=1699305300 ) или даже "мусульманско-палестинский", принимая во внимание, какой резонанс этот конфликт получил во всем мире и особенно в мусульманской его части.

Кстати, согласно Резолюции Совета Безопасности ООН № S/RES/242 от 22 ноября 1967 г., предполагалось "прекращение всех претензий или состояний войны и уважение и признание суверенитета, территориальной целостности и политической независимости каждого государства в данном районе и их права жить в мире в безопасных и признанных границах, не подвергаясь угрозам силой или ее применению", то есть в границах до 6-дневной войны, продолжавшейся с 5 по 10 июня 1967 г. Как видно, названная Резолюция СБ не коснулась границ территорий предполагаемого в Палестине Арабского государства, захваченных так или иначе Израилем до 5 июня 1967 г.

Статья по теме:
"Договор Умара" как актуальный документ современности, - П.Густерин
https://centrasia.org/newsA.php?st=1698752820 .

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699706280


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