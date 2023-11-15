Доклад Узбекистана по правам человека на 44-сессия Рабочей группы ООН

14:53 16.11.2023

Доклад Узбекистана по правам человека на 44-сессия Рабочей группы ООН по универсальному периодическому обзору.



Доклад Узбекистана о правах человека рассмотрен Рабочей группой ООН по универсальному периодическому обзору (УПО) в среду, 8 ноября 2023 года на 44-й сессии, в Женеве.



Интернет - трансляцию можно просмотреть по адресу https://media.un.org/en/asset/k1m/k1mwmt9ocf .



УПО представляет собой экспертную оценку ситуации с правами человека во всех 193 государствах- членах ООН. С момента проведения первого заседания в апреля 2008 года все 193 государства - члена ООН были рассмотрены трижды. Рабочая группа УПО состоит из 47 государств-членов Совета по правам человека.



Узбекистан является одним из 14 государств, обзор которых будет проведен Рабочей группой УПО в ходе сессии с 6 по 17 ноября 2023 года. Первый, второй и третий обзоры УПО в Узбекистане состоялись в декабре 2008 года, апреле 2013 года и мае 2018 года соответственно.



Делегацию Узбекистана возглавил Акмал Саидов руководитель национального центра по правам человека Узбекистана, члены делегации Гульнора Махмудова (Сенат), Эльмира Баситханова (Министерство здравоохранения) , Икром Муслимов (Верховный суд ), Яхетджон Абдулхаков (Министерство внутренних дел).



Саидов зачитал доклад , в котором он рассказал о шагах, которые предпринял Узбекистан для реализации рекомендаций, сформулированных в ходе предыдущих обзоров, осветил недавние события в области прав человека в стране.



По докладу Узбекистана представители 84 стран дали рекомендации, которые улучшат ситуацию с правами человека в стране.



Прозвучали рекомендации отдельных стран о присоединении Узбекистана к ряду международных договоров, продолжить работу по гендерному равенству, повысить уровень образования и медицинского обслуживания, защите прав детей, сокращение материнской и детской смертности и другое.



Представителей Канады и Франции озабочены положением с однополыми браками.



Представитель Норвегии рекомендовал немедленно помиловать всех журналистов, блоггеров и активистов и принять Кодекс НПО, соответствующий международным стандартам, с целью обеспечения свободы объединений.



Представитель Польши и Италии также рекомендовали активизировать усилия по обеспечению безопасной среды для журналистов, правозащитников и НПО.



Представитель Того госпожа Хасана Титикпина сделала очень важные на мой взгляд рекомендации, которые никто из группы УПО не осмелился рекомендовать Узбекистану.



Удвоить усилия в борьбе с коррупцией путем усиления роли Агентства по борьбе с коррупцией, в частности, путем предоставления ему достаточных финансовых и людских ресурсов, гарантирования его независимости и предоставления ему более широких полномочий по проведению проверок .



Обеспечить, чтобы уровень пособий по социальной защите, выделяемых инвалидам, пожилым людям, беженцам и лицам, ищущим убежища, был достаточно высоким, и периодически пересматривать уровень социальных пособий .



Представитель Ирландии госпожа Франческа Ниам Лаве сделала уникальные рекомендации Узбекистану, которые также никто из группы УПО не догадался или не посмел заявить. Это предпринять шаги по укреплению независимости, беспристрастности и эффективности судебной власти путем повышения гарантий пребывания в должности и пересмотра режима назначения, продвижения по службе и увольнения судей в соответствии с соответствующими международными стандартами.



Эти два представителя стран далеких от Узбекистана узрели в корень, отчего надо избавляться в стране в первую очередь -это коррупция и улучшение жизни уязвимых групп людей, на что в Узбекистане уделяется внимание только на бумаге в виде законов, постановлений, которые в реальности не работают.