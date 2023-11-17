 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.11.2023
14:02  Казахстанская журналистка Марина Низовкина попросила Токаева защитить ее от... полиции
13:58  Reuters: Залужный толкнул собственную армию в бездну
13:56  Почему Хезболла и Иран не атакуют Израиль? - М.Магид
13:51  Народные кыргызские легенды: Жаныбек баба имел помощника в виде облачного верблюда
13:47  О переходе от Античности к Средневековью, - П.Густерин
11:21  Турция России не друг и не враг, - Юрий Мавашев
10:57  Умер Аман Тулеев - казах, ставший в России министром и губернатором

08:41  Потомки янычаров в эпоху Эрдогана, - Михаил Стрелец
06:11  Герой русского сопротивления Игорь Стрелков выдвигается в президенты. Из тюрьмы
05:49  Мирзиеев подписал указ о повышении пенсий и зарплат с 1 декабря
03:24  Сан-Франциско: американо-китайский саммит закончился, противостояние продолжается, - Ю.Тавровский
03:20  На выборах в Аргентине неожиданно победил крайне правый проамериканский популист Хавьер Милей
01:49  Раскрыт философский смысл узбекской тюбетейки
01:44  Глава ГКНБ Кыргызстана Ташиев озаботился проблемой проституции среди студенток
01:33  Сетевой протокол: треть преступлений в России стали совершать с помощью IT, - Роза Алмакунова
01:30  Двууголка императора Наполеона ушла с молотка во Франции за рекордные €1,9 млн
00:59  От Кавказа до Индийского океана: Запад готовит подрыв коридора "Север – Юг", - Д.Нефедов
00:57  Будни Америки: воруют все! В США растет преступность и беспомощность правоохранителей, - В.Прохватилов
00:51  Конец истории опять откладывается. Информационные войны вечны – меняются только методы и технологии, - Юрий Юдин
00:49  Работорговля на Великом Шелковом Пути (история), - Иван Фукалов
00:48  Маршруты поставок нефти в условиях конфликта между Израилем и Палестиной, - О.Никифоров
00:26  "Мы прошли пески Синая…". Как строилась Армия обороны Израиля, - Александр Храмчихин
00:13  Скакала хромая утка. Байден сдуру нахамил Си Цзиньпину, - СП
00:05  Гугушу Каримову перевели под домашний арест? Зато в Гонкоге арестовали ее гражданского мужа - певца Мадумарова
00:01  Возможно ли потепление между Пекином и Токио, - Валерий Кистанов
Воскресенье, 19.11.2023
21:43  Скончалась Народная артистка Киргизии Татьяна Стрельцова
19:39  Лондон пытается депортировать лишних афро-гастарбайтеров в Руанду, - НГ
18:23  Йеменские хуситы захватили израильский сухогруз "Galaxy Leader" в Аденском заливе
17:59  Тысячи боевых элементов косят все живое. РосАрмия ответила бандерам своими кассетными шариковыми бомбами РБК-500 ШОАБ-0.5М
15:04  Пол Робертс: США готовы к большой войне, но не решили, по кому ударить
15:02  Ханжи геополитики. Мир провалил экзамен на многополярность, - Сергей Кожемякин
14:51  Мирзиеев самолично осмотрел БПЛА "Bayraktar TB2"
14:50  История таджиков. Фитрат: свой среди чужих, чужой среди своих
14:47  Гиждуван: город "говорящей глины" и суфиев
14:43  Обладательницей короны "Мисс Вселенная" стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос
14:39  Европа продвигает дерусификацию энергетики и... увеличивает импорт российского СПГ, - Есукэ Цутида
14:36  Bloomberg: Майдан-3. Зеленского будут убирать с грохотом?
14:32  Вышла в свет книга Наталии Таньшиной "Русофобия. История изобретения страха"
14:01  Жуткий ураган в Астане: стихия стала причиной множества разрушений
09:00  "Не избалованы деньгами". Трудовые мигранты из Индии начали вытеснять таджиков в России, - МК
08:56  Лучший ответ этнической преступности – "чемодан-вокзал-родина", - Игорь Мальцев
08:35  Украинский пилот на Су-27 перелетел на сторону России
08:30  WP: Израиль, ХАМАС и США достигли предварительной сделки по заложникам
06:58  Что будет с Украиной после Зеленского, - Сергей Миркин
00:49  Таджикистан: тревожное будущее или блестящие перспективы? - Рената Алимова
00:33  Спасет ли улица Палестину? - Елена Пустовойтова
00:13  Разногласия между Исламабадом и Кабулом усугубляет насильственная депортация, - НГ
00:04  Бутылка шотландского виски Macallan 1926 года выпуска продана на аукционе Sotheby’s за 2,7 миллиона долларов
00:03  Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия
00:02  Русский язык как фактор идентичности, - Элизео Бертолази
00:01  Взрывоопасная обстановка в Косово сохраняется, - Анатолий Исаенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
О переходе от Античности к Средневековью, - П.ГустеринО переходе от Античности к Средневековью, - П.Густерин
13:47 20.11.2023

П.В. Густерин

О переходе от Античности к Средневековью

Раздел Римской империи на Западную и Восточную/Византийскую в 395 г.

Всегда будет открытым вопрос о критериях хронологической границы поздней Античности, то есть какие события или деятельность каких личностей можно принять за этап или дату перехода от Античности к Средневековью.

Традиционно принимаемая дата падения Западно-Римской империи – год 476-й – нельзя, как мы полагаем, рассматривать в качестве искомого результата, поскольку эта дата стала лишь фиксацией эпизода борьбы за власть в Западно-Римской империи, когда император Юлий Непот, свергнутый в 475 г. военачальником Флавием Орестом, был возвращен на трон узурпатором варваров Одоакром: последний, несмотря на то что был провозглашен варварами королем, некоторое время подчинялся воле восточно-римского/византийского императора Флавия Зенона. Год 480-й зафиксировал полноту преемственности Восточно-Римской/Византийской империи единой Римской империи: после убийства в этом году Непота собственными телохранителями регалии западно-римских императоров были отправлены Зенону. Последний не стал назначать нового императора вместо убитого Непота, понимая бесперспективность этого шага.

Античность – это прежде всего совокупность характерных устойчивых культурологических явлений. Наиболее радикальные шаги в избавлении от этих явлений, и прежде всего от язычества, были предприняты императором Феодосием I Великим и его сыном императором Гонорием. Феодосий, последний император единой Римской империи, эдиктом 391 года окончательно утвердил христианство в качестве государственной религии, а в 394 г. запретил Олимпийские игры, а Гонорий, став в 395 г. императором Западно-Римской империи, в 400 г. запретил гладиаторские бои как проявления языческой дикости.

Примечательно, что именно в правление Гонория, чья резиденция находилась в Равенне, в 410 г. произошло взятие и разорение Рима вестготам под предводительством Алариха. Это стало символическим событием, ознаменовавшем начало падения римской государственности на Апеннинском полуострове, также как взятие Рима галльским племенем сеннонов под предводительством Бренна в 390 г. до н.э. ознаменовало собой хронологическую точку, от которой начался подъем римской государственности (как известно, тогда "гуси Рим спасли").

Однако, античная культура продолжала сохраняться и развиваться, несмотря на христианизацию как Западно-Римской, так и Восточно-Римской/Византийской империй. Глубоко символичным стало закрытие в 529 г. указом византийского императора Юстиниана I философских школ, в том числе Платоновской Академии в Афинах. При этом Александрийская философская школа, будучи ответвлением Афинской философской школы, не была закрыта, поскольку из нее выросла Александрийская богословская школа, а также из-за увлечения неоплатонизмом некоторых александрийских богословов, например, Стефана Византийского, ставшего даже последним руководителем Александрийской философской школы.

Примечательно, что деятели Афинской школы во главе с ее руководителем Дамаскием после ее закрытия переехали в Иран ко двору шахиншаха Хосрова I Ануширвана. То есть афинские интеллектуалы нашли пристанище там, откуда тысячелетие назад исходила угроза культуре Эллады и даже самому ее существованию. Таким образом, Афинская школа стала феноменом Античности со знаком "минус", если принять во внимание греко-персидскую, а позднее – римско-парфянскую/иранскую вражду, длившуюся на протяжении более тысячи лет. Вот здесь, как мы полагаем, и надо поставить точку в истории Античности.

Следующим шагом Юстиниана I стало строительство Собора Святой Софии в Константинополе в 532–537 гг., ставшего самым грандиозным христианским храмом уже Средневековья.

Что касается хронологической точки, которая стала бы точкой отсчета Средневековья, то это, как мы полагаем, начало христианизации варварских государств, начиная с Франкского королевства при Хлодвиге I в 487 г., откуда христианство распространилось в Германии и Нидерландах.

Итак, период между 391 и 487 гг. можно рассматривать как переходный этап между Античностью и Средневековьем, а 529 год – как год окончательного упразднения пережитков Античности на высшем уровне.

Статья автора по теме:
https://centrasia.org/newsA.php?st=1556129280
Конфликтологический подход к периодизации мировой истории.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700477220


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев выступил на международной конференции, посвященной 95-летию Чингиза Айтматова
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам реформирования жилищной политики
- Убрать все сдерживающие факторы развития транспортного и транзитного потенциала РК: ключевые отраслевые вопросы рассмотрены в Правительстве
- Казахстан заинтересован в привлечении не менее $150 млрд иностранных инвестиций до 2029 года – Алихан Смаилов на KGIR-2023
- История системы МЧС Казахстана
- Реконструкцию водохранилищ, ремонт автодорог и строительство новых социальных объектов в ВКО обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева
- Казахстан принял участие в мероприятии в рамках Саммита "Голос глобального Юга"
- Комментарий Азата Перуашева по второму чтению Кодекса о недрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  