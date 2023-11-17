О переходе от Античности к Средневековью, - П.Густерин

13:47 20.11.2023

П.В. Густерин



О переходе от Античности к Средневековью



Раздел Римской империи на Западную и Восточную/Византийскую в 395 г.



Всегда будет открытым вопрос о критериях хронологической границы поздней Античности, то есть какие события или деятельность каких личностей можно принять за этап или дату перехода от Античности к Средневековью.



Традиционно принимаемая дата падения Западно-Римской империи – год 476-й – нельзя, как мы полагаем, рассматривать в качестве искомого результата, поскольку эта дата стала лишь фиксацией эпизода борьбы за власть в Западно-Римской империи, когда император Юлий Непот, свергнутый в 475 г. военачальником Флавием Орестом, был возвращен на трон узурпатором варваров Одоакром: последний, несмотря на то что был провозглашен варварами королем, некоторое время подчинялся воле восточно-римского/византийского императора Флавия Зенона. Год 480-й зафиксировал полноту преемственности Восточно-Римской/Византийской империи единой Римской империи: после убийства в этом году Непота собственными телохранителями регалии западно-римских императоров были отправлены Зенону. Последний не стал назначать нового императора вместо убитого Непота, понимая бесперспективность этого шага.



Античность – это прежде всего совокупность характерных устойчивых культурологических явлений. Наиболее радикальные шаги в избавлении от этих явлений, и прежде всего от язычества, были предприняты императором Феодосием I Великим и его сыном императором Гонорием. Феодосий, последний император единой Римской империи, эдиктом 391 года окончательно утвердил христианство в качестве государственной религии, а в 394 г. запретил Олимпийские игры, а Гонорий, став в 395 г. императором Западно-Римской империи, в 400 г. запретил гладиаторские бои как проявления языческой дикости.



Примечательно, что именно в правление Гонория, чья резиденция находилась в Равенне, в 410 г. произошло взятие и разорение Рима вестготам под предводительством Алариха. Это стало символическим событием, ознаменовавшем начало падения римской государственности на Апеннинском полуострове, также как взятие Рима галльским племенем сеннонов под предводительством Бренна в 390 г. до н.э. ознаменовало собой хронологическую точку, от которой начался подъем римской государственности (как известно, тогда "гуси Рим спасли").



Однако, античная культура продолжала сохраняться и развиваться, несмотря на христианизацию как Западно-Римской, так и Восточно-Римской/Византийской империй. Глубоко символичным стало закрытие в 529 г. указом византийского императора Юстиниана I философских школ, в том числе Платоновской Академии в Афинах. При этом Александрийская философская школа, будучи ответвлением Афинской философской школы, не была закрыта, поскольку из нее выросла Александрийская богословская школа, а также из-за увлечения неоплатонизмом некоторых александрийских богословов, например, Стефана Византийского, ставшего даже последним руководителем Александрийской философской школы.



Примечательно, что деятели Афинской школы во главе с ее руководителем Дамаскием после ее закрытия переехали в Иран ко двору шахиншаха Хосрова I Ануширвана. То есть афинские интеллектуалы нашли пристанище там, откуда тысячелетие назад исходила угроза культуре Эллады и даже самому ее существованию. Таким образом, Афинская школа стала феноменом Античности со знаком "минус", если принять во внимание греко-персидскую, а позднее – римско-парфянскую/иранскую вражду, длившуюся на протяжении более тысячи лет. Вот здесь, как мы полагаем, и надо поставить точку в истории Античности.



Следующим шагом Юстиниана I стало строительство Собора Святой Софии в Константинополе в 532–537 гг., ставшего самым грандиозным христианским храмом уже Средневековья.



Что касается хронологической точки, которая стала бы точкой отсчета Средневековья, то это, как мы полагаем, начало христианизации варварских государств, начиная с Франкского королевства при Хлодвиге I в 487 г., откуда христианство распространилось в Германии и Нидерландах.



Итак, период между 391 и 487 гг. можно рассматривать как переходный этап между Античностью и Средневековьем, а 529 год – как год окончательного упразднения пережитков Античности на высшем уровне.



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https://centrasia.org/newsA.php?st=1556129280

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