На аукцион в Москве выставлены уникальные боны советского Туркестана - Чимионского рабкоопа и Мервского кооп-ва "Самопомощь"

19:49 22.11.2023

Уважаемые Господа!



Открылись торги аукциона



БУМАЖНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ЛИТЕРАТУРА. БОЛЬШОЙ АУКЦИОН № 946

Начало закрытия торгов в ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 декабря 2023 года в 20:00 по московскому времени.



https://www.hermesauction.ru/Go/Auction/946