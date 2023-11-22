В Москве 30/11 открывается книго-форум "Ярмарка non/fictio№25"

23:07 23.11.2023 Международная ярмарка

интеллектуальной литературы

30 ноября – 3 декабря 2023 года

Комплекс "Гостиный Двор"

Москва, ул. Ильинка, д. 4

www.moscowbookfair.ru



Пресс-релиз Москва, 23 ноября 2023 г.



Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ в этом году отмечает 25-летний юбилей.



Ярмарка non/fictio№25 будет проходить с 30 ноября по 3 декабря 2023 года в Комплексе "Гостиный Двор" (Москва, ул. Ильинка, д. 4). Проект состоится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Участниками юбилейной ярмарки станут 340 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры. На стендах экспонентов гостей ярмарки будут ожидать лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности – художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической и многих других жанров. Самые яркие новинки, по давней традиции ярмарки, будут представлены на центральной линии экспозиции в виде топ-листов, которых в этом году будет четыре – "Взрослая литература", "Детская литература", "Комиксы" и "Особое детство".



Еще одна значимая и многолетняя особенность non/fictio№ – поддержка небольших независимых интеллектуальных издательств. С первых дней существования ярмарки таким издательствам предоставлялись различные преференции, одной из которых является расположение в самом начале экспозиции. Эта традиция сохраняется и по сей день – при входе на ярмарку посетителей вновь встретит коллективный стенд "Альянса независимых издателей и книгораспространителей". В этом году в работе коллективного стенда "Независимого Альянса" примут участие 52 малых издательства из разных городов России, которые предложат вниманию читателей редкие и ценные издания, охватывающие практически все сферы гуманитарного и естественнонаучного знания.



Мероприятия программы non/fictio№25 будут проходить в течение всех четырех дней в режиме "нон-стоп" на десяти дискуссионных площадках, расположенных в Атриуме Гостиного Двора, а также на стендах ряда издательств.

В рамках программы, в частности, состоится презентация книги художника и скульптора Михаила Шемякина "Моя жизнь: до изгнания", охватывающая период с 1943 по 1971 годы. Специальным гостем этого мероприятия станет писатель Евгений Водолазкин.

Писатель, журналист, литературовед Павел Басинский представит свою новую книгу "Подлинная история Константина Левина", продолжающую цикл его документальных книг о жизни и творчестве Льва Толстого. На творческой встрече с журналистом, фотографом и писателем Юрием Ростом речь пойдет о новой книге автора "Шел прохожий, на прохожего похожий", в которой собраны очерки, рассказы и воспоминания о многочисленных поездках по стране и миру. А издательство "Новое литературное обозрение" представит завершившееся первое посмертное собрание сочинений М.Л. Гаспарова в шести томах – новый шаг на пути к освоению наследия выдающегося ученого в контексте развития отечественной гуманитарной мысли XX – начала XXI веков.

Искусствовед, куратор, директор Государственной Третьяковской галереи в 2015-2023 гг. Зельфира Трегулова выступит с лекцией "Как сделать выставку-блокбастер". Филологи и писатели Анна Хрусталева и Ольга Лишина проведут паблик-ток "Повести Белкина: как короткие истории открыли новую эру в русской литературе", посвященный пушкинской прозе. Еще один паблик-ток – "Читают все: почему литература Young Adult не только для подростков" – организует главный редактор издательства Marshmallow Books Анастасия Дьяченко. А издательство "Альпина Проза" приглашает гостей ярмарки на презентацию сразу двух новых романов лауреатов премии "Лицей" – "Ветер уносит мертвые листья" Екатерины Манойло и "Камни поют" Александры Шалашовой.

Всего же в программе non/fictio№25 состоятся более 300 мероприятий, в которых примут участие известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры и общественные деятели.



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АГЕНТСТВО КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР NON/FICTIO№25

Двадцать московских издательств будут представлены в секции Агентства креативных индустрий (АКИ), подведомственном Департаменту культуры города Москвы.

Традиционно в секции АКИ будет представлена взрослая, детская и подростковая литература разных жанров: это тексты современных авторов и иллюстраторов, победителей и номинантов различных премий. Кроме того, гости познакомятся с научной гуманитарной литературой и книгами по истории кино и анимации. Агентство организует на non/fictio№25 программу мероприятий, в этот раз ключевой темой станет кросс-индустриальность и роль литературы в создании нового контента.

Например, 3 декабря пройдет дискуссия "Современное искусство: из галерей в книги. Экспансия культуры восприятия современного искусства", на которой эксперты обсудят, какие типы изданий о современном искусстве бывают, в чем их особенность и на какую аудиторию они ориентированы, какова бизнес-модель при издании книг о современном искусстве разными типами издательств сегодня. Дискуссию модерирует Максим Мамлыга.

2 декабря состоится презентация книги "Комикс-погружение". Это продукт совместного проекта Агентства и ИГ "Эксмо-АСТ". В книгу вошли комиксы, созданные участниками проекта. На презентации слушатели узнают, как художники-комиксисты создавали невероятные истории, вошедшие в книгу, кто их вдохновлял, и какие приключения им довелось пережить, чтобы книга появилась на свет. Партнером проекта выступает федеральный социальный проект поддержки чтения "У страниц нет границ".

1 декабря состоится разговор о том, почему легендарные имена и тексты прошлого века сегодня необыкновенно востребованы. В дискуссии примут участие Павел Подкосов, Денис Драгунский и Павел Басинский. Про опыт разработки сувенирной продукции, создаваемой по книгам, гости ярмарки услышат от издательств "Самокат" и "Лайвбук". О том, как это было в проекте "Дизайн цех", расскажет представитель Агентства, а об опыте создания сувенирной продукции для детской аудитории и коллаборации с дизайнерами и брендами – представитель отдела маркетинга и рекламы ГМИИ им. А.С. Пушкина.

3 декабря состоится беседа о деятелях русского авангарда: Александре Родченко, Варваре Степановой, Алексее Гане и Владимире Лебедеве. Каждый из них внес существенный вклад в развитие советского искусства, будь то фотография, дизайн, кино или иллюстрация. Чтобы обсудить особенности и зарождение "нового искусства" в СССР и взглянуть на этот процесс изнутри, издательство Ad Marginem организует событие с участием Александра Лаврентьева – искусствоведа, хранителя архива и внука Родченко и Степановой.

Кроме того, на ярмарке состоятся дискуссии с практиками индустрии видеоигр о роли сторителлинга в книгах-играх, а также о профессии нарративного дизайнера.



БУКМЕЙТ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ СЕРВИС NON/FICTIO№25

Букмейт – это подписной книжный сервис Яндекс Плюса. В его каталоге более 200 тысяч электронных и аудиокниг: фантастика, триллеры, романы, детективы, нон-фикшн, детская и бизнес-литература и даже комиксы. Читать и слушать их можно в приложении Букмейт, на Яндекс Музыке и на устройствах с Алисой.

В этом декабре на ярмарке non/fictio№25 сервис превратит свой стенд в зеленый оазис спокойствия, который часто необходим жителям мегаполиса. В этом пространстве можно будет отдохнуть от суеты, пройти литературный квест и получить подписку на сервис, а также пообщаться с командой Букмейта.

Также Букмейт организует на ярмарке несколько мероприятий. Среди них – встреча с авторами книжных сериалов – Сашей Степановой, Дарьей Бобылевой и Исламом Ханипаевым, встреча, посвященная проекту "Переводы Букмейта", с участием издательства "Подписные издания", а также дискуссия на тему влияния Азии на рынок комиксов.



ГЛАВНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПАРТНЕРОМ ЯРМАРКИ NON/FICTIO№ В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ СТАЛ "АЛЬФА-БАНК".



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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЯРМАРКИ NON/FICTIO№25



Карта non/fictio№

На предстоящей в декабре ярмарке стартует долгосрочный проект-исследование – "Карта non/fictio№".

Цель проекта заключается в том, чтобы отметить на карте России и ежегодно представлять в единой экспозиции лучшие книжные проекты (книжные магазины, библиотеки, резиденции, фестивали, ярмарки и т.д.), которые максимально близки по духу нам всем – организаторам, участникам, кураторам, партнерам и посетителям ярмарки non/fictio№.

Оркомитет ярмарки выражает искреннюю признательность за помощь в подготовке проекта Михаилу Визелю, Борису Куприянову, Наталье Ломыкиной, Максиму Мамлыге, Егору Михайлову, Сергею Сдобнову и Анастасии Скорондаевой.



Обложка non/fictio№

На юбилейной ярмарке non/fictio№25 также стартует конкурс "Обложка non/fictio№".

На конкурс принимаются книги, опубликованные в 2021, 2022 и 2023 годах в России или в любой другой стране мира, с авторскими дизайнерскими или издательскими обложками, остроумно, образно, непосредственно или в иносказаниях, аскетично или избыточно, в метамодернистских перекличках или подчеркнуто стилистически безупречно, типографически точно или с гранжевым рукописным леттерингом, оригинально или строго и по-деловому, пропорционально выверено или ассиметрично и с нарушением всех правил сочетаемости шрифтовых гарнитур, с наборными, рисованными или коллажными иллюстрациями, но так или иначе необычно, точно и профессионально раскрывающими замыслы книг.

Конкурс обложек тиражных книг будет проводиться раз в два года, уступая место Конкурсу студенческих обложек и книжных макетов, который компания "Экспо-Парк Выставочные проекты" планирует запустить на ярмарке non/fictio№26 в 2024 году с участием ведущих ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Работы, отобранные оргкомитетом конкурса в шорт-лист, будут представлены на специальной экспозиции Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№25 в Гостином Дворе с 30 ноября по 3 декабря.

В состав жюри конкурса "Обложка non/fictio№" вошли Анастасия Архипова, Сергей Биричев, Иннокентий Келейников, Василий Копейко, Евгений Корнеев, Андрей Кортович, Арсений Мещеряков, Владимир Музыченко, Александр Пушкарев, Юрий Сурков и Борис Трофимов.

Куратор конкурса – Елена Рымшина.



Павильон "История"

Уже в третий раз подряд в центре экспозиции будет представлен тематический павильон – масштабный специальный проект, сочетающий в себе торговое и лекционное пространства.

Партнером торговой зоны павильона "История" на юбилейной ярмарке non/fictio№25 станет федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город". Сеть представит бестселлеры и топовые новинки на историческую тематику и литературу, связанную с историей.

Для удобства посетителей стенд будет разделен по категориям:

• историческая проза

• история для детей

• история стран и городов

• история искусства (кино, музыка, литература, театр, архитектура, фото и др.)

• биографии и мемуары

• история и бизнес

• история моды

• история повседневности

В общей сложности на витринах павильона будет представлено более 800 книг – лидеров продаж.

Посетителям ярмарки помогут сориентироваться в ассортименте павильона опытные книжные консультанты и эксперты из крупных московских магазинов сети "Читай-город".



Выставка "Носов в иллюстрациях. К 115-летию писателя"

Первый рассказ Николая Носова вышел в 1938 году, первый сборник – в 1945 году. С тех пор многие замечательные художники иллюстрировали произведения Николая Николаевича. Среди них – Алексей Лаптев, Генрих Вальк, Иван Семенов, Виктор Чижиков, Аминадав Каневский.

Творчество Носова настолько разнообразно, что каждый художник находит в его произведениях что-то близкое, что-то свое. В том числе и современные художники – например, Ольга Зобнина, Вадим Челак, Александр Борисенко.

В составе экспозиции на ярмарке non/fictio№25 будут представлены как классические, так и современные иллюстрации.



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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОГРАММЫ NON/FICTIO№24



Детская программа "Территория Познания"

Детская программа ярмарки non/fictio№25 традиционно станет площадкой для презентации новых издательских проектов, а также обсуждения общих тем и актуальных вопросов детского книгоиздания в России.

В 2023 году в ярмарке примут участие 58 детских издательств. Для их стендов и дискуссионных площадок "Территория Познания" и "Территория мастер-классов", как и много лет подряд, в экспозиции будет выделено отдельное пространство.

В рамках детской программы запланировано множество самых разных событий для детей и родителей: презентации ярких детских книжных новинок, встречи с любимыми авторами и книжными иллюстраторами, различные творческие мастерские, мастер-классы, игры-квесты, выставки иллюстраций и т.д. Здесь есть место всему – от обучения в игровой форме для самых маленьких до серьезного и вдумчивого обсуждения актуальных проблем с детьми старшего возраста и подростками.

Сотрудники Центральной городской молодежной библиотеки имени М. А. Светлова проведут несколько мероприятий, посвященных книгам в цифровую эпоху и форматам, способам и инструментам привлечения детей и молодежи к чтению. Заслуженный деятель искусств РФ, автор музыки для многих популярных мультфильмов композитор Григорий Гладков представит свою новую книгу "В коробке с карандашами" и исполнит любимые песни вместе с посетителями ярмарки. Издательство "Розовый жираф" организует дискуссию на важную тему "Язык научного комикса: способ популяризации науки и привлечения подростков к "сложным" сюжетам".

Индеанист, этнограф и путешественник Денис Есин расскажет юным гостям ярмарки, как жили индейцы Северной Америки, какую роль играли и для чего были нужны типи, тотемы и волшебные покровители. Издательство "А+А" приглашает на презентацию книги писателя Дениса Крюкова и иллюстратора Полины Калашниковой "Билет для зайца" – иллюстрированного сборника рассказов о династии горожан, на глазах которой город стремительно менял свой облик. А историк архитектуры Айрат Багаутдинов расскажет о книге "Мир инженера Шухова. Как устроен мозг изобретателя".

Юных посетителей ярмарки non/fictio№25 ожидают также спектакль-игра "Как Поросенок болел леопардозом", презентация книги Дениса Бояринова и Маши Шишовой "Цой. Рок-легенда: истории в буквах и картинках", интерактивная экскурсия по страницам книг о театре с театральным критиком Катериной Антоновой, разнообразные мастер-классы и другие интересные события.



"Комиксы" – экспозиция и программа

Раздел "Комиксы" на non/fictio№25 представляют 19 издательств и книготорговых организаций. В 2023 года этот раздел организуется при партнерской поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи и Института бизнеса и дизайна. На площадке представлены наиболее актуальные российские издатели комиксов. В 2023 году программа раздела посвящена российской сцене рисованных историй. Ряд мероприятий и встреч с авторами-комиксистами будут проходить на стендах участников, а в воскресенье, 3 декабря, на площадке "Литературное кафе" состоится насыщенная программа Дня комиксов.

Среди интересных новинок и ярких встреч – презентация графического романа "Веймарские сны" Алексея Трошина, чья рисованная история отсылает читателя к непростому времени Первой мировой войны. Издательство Alpaca представит новый комикс Ильи Воронина "Страж. Ведьмин Яр". Это одна из главных новинок на рынке отечественных рисованных историй. Книга создана по произведению Алексея Пехова "Страж". Издательство "Самокат" представит творчество Анны Десницкой, одной из самых известных книжных художниц ("История старой квартиры", "Транссиб", "Фермерские рынки" и другие). На встрече с автором речь пойдет о том, как использовать язык рисованной истории для оживления самых, на первый взгляд, скучных тем. Издательство "Комикс Паблишер" совместно с Агентством креативных индустрий презентуют книгу "Швея. Когда работа – призвание".

На стенде Комикс-центра РГБМ традиционно будут представлены работы молодых российских комиксистов, резидентов проекта "Комикс-мастерская". А 1 декабря на стенде будет представлен "Чердабряк" – детский журнал с комиксами и познавательными историями, презентовать его будет главный редактор проекта.

В рамках Дня комиксов на ярмарке состоится профессиональная дискуссия под названием "Хочу купить комикс ребенку!". На встрече можно будет обсудить с представителями издательств, какие детские комиксы выбирают они для отечественного читателя, и спросить у русских книжных художников, почему они не рисуют новые детские комиксы, когда всем нам так нужны новые Каневские и Радловы. В дискуссии примут участие руководители издательства "Пешком в историю", МИФ, Alpaca, а также проекта "Гильдия манги". Модератор встречи – Марина Соломонова, исследователь детской литературы, заместитель директора по развитию и инновациям Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина.

Блок комиксов на non/fictio№25 расположен на условной границе, разделяющей ярмарку на взрослую и детскую зоны. Торговые позиции поделили между собой "Комикс Паблишер", Alpaca, "Комильфо", ДМК ПРЕСС, "Другое издательство", ИД "Питер", Zangavar, "Карьера-Пресс", "Самокат", АСТ КОМИКСЫ, AltGraph, "Белая ворона", Wizart, "Палма-пресс" и МИФ КОМИКСЫ, а также книжные магазины "Книжки с картинками" и "Жабокрокодил".

Куратор раздела "Комиксы" на non/fictio№25 – педагог, комикс-продюсер, руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи Александр Кунин.



Антикварная книга и букинистика

Этот постоянный раздел non/fictio№ является преемником Книжной Антикварной ярмарки, которая впервые состоялась еще в 2005 году. Несмотря на то, что область книжного антиквариата остается довольно узкой и обособленной от других направлений рынка старого искусства, Книжной Антикварной ярмарке удалось не только выжить, но и укрепить свои позиции. За время своего существования ярмарка завоевала популярность и доверие ценителей и коллекционеров старинной книги.

Очень удачным оказался симбиоз элитарного букинистического мероприятия (букинистика традиционно относится к самым авторитетным сферам коллекционирования) и крупнейшей выставки современной литературы. На non/fictio№ одновременно можно оценить историю и актуальное состояние издательского дела, что позволяет осознать роль русской книжности в развитии национальной культуры.



Винил Клуб – ярмарка виниловых пластинок, CD, винтажной аппаратуры и аксессуаров

В этом году Гостиный Двор вновь встретит не только поклонников качественной литературы, но и любителей музыки, собирающих редкие музыкальные документы эпохи, многие из которых являются уникальными.

Коллекционирование и обмен виниловыми носителями по праву можно считать одной из форм культурной коммуникации. Формат объединения литературной и музыкальной составляющей в рамках единого мероприятия за многие годы оказался крайне востребованным у внушительного количества посетителей. Уникальные и редкие издания, представленные малыми и независимыми книжными издательствами, с одной стороны, и коллекционерами винила – с другой, в итоге прекрасно дополняют друг друга на полках меломанов и любителей литературы.

В цифровую эпоху, когда использование электронных носителей книг и музыки распространилось повсеместно, физический носитель сохраняет свою несомненную привлекательность для человека, истосковавшегося по незаменимым осязаемым ощущениям.

Vinyl Club – это погружение в мир музыкальной эстетики грампластинок и увлекательный процесс поиска, конструктивное общение между опытными коллекционерами и новичками. Всем, кому интересна судьба музыки на виниловых носителях, ярмарка дает отличную возможность не только ознакомиться с изданиями из разряда collectable, но и обновить содержимое музыкальных полок. Впечатляющий выбор раритетных пластинок самых разных наименований – от шеллаковых дисков для граммофона, выпущенных в первой половине XX века, вплоть до самых свежих релизов, зарубежная и отечественная рок и поп-музыка, танго и фокстроты, рок-н-ролл и электронная музыка, эстрада и романсы, детские сказки и речи вождей, пение птиц и звуки железной дороги, многое из того, что выпускалось только на виниле – все это ждет вас на стендах участников Vinyl Club.

Помимо собственно винила, на ярмарке также будут представлены коллекционные издания на CD, DVD, книги, винтажная и современная аппаратура, аксессуары и другая тематическая атрибутика.



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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

Билеты на ярмарку non/fictio№25 продаются ОНЛАЙН НА САЙТЕ ЯРМАРКИ. К услугам посетителей:

• БИЛЕТ Х4 - на четыре прохода на ярмарку. Его можно использовать либо как абонемент для одного посетителя, планирующего посещать non/fictio№ ежедневно, либо как оптимальный вариант для похода на ярмарку всей семьей или дружеской компанией численностью до четырех человек;

• ОБЫЧНЫЙ БИЛЕТ на один проход на ярмарку;

• ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ на ярмарку (перед покупкой следует изучить список тех, кто имеет право на льготный билет либо право бесплатного прохода на ярмарку).



Билеты также можно приобрести оффлайн непосредственно на ярмарке.



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Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№25

30 ноября – 03 декабря 2023 г.

Комплекс "Гостиный Двор" (Москва, ул. Ильинка, д. 4)

https://moscowbookfair.ru/



Часы работы ярмарки:

30 ноября (чт): 11.00 – 21.00

01 декабря (пт): 11.00 – 21.00

02 декабря (сб): 11.00 – 21.00

03 декабря (вс): 11.00 – 20.00



Организатор:

ООО "ЭКCПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ"

Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд № 2, 3-й этаж, офис № 300



Пресс-служба:

Виталий Когтев, тел.: (495) 369-47-00, доб. 212, e-mail: v.kogtev@expopark.ru Источник - ЦентрАзия

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