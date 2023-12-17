 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Перспективы Вышеградской четверки , - П.ГустеринПерспективы "Вышеградской четверки", - П.Густерин
15:36 05.12.2023

П.В. Густерин

Перспективы "Вышеградской четверки"

На карте - Перспективное объединение "Дунайская четверка"

Известно, что образованная в 1991 г. "Вышеградская тройка" после развала в 1993 г. Чехословакии стала "Вышеградской четверкой".

После того как руководители Венгрии и Словакии в интересах своих государств отказались занимать антироссийские позиции, произошел фактический раскол названной организации. О каком единстве можно говорить, если половина участников выражают принципиально отличную точку зрения на ближайший к ним вооруженный конфликт и на участников этого конфликта, в том числе на Россию, от которой зависит благополучие как Венгрии, так и Словакии?

Тем более, что один из членов "Вышеградской четверки", Польша, явно склоняется к другим своим соседям, что подтверждается созданием в 2020 г. объединения "Люблинская тройка" в составе Польши, Литвы и Украины.

Что же дальше? К Венгрии и Словакии во взглядах теперь уже на Украину подтягивается Австрия. Это происходит в том числе и благодаря украинским "беженцам". Если принять во внимание, что Сербия имеет с Россией традиционно дружеские отношения, то можно говорить о формировании в недалеком будущем нового европейского объединения государств, а именно - "Дунайской четверки". Это название как нельзя лучше отразило бы географический принцип нового международного объединения не только потому, что Дунай протекает по территории всех этих стран, но и потому, что столицы всех этих государств лежат на Дунае: Белград, Братислава, Будапешт и Вена.

Несмотря на то, что в начале марта 2022 г. Австрия поддержала антироссийские санкции и была в результате этого объявлена недружественной России страной, уже 11 апреля 2022 г. федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер стал первым после начала СВО европейским лидером, встретившимся с президентом Путиным в Москве (точнее - в Ново-Огарево). Этот визит стал проявлением опасений австрийской стороны за поставки российских энергоносителей, от которых Австрия весьма зависит.

Хотя австрийские власти и критиковали публично действия России на Украине, экономические связи между Москвой и Веной в 2023 г. оставались стабильными, особенно в финансовом и энергетическом секторах: "РайффайзенБанк" не собирается покидать российский рынок, продолжается импорт газа из России.

Президент Хорватии Зоран Миланович занимает ярко выраженную в его заявлениях антиукраинскую позицию. Трудности сербо-хорватских отношений могут быть нивелированы членством обоих государств в предполагаемом дунайском объединении, или таким образом могут быть созданы условия для их нивелирования. В любом случае, неурегулированность китайско-индийских отношений не мешает же Китаю и Индии быть членами БРИКС.

А там, глядишь, и Румыния с Болгарией подтянутся.

Некоторые политологи могут возразить, что Сербия не является членом Евросоюза. В ответ можно задать вопрос: а каковы перспективы у самого Евросоюза?

"Дунайская четверка" может стать олицетворением европейского здравомыслия и суверенитета, новым трамплином для европейской интеграции, как БРИКС стал трамплином для всемирной интеграции, а не только лишь противовесом "Большой семерке".

Пожелаем удачи соседям по Дунаю...

Источник - ЦентрАзия
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