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|Арестованы счета Никиты Михалкова. За неуплату налогов
15:28 10.12.2023
Сообщается об аресте счетов Никиты Михалкова
Федеральная налоговая служба РФ арестовала счета компании Никиты Михалкова, сообщает Zakon.kz.
По информации Telegram-канала Mash, причиной стало ООО "Темино-Лесное" с одним зарегистрированным сотрудником в лице генерального директора.
Фирма арендовала 30 тысяч гектаров в Павловском районе Нижегородской области и несколько лет назад, чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд добилась уменьшения платы за участок с четырех миллионов рублей в год до 366 тысяч.
По информации канала, ранее налоговая служба России к фирме Михалкова претензий не имела.
Айсулу Омарова