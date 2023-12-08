Арестованы счета Никиты Михалкова. За неуплату налогов

15:28 10.12.2023

Сообщается об аресте счетов Никиты Михалкова



Федеральная налоговая служба РФ арестовала счета компании Никиты Михалкова, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, причиной стало ООО "Темино-Лесное" с одним зарегистрированным сотрудником в лице генерального директора.



Фирма арендовала 30 тысяч гектаров в Павловском районе Нижегородской области и несколько лет назад, чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд добилась уменьшения платы за участок с четырех миллионов рублей в год до 366 тысяч.



По информации канала, ранее налоговая служба России к фирме Михалкова претензий не имела.



Айсулу Омарова